- Barbatul de 34 de ani din satul Rediul de Sus care a ajuns cu arsuri grave la spitalul raional, astazi a fost transportat de urgența cu un echipaj aero-medical SMURD Iași din Florești la Chișinau.

- Noul episcop al diecezei romano-catolice de Iași, mons. Iosif Pauleț, a avut prima sa vizita in aceasta calitate la Vatican, la papa Francisc. Monseniorul Iosif Paulet a fost decan al Decanatului de Bucovina si paroh la Parohia „Sfintul Ioan Nepomuk” din Suceava și a fost numit episcop de Iasi de catre…

- Conducerea universitatii a precizat ca la eveniment vor fi prezente oficialitati locale, fiind invitati primarul, prefectul si presedintele Consiliului Judetean, cat si rectorii si prorectorii universitatilor publice din Iasi, directorii de colegii agricole, dar si cei de statiune de cercetare de profil…

- Data de 13 Septembrie este ziua in care sarbatorim pompierii, eroii anonimi ai zilelor noastre. Ei sunt cei care, zi de zi, poarta lupta cu secundele pentru a da sansa la viata, sunt cei care, fara sa stea pe ganduri, intra in foc, ape sau sub daramaturi pentru a-si salva semenii. Facebook

- Introducerea grilelor la Bacalaureat ar trebui mai intai simulata, iar elevii de clasa a XII-a sa susțina vara viitoare un examen de BAC neschimbat, a declarat pentru Edupedu.ro Camelia Gavrila, șefa Departamentului Educație din PSD, care a fost propusa pentru funcția de ministru al Educației de catre…

- Antreprenoarea din Pascani detine grupul de firme Te-Rox ce produce scaune auto pentru copii, cea mai mare parte a businessului mergand la export. Grupul Te-Rox este format din trei companii ce administreaza un total de patru unitati de productie in trei judete, Neamt, Iasi si Botosani, conform celor…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi (UAIC) se lupta in instanta cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USMAV) pentru o cantina studenteasca la care mananca, zilnic, in jur de 1.000 de studenti si cadre universitare.

- „Soferul emana halena alcoolica, motiv pentru care acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost transportat la o unitate medicala unde i-au fost prelevate mostre biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei",…