- Ministrul Razvan Cuc si seful CNAIR, Sorin Scarlat, au oferit explicatii despre neregulile constatate pe Lotul 3 al Autostrazii Lugoj - Deva, care au dus la amanarea inaugurarii celor 43 de kilometri de autostrada, programata la mijlocul lunii august.

- Compania de Autostrazi va da constructorului de pe lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva un termen rezonabil pentru remedierea problemelor identificate acolo, iar in caz contrar cu siguranta se va intra intr-o procedura de reziliere a contractului, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Razvan…

- Lucrarile pe cei 43 de kilometri de autostrada intre Lugoj și Deva au fost finalizate, dupa aproape șase ani. Insa CNAIR a refuzat, luni, recepția pentru unul dintre loturi, invocand probleme de calitate a lucrarilor. Este vorba despre lotul 3 al Autostrazii Lugoj – Deva, segment de 21 de kilometri,…

- Ministrul Razvan Cuc s-a aflat in prima parte a zilei de joi pe santierele de lucru ale autostrazii Sebeș – Turda.

- Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva ar putea fi receptionat partial la finalul lunii iulie, in timp ce lotul 4 va fi gata de inaugurare cel mai tarziu la 15 august, estimeaza reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a vizitat joi Lotul I al autostrazii Sebeș Turda, respectiv zona dintre Alba Iulia Nord și Sebeș. Fața de lotul II, lucrarile sunt realizate in proportie de 61%, astfel ca ar fi sanse sa fie terminat in acest an, cel putin de la Lancram pana la Alba Iulia Sud,…

- Subiectul celei de-a treia motiuni de cenzura de care a scapat cabinetul Dancila a fost prea subtire pentru unii jurnalisti caraseni care, in cadrul conferintei de presa, au scormonit cu vatraiul in jaratecul PSD. „Ce-a facut Popa sau ce n-a facut?“, iar dupa cateva tentative, provocarea a avut efect.…

- Dupa ce a lansat amenintari si ultimatumuri la adresa constructorului de pe lotul 2 al A10, ministrul Razvan Cuc s-a deplasat, joi, pe lotul 1, la nodul rutier de la Sebes unde s-a aratat mult mai optimist.