- 'Astazi la ora 15:00 va veni antreprenorul la sediul ministerului. Domnul Sorin Scarlat (directorul general al CNAIR - n.r.) a fost joi pe autostrada, stiti ca dadusem termenul acela de 10 zile pentru a remedia lucrurile pentru a fi data in trafic autostrada. Astazi sunt doua scenarii: fie semnam…

- 'Joi voi fi pe lotul 3. Daca nu fac ceea ce li s-a cerut de catre companie, nu vom face receptia, va prelua CNAIR-ul acest tronson de autostrada, va face lucrarile care mai sunt de executat pentru punerea in siguranta a autostrazii si pana la finele lunii august o dam in trafic si facem legatura',…

- "Sper sa nu fie violențe. Sa-si manifeste ce vor ei acolo. Eu nu pot sa inteleg, in continuare, niste lucruri: ca sunt niste legi in Romania. Cat de cat s-au apropiat putin. Sunt niste autori ai protestului, despre asta e vorba. Nu exista lucru fara organizare, asumare. Despre asta a fost vorba,…

- Un versant intreg, intins pe aproape doi kilometri, a fost excavat pentru a face loc uneia dintre cele mai spectaculoase lucrari de infrastructura din Romania ultimelor trei decenii, „Dealul Liliecilor” de pe Autostrada Lugoj – Deva, a carui finalizare este programata la sfarsitul acestei saptamani.

- În România orice este posibil! Chiar ca o autostrada sa fie data în circulație de șapte ani, dar oamenii sa nu aiba posibilitatea sa alimenteze, spre exmplu. Singurul loc unde pot opri ca sa se dezmorțeasca este banda de urgența. Asta daca nu vor sa aștepte pâna la kilometrul…

- In pauza dintre anii școlari, va oferim trei portrete de școli și gradinițe care funcționeaza ca-n alt secol, in timp ce, langa ele, stau cladiri noi, nefolosite. Primar: Stați sa-mi beau whisky-ul asta. Imi puneți niște intrebari aici de parca ați fi procurori… Reporter: Sunt jurnalist și treaba mea…

- Autostrada Transilvania: Cel mai lung tunel de autostrada din Romania, de 2,4 km, gata sa fie scos la licitatie pentru constructie Dupa tunelurile pentru ursi de pe Autostrada Lugoj – Deva, va fi scos la licitatie si Tunelul Meses de pe Autostrada Transilvania. Acesta va avea 2,4 kilometri si va...…

- Tunelurile pentru ursi de pe Autostrada Lugoj – Deva, despre care ministrul Cuc a afirmat in trecut ca ar fi cerinta a Uniunii Europene, desi alti oficiali au negat cu vehementa acest lucru, au starnit ample controverse inca din anul 2016. Cu toate acestea, CNAIR a lansat vineri anuntul de participare…