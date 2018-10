Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni, in timpul unei vizite la fabrica Avioane Craiova SA, ca au fost desemnati constructorii primelor doua tronsoane ale drumului expres Craiova-Pitesti, cu o lungime totala de 58 de kilometri. Dupa ce vor fi construite si date in folosinta, cele doua sectoare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a receptionat vineri lucrarile de la Podul Gilau peste Somesul Mic si au deschis traficul pe inca 9,6 kilometri de autostrada. Podul, in lungime de 320 metri, face legatura intre Gilau si Nadaselu, astfel ca odata cu deschiderea traficului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inaugurat vineri, 28 septembrie, un nou tronson din Autostrada A3. Segmentul dat in folosinta face legatura intre localitatile Gilau si Nadaselu si masoara 8,7 kilometri, la care se adauga un viaduct de 766 de metri.

- Guvernul Dancila, prin Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, are la dispoziție nici trei luni pentru a finaliza inca cel puțin 71 km autostrada. Promisiunea oficialilor guvernamentali este de 100 km de autostrada in an Centenar. In primele noua luni ale acestui an s-a taiat panglica…

- CNAIR vrea sa recepționeze vineri nodul Gilau și sa deschida circulația pe tronsonul de noua kilometri Gilau – Nadaselu, din A3, receptionati inca anul trecut Vineri, 28 septembrie, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intentioneaza sa efectueze receptia podului Gilau…

- Incepand de maine, 26 septembrie 2018, circulația pe DN 67C – Transalpina, intre Ranca și Obarșia Lotrului va fi permisa autovehiculelor intre orele 9:00 și 18:00 – anunța Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Masura a fost luata pentru ca utilajele CNAIR sa aiba timpul necesar…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, sambata, traficul rutier pe DN 73 A, intre Rasnov si Zarnesti, va fi oprit pentru lucrari la trecerea de nivel cu calea ferata. CNAIR anunta ca circulatia rutiera pe DN 73 A, intre Rasnov si Zarnesti, va fi inchis, sambata,…

- Circulația pe loturile trei și patru ale Autostrazii A10, Sebes-Turda, s-a deschis, in aceasta seara, dupa ce Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a dat unda verde pe cei 29 de kilometri de la Aiud la Turda. Astazi a avut loc inspecția tehnica, constructiile…