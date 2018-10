Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a convocat, miercuri, la ora 10.30, Biroul permanent national al partidului pentru a putea discuta cu acestia inainte de consultarile de la Cotroceni, pe tema legislatiei din domeniul justitiei, au declarat surse politice pe „Adevarul”. Conducerea PSD ar fi trebuit sa se intalneasca…

- Dupa cum ne-am obișnuit, deschiderea pasajului construit pe centura Aradului este amanata din nou, in timp ce mii de șoferi pierd zeci de minute in fața barierelor de la calea ferata. Promisiunile autoritaților cu privire la deschiderea traficului pe pasajul construit pe centura Aradului, in zona CET,…

- „Anul acesta ne-am gandit sa dam in trafic in total 100 de kilometri de autostrada, pentru ca e anul 100, ca sa contribuim intr-un fel la Centenar”, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga.

- Toate provinciile istorice ale Romaniei ar putea fi legate prin autostrazi undeva in anii 2025-2030, a declarat Narcis Neaga, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un interviu.

- Controversatul director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost recompensat de catre ministrul Transporturilor, Lucian Șova, cu inca o sinecura....

- Loturile 3 si 4 ale autostrazii Sebes-Turda vor fi deschise astazi, a declarat, luni, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga. „Loturile 3 si 4 ale autostrazii Sebes-Turda vor fi deschise astazi. Lotul 4 a fost receptionat, acum se semneaza…

- Starea deplorabila a unor tronsoane de pe drumurile nationale ce strabat judetul Dambovita, i-a dat mari dureri de cap directorului general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastrucutrii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, care a facut vineri, 27 iulie, o vizita de lucru in judetul Dambovita. Dupa…