Autostrada dintre Ilia si Cosevita ramane muzeu! Cuc sustine ca expertizarea soselei e "spre finalizare", desi procedura abia incepe astazi In ciuda promisiunilor ministrului Transporturilor, sansele ca Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva sa fie inaugurat in urmatoarele saptamani sunt aproape nule. Si mai rau este ca, de fapt, nimeni n-ar putea spune cat se va mai amana deschiderea circulatiei pe cea mai noua "autostrada-muzeu" a tarii.



In mod normal, circulatia pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva ar fi trebuit sa se deschida - cu o intarziere de peste 3 ani - pe data de 12 august.



Pana la urma, insa, pe 14 august s-a inaugurat doar Lotul 4 al soselei, lung de 22,1 kilometri, dintre Ilia si Soimus (judetul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe zi de trece se inteteste scandalul legat de starea Lotului 3 al Autostrazii Lugoj-Deva si de momentul in care acesta ar trebui inaugurat. Pe de o parte, societatea civila si parte dintre politicieni sustin ca pe respectivul segment de drum ar trebui sa circulam incepand chiar de acum. In schimb,…

- Scad, pe zi ce trece, sansele ca Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva sa se inaugureze in acest an. Motivul: marti seara, corpul autostrazii s-ar fi crapat si o parte din terasament risca sa se prabuseasca, potrivit unor informatii obtinute pe surse de Ziare.com. In mod normal, circulatia pe…

- In ciuda promisiunilor ministrului Razvan Cuc, nimeni n-ar putea spune cand vom putea circula, intr-adevar, pe noua autostrada-muzeu din Romania, care se intinde pe 21 de kilometri, din apropiere de Ilia si pana la Cosevita. In mod normal, circulatia pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva…

- "Lotul 3 va fi deschis, undeva, la sfarsitul lunii septembrie. A fost preluat de catre CNAIR. Se fac lucrarile. Va fi dat in trafic la sfarsitul lunii septembrie, deci acei 44 de kilometri (pe loturile 3 si 4 - n.r.) vor fi in integralitate deschisi. Se va circula de la Sibiu la Nadlac la profil…

- Constructorul lotului 3 al Autostrazii Lugoj-Deva se gandeste "foarte serios" sa faca plangeri penale si sa actioneze statul roman in judecata, considerand ca ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a reziliat contractul intr-un mod abuziv. "Noi ne dorim sa gasim o solutie care sa multumeasca…

- Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva va fi preluat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care va face in regie proprie lucrarile ce trebuiau executate in cele 10 zile de catre constructorul spaniol, astfel incat traficul sa fie deschis, a declarat, joi, ministrul Transporturilor,…

- CNAIR anunța deschiderea lotului între Șoimuș și Ilia (județul Hunedoara) dupa ce comisia de recepție a verificat calitatea lucrarilor și a constatat înca de luni, 12 august 2019, ca acestea corespund normativelor. Pentru a deschide circulației cei 22 de km aferenți lotului 4, CNAIR a…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, spune ca Lotul 4 al Autostrazii Lugoj-Deva va fi deschis traficului saptamana viitoare. El afirma ca antreprenorul spaniol al Lotului 3 a fost instiintat sa remedieze neconformitatile in termen de zece zile, in caz contrar contractul urmand sa fie reziliat,…