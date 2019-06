Stiri pe aceeasi tema

- Decalarea termenelor de depunere a ofertelor pentru anumite contracte destinate proiectarii si executiei unor obiective de infrastructura rutiera, tine doar de respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice si toate proiectele lansate in licitatie publica au finantare, precizeaza reprezentantii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avizat pe 11 martie 2019 proiectul tehnic pentru construirea lotului Rasnov – Cristian/Brasov. Urmeaza obtinerea autorizatiei de construire si exproprierea restului de 50% din terenuile necesare finalizarii lucrarilor, conform informatiilor…

- Asociatia Pro Infrastructura a gasit in activitatea Companiei Nationale deru Administrare a Infrastructurii Rutiere o noua „minune”. Una legata de celebra portiune cu tuneluri din autostrada Lugoj – Deva, pe lotul 2. Mai precis, sumele alocate pentru realizarea de foraje in zona, alocate in cadrul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat, zilele trecute, licitatii pentru proiectarea si executia a inca 55 de kilometri din Autostrada Transilvania, intre Nadaselu si Suplacu de Barcau. Valoarea cumulata a contractelor puse la bataie de Transporturi este de 2,58 miliarde…

- Aflat in plina campanie de imagine, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a prezentat noi imagini de pe santierul autostrazi Lugoj – Deva. Iar acestea arata ca acolo se munceste, sunt numeroase utilaje si muncitori pe santier. De asemenea, se vede ca se lucreaza la…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si compania turca Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret au semnat, sambata, contractul pentru proiectarea si executia Lotului 2 aferent Centurii de Sud a municipiului Bucuresti, la standard de autostrada, in prezenta ministrului…

- Primul contract pentru Autostrada A0 a Capitalei se semneaza azi Primul contract pentru unul din cele trei loturi ale autostrazii Bucuresti Sud, cu o lungime de 16 kilometri, se va semna astazi la Ministerul Transporturilor. Constructorul are un termen de 42 de luni pentru realizarea proiectului.…