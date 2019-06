Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general CNAIR, Narcis Neaga, au verificat stadiul lucrarilor la Autostrada Bucuresti - Brasov, Tronson Comarnic - Brasov, Lot 2: sector Predeal - Cristian + racord, potrivit unui comunicat al...

- Primul lot din mult așteptata autostrada de pe Valea Prahovei ar putea fi gata pana la sfarșitul anului, a anunțat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, dupa vizita efectuata, sambata, pe șantierul de pe tronsonul Rașnov - Cristian, impreuna cu directorul general al CNAIR, Narcis Neaga.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc a venit astazi, la Brașov, sa vada ce se mai intampla pe lotul 2 al autostrazii București – Brașov. Cuc a anunțat ca sunt șanse ca tronsonul de autostrada Rașnov – Cristian sa fie finalizat inainte de termen, pana la sfarștul acestui an. Oficialul dela Bcuurești…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc revine astazi, la Brașov sa vada ce se mai intampla pe lotul 2 al autostrazii București – Brașov. Ministerul Transporturilor a anunțat ca Razvan Cuc va reveni sambata in județul Brașov pentru a verifica stadiul lucrarilor la Autostrada București – Brașov, Tronson…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, joi, in timpul inspecției facute pe lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda, ca grinzile prabușite la doar o ora de la montare, la sfarșitul lunii mai, sunt ”problema constructorului” și e de datoria lui sa o remedieze. El și-a aratat nemulțumirea fața de…

- Cu o intarziere de un an si jumatate, incep lucrarile la singurul capat al Autostrazii Ploiesti-Brasov care are sanse reale de finalizare, in viitorul apropiat. In schimb, principalul tronson al acestei sosele de mare viteza - care ar urma sa treaca prin munte si pe care romanii il asteapta de peste…

- "Am obtinut avizul de la ANAP, este in avizare la Ministerul Dezvoltarii, urmeaza Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei, cu siguranta aceste probleme nu vor mai exista si vom putea semna contractele. Este o ordonanta de urgenta fiindca avem o urgenta, e o urgenta. Daca nu iese aceasta OUG,…