- Circulatia rutiera pe Autostrada A2, oprita duminica dupa-amiaza intre Bucuresti si Fetesti din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, a fost redeschisa de la ora 23.00, potrivit news.ro.Conform Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), incepand cu ora 23.00…

- Trenurile de calatori IR 1585 si IR 1587, Bucuresti Constanta, vor circula cu intarzieri din cauza problemelor generate de conditiile meteo nefavorabile chiciura pe linia de inalta tensiune , informeaza CFR Calatori. Se intervine cu locomotive Diesel. Potrivit CFR Calatori, pe cale de consecinta si…

- Condițiile meteorologice defavorabile genereaza probleme in trafic. Restricții au fost impuse pe mai multe tronsoane de drum iar in mai multe județe, circulația se desfașoara in condiții de iara din cauza lapoviței. Ploaia inghețata a provocat probleme și in Capitala iar decolarile de pe aeroportul…

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe Autostrada A2, intre Fundulea si Drajna, din cauza fenomenului de ploaie inghetata. Duminica dupa-amiaza, fenomenul "freezing rain" se inregistreaza in Capitala si in mai multe judete. Tot din cauza acestui fenomen este blocata si decolarea avioanelor de pe aeroportul…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, duminica, pe Autostrada A2, intre Fundulea si Drajna, din cauza fenomenului de ploaie inghetata. Duminica dupa-amiaza, fenomenul „freezing rain” se inregistreaza si in Capitala, precum si in mai multe judete.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca, vineri seara, circulatia cu bacul pe Fluviul Dunarea, intre judetele Tulcea si Galati, a fost oprita. Restrictia s-a impus din cauza desprinderii de la mal a pasarelei de imbarcare a autovehiculelor pe bacul din localitatea tulceana I.C. Bratianu.…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva-Sibiu, este restrictionata circulatia rutiera pe banda de urgenta si pe prima banda ale sensului de mers Deva catre Sebes, la kilometrul 340+900 de metri, in zona localitatii Orastie, judetul Hunedoara, din cauza unui camion incarcat…

- Traficul este ingreunat la aceasta ora pe autostrada Soarelui dupa ce un TIR s a rasturnat peste parapetele despartitor. Evenimentul s a petrecut la kilometrul 92, pe sensul de mers Bucuresti Constanta.Stire in curs de actualizare. ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva Sibiu, la kilometrul 325, pe banda de urgenta si banda 1 a sensului de mers catre Sibiu, se executa lucrari de colmatare a fiscurilor din partea carosabila, astazi pana in jurul orelor 15,00. Potrivit…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…

- Circulatia feroviara, blocata, marti seara, intre Ploiesti si Brasov, din cauza unor copaci cazuti pe calea ferata, a fost reluat, la ora 20.45, pe firul II, intre Timisu de Sus si Predeal.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca în judetul Cluj, pe DN1E60, în localitatea Floresti, este restrictionata circulatia pe sensul de mers Oradea - Cluj-Napoca din cauza unui accident rutier, în care au fost implicate doua autovehicule.…

- Traficul pe durmurile tarii Foto: Marcela Petcu Cozi de peste 10 kilometri - pentru camioane - la vamile Giurgiu-Ruse - la intrarea în tara si Nadlac II - pe sensul de iesire din tara. Cozile s-au format dupa ce în Bulgaria au fost restrictii de trafic greu din cauza conditiilor…

- Traficul rutier va fi sistat astazi pe mai multe artere din centrul Capitalei in legatura cu desfasurarea conferintei interparlamentare de securitate si a marsului organizat in memoria celor cazuti in razboiul de la Nistru.

- Dupa ce in ultimele zeci de ora, pe fondul vremii nefavorabile Autostrada ce leaga Bucurestiul de Constanta a fost inchisa circulatiei, incepand de joi la pranz s-a redeschis circulatiei, insa nu in totalitate. UPDATE: La ora 14.20, reprezentantii Centrului Infotrafic au facut noi precizari cu privire…

- Incepand cu ora 13:00 circulatia rutiera pe A2, Bucuresti Constanta, sectorul Cernavoda ndash; Constanta, se va desfasura controlat pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. Potrivit CNAIR, pe acest sector Cernavoda ndash; Constanta circulatia autovehiculelor cu masa…

- Circulatia rutiera pe DN 21A, care face legatura intre Baraganu - judetul Braila si Tandarei - judetul Ialomita, a fost inchisa miercuri din cauza sulurilor de zapada, potrivit informatiilor furnizate, pentru AGERPRES, de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. De asemenea, este…

- Conditiile meteo nefavorabile – ninsoarea sau viscolul – continua sa faca probleme pe mai multe drumuri din tara. Cele mai recente date facute publice din directia Centrului Infotrafic, la ora 10, indica faptul ca nu se circula pe A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea. Dar si ca sunt 33 de…

- Traficul rutier este blocat, in aceasta dimineața, pe autostrada A1, pe sensul Simeria-Oraștie, dupa ce un tir a derapat. Incidetul a avut loc la kilometrul 354, intre orașele Simeria și Oraștie, din județul Hunedoara. Potrivit pompierilor, șoferilor tirului, un barbat in varsta de 46 de ani, a suferit…

- Circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti a fost oprita la ora 16.00 la km 193, intre Constanta si Cernavoda. Dupa cateva ore, din cauza viscolului, autostrada a fost inchisa in totalitate.

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara si marti in conditii de iarna, fara linii inchise sau trenuri blocate, dar zeci de trenuri sunt anulate din cauza frigului si a viscolului.

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe autostrada A2, intre Bucuresti si Cernavoda, pe ambele sensuri de mers, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea, dar si pe DN 3, intre Ostrov si Murfatlar, a informat, luni seara, Compania Nationala de Administrare…

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui, pe Autostrada A4 si pe DN 41 si DN 3 a fost inchisa luni seara din cauza viscolului puternic. Raman inchise si DN 41, DN 65A, DN 65E, DN 51 si DN 5A. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), tronsonul Cernavoda –…

- Traficul rutier pe DN 11, blocat luni seara pe raza localitatii Oituz din cauza a doua tiruri care au derapat, a fost reluat pe ambele sensuri, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin. Potrivit acesteia, in zona se circula in conditii de…

- Circulatia rutiera este blocata partial luni seara pe DN 11, in localitatea Oituz, din cauza a doua tiruri care au derapat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, conform Agerpres."Din primele informatii se pare ca nu sunt victime.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193,...

- Circulatia rutiera este blocata, duminica dimineata, pe DN 7, in localitatea Cotmeana din judetul Arges, unde un autoturism s-a ciocnit cu un TIR. In urma accidentului, doua persoane au fost grav ranite, informeaza news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe DN7 Pitesti - Ramnicu…

- Circulatia se desfasoara in conditii de iarna in aproape toata tara, insa precipitatiile sunt slabe pe majoritatea arterelor nationale. Pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta, A3 Bucuresti-Ploiesti si A4 Ovidiu-Agigea ninge, s-a depus strat de zapada, dar se actioneaza cu utilaje,…

- Trenurile circula in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, dupa ce circulația a fost intrerupta in urma accidentului de miercuri, cand o pasarela lunga de 15 metri și lata de 3 metri s-a prabușit pe liniile de cale ferata, la Ploiești Vest.

- Traficul rutier pe DN 1 A Cheia-Brasov va fi complet oprit vineri noapte, șoferii fiind sfatuiti sa foloseasca rute alternative. Restricția vine duop ce un camion ieșit in afara carosabilului trebuie tractat. Traficul rutier pe Drumul National 1 A Cheia-Brasov va fi comoplet oprit, in noaptea de vineri…

- La ora 12.40 s-a reluat circulatia cu locomotive Diesel si pe firul II Ploiesti Vest – Ploiesti Sud si pe liniile 3-4-5 din statia Ploiesti Vest, informeaza CFR Infrastructura. Echipele feroviare actioneaza in continuare pe firul I pentru scoaterea partilor deja taiate din pasarela, dupa care personalul…

- Traficul feroviar prin statia Ploiesti Vest este oprit la aceasta ora din cauza prabusirii pe calea ferata a unei pasarele metalice prin care trecea o conducta de apa a orasului. In urma prabusirii pasarelei peste cele 5 linii din statia CF Ploiesti Vest au fost rupte si firele de contact, care asigurau…

- Traficul pe autostrada A1 pe sensul dinspre Sibiu spre Sebes a fost ingreunat, marti dupa-amiaza, din cauza a doua accidente rutiere, produse la distanta de aproximativ un kilometru. Doua persoane au fost ranite.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Mehedinti, traficul rutier pe DN56A s-a reluat in conditii normale. Traficul fusese intrerupt, respectiv ingreunat la km 67+500 de metri, in zona localitatii Sinova (Dealul Starmina), din ...

- In jur de 7.000 de persoane sunt, la ora transmiterii stirii, in Piata Universitatii din Capitala, numarul fiind in crestere. Circulatia rutiera pe mai multe artere din zona este blocata. Circulatia rutiera este restrictionata in Piata Universitatii, precum si pe arterele cuprinse intre…

- Doi oameni au scapat teferi, dupa ce autovehiculul în care se aflau a luat foc vineri, pe autostrada A1, la kilometrul 254, potrivit Politiei Sibiu. "Incendiul a pornit în mers, de la motor, fara victime. Soferul a reusit sa opreasca pe banda de urgenta", a declarat Elena Welter,…

- Traficul rutier pe DN 67C Novaci-Rânca s-a reluat joi dupa-amiaza, dupa ce a fost închis începând de miercuri seara, din cauza viscolului puternic, au informat reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Târgu-Jiu. Potrivit acestora, s-a actionat cu patru autofreze pentru…

- Traficul rutier pe DN 7, in zona Calimanesti, a fost reluat dupa ce copacul cazut pe carosabil la kilometrul 194 a fost indepartat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Circulatia a fost ...

- Traficul rutier pe DN1 între Predeal si Brasov a fost reluat joi dimineata, în jurul orei 8,00, pe sensul de coborâre spre Brasov, informeaza biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "În zona sunt echipaje ale politiei rutiere pentru fluidizarea circulatiei…

- Actorul Tom Cruise a blocat, sambata, circulatia intr-o zona din centrul Londrei in timpul filmarilor unei scene infricosatoare din cadrul urmatoarei productii din seria ''Mission: Impossible'', vedeta de cinema fiind vazuta alergand pe plafonul podului Blackfriars Rail Bridge, informeaza…

- 13.00 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Brasov, circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat in conditii normale. 10.30 Circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat (pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai…

- Trenul „Sageata Albastra” care circula pe ruta Cluj – Ilva Mica – Rodna Veche, inagurat in vara anului trecut și-a incetat cursele, dupa ce statisticile CFR Calatori au aratat ca doar 11 calatori circulau, in medie, zilnic, pe aceasta ruta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Circulația feroviara pe…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la valori normale pe DN1, in zona Predeal Comarnic judetul Prahova . Se circula fluent, in ambele sensuri de mers. In schimb, traficul este intens in zona Otopeni, pe sensul catre capitala. De asemenea,…

- Circulatia a fost restrictionata pe Autostrada A1, sensul Sebes-Sibiu, zona Aciliu, marti dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier. O persoana a fost ranita, dupa ce trei masini s-au lovit. Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a petrecut la kilometrul 277 (Aciliu). Din primele date, un autoturism care…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei, pe sensul catre munte, se desfasoara in coloana, cu o viteza de aproximativ 20 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane, conform Digi24.

- Circulatia vehiculelor cu masa de peste 3,5 tone, respectiv 7,5 tone va fi restrictionata, marti, pe anumite sectoare ale Autostrazii A2, pe DN 7 si DN 39.Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, astazi, in intervalul orar 06:00 - 22:00, circulatia vehiculelor,…

- Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, astazi, 26 decembrie 2017, in intervalul orar 06:00 22:00, circulatia vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisa pe trei sectoarele de drum, astfel: bull; Autostrada A2 Bucuresti…

- Accidentul s-a petrecut marti seara pe DN 1, la Lugasu de Jos. "Evenimentul s-a soldat cu 12 persoane ranite, dintre care, din primele informatii, 3 sunt minore. O persoana este in stop cardio respirator, doua persoane au suferit diferite traumatisme si contuzii, 9 - leziuni care nu le pun…