- Romsilva a inceput campania de impaduriri de primavara cu un prim tronson de perdele forestiere de protectie pentru autostrada Soarelui, urmand sa investeasca in acest an 167 de milioane de lei pentru astfel de activitati, se arata intr-un comunicat al Romsilva, remis, vineri, AGERPRES. …

- Primavara ne bucura nu doar cu vreme frumoasa, dar si cu o multime de plante de sezon, ce au numeroase beneficii pentru organismul uman. Leurda, urzica, spanacul si ceapa verde sunt printre cele mai folositoare plante de sezon.

- Azi a demarat prima plantare din acest an de perdele forestiere pentru protectia Autostrazii A2, pe tronsonul situat intre km 73 930 74 681, pe raza com Dor Marunt. Aceste perdele forestiere reprezinta bariere naturale foarte eficiente in conditii de viscol si ninsori abundente, potrivit DRDP Constanta.…

- Modernizarea Centurii Bucuresti-Sud se amana Foto: Arhiva Nici în aceasta vara nu încep lucrarile de largire pe Centura București Sud. Rezultatul licitației pentru modernizarea tronsonului dintre Autostrada Soarelui și DN 2 (Afumați) de pe Centura de Sud a Capitalei a fost…

- Comisia Europeana a dat verde, ieri, unei a doua anvelope financiare pentru a ajuta Ankara sa primeasca refugiati sirieni, in virtutea acordului migratoriu semnat acum doi ani de blocul comunitar cu aceasta tara. Primele trei miliarde de euro ale unui prim pachet au fost alocate mai multor zeci de proiecte,…

- Autoritațile au organizat o intalnire cu toti reprezentantii institutiilor din oras, ai societatilor comerciale si ai asociatiilor de proprietari pentru a-i informa ca anul acesta toata lumea va contribui la infrumusetarea orasului, conform regulilor de convietuire stabilite de Consiliul Local. La initiativa…

- LIVE. Ce urmeaza pe scena politica romaneasca dupa congresul PSD si mutarea PNL Sergiu Miscoiu, conferentiar la Facultatea de Studii Europene a UBB, este invitatul emisiunii "1 la 1" de marti de la ora 13 de la Realitatea FM Cluj, pe 92,8 FM. Sergiu Miscoiu. doctor în stiinte politice, va…

- Mai multe echipaje de poliție s-au deplasat in aceasta dupa-amiaza pe strada Teilor, acolo unde un barbat a fost gasit mort in plina strada. Din primele informații, tanarul avea 28 de ani și locuia in blocul din zona respectiva. Martorii susțin ca acesta ar fi fost adus cu o mașina și abandonat. Inspector…

- INSCRIERE CLASA 0. Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 (prima etapa). Potrivit datelor inregistrate in sistem, in primele doua zile de inscriere (8 si 9 martie), pana la ora 18,00, au fost completate…

- Sambata, 31 martie 2018, United Business Center va organiza o actiune de impadurire alaturi de Asociatia Alternativa Urbana. Se va merge in zona Poieni (comuna Schitu Duca, Iasi) si vor fi plantati aproximativ 3.000 de puieti. Plecarea va fi la ora 09:00 din fata Palatului Culturii si se va face exclusiv…

- Chiar daca versiunea Oreo inca este o raritate in peisajul Android, Google intra deja in linie dreapta cu pregatirea succesorului Android P. Disponibila pentru telefoanele din seria Pixel, Pixel XL, Pixel 2 si Pixel 2 XL , editia Android P Developer Preview 1 se afla deocamdata la stadiu experimental,…

- Emi, Cuza si Cucu sunt sportivul, medicul si filologul care au reusit in doar trei ani sa devina celebri in Romania printr-un proiect unic: fac parodii muzicale pe melodii celebre. Membrii trupei “Noaptea Tarziu” au povestit, la interviurile Libertatea Live , cum au reusit sa transforme o nebunie studenteasca…

- Loteria Romana a acordat, in primele doua luni ale anului in curs, un numar de 1.183.842 de castiguri in valoare totala de aproximativ 37 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei, remis luni AGERPRES. Conform sursei citate, in februarie, Loteria Romana a acordat peste 585.000 de castiguri…

- Statistic, este cel mai instarit preot din Romania, scrie reporteris.ro. Ciprian Otea, 42 de ani, deține grupul de firme Misavan, cu o cifra de afaceri cumulata de peste 10 milioane de euro. Producție și comerț al produselor de curațenie este principalul domeniu de activitate. „Una este pasiune,…

- Expoziția de fotografie ”Ieși la vot” a Asociației Promo-LEX a ajuns la Calarași. Ea a fost gazduita de Consiliul rational, in perioada 16-19 februarie. Astfel, au putut s-o vada atat factorii de decizie din raion, cat și cetațenii de rand. Potrivit lui Mihail Gorincioi, coordonator Promo-LEX Calarași,…

- Gradul de colectare a taxelor si impozitelor locale in municipiul Botosani a crescut in primele doua luni ale anului cu 14,32% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, primarul Catalin Flutur. Potrivit acestuia, sumele colectate in special din taxe…

- EXATLON ROMANIA. Anca de la Razboinici a fost eliminata de la EXATLON ROMANIA, in ediția de marți seara. EXATLON ROMANIA. "Numele celei care va pleca in Romania, dar o parte din sufletul ei va ramane aici, este Anca", a anuntat Cosmin Cernat. EXATLON ROMANIA. "Asa sunt eu, sunt un om…

- Toate drumurile nationale si 23 judetene sunt in continuare inchise in judetul Calarasi din cauza viscolului puternic. Politistii de la Centrul Infotrafic au anuntat ca Autostrada Soarelui este blocata de viscol, traficul fiind blocat inca de luni seara, de la ora 20.00.

- Drumuri inchise din cauza viscolului și a zapezii. La cateva ore de cand meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol in țara noastra, s-au produs derapaje ușoare ale autoturismelor in afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp, restricții rutiere pe anumite…

- BABELE 2018. De pe 1 pana pe 9 martie fiecare isi alege o zi, sau mai bine zis o baba, asa cum va fi vremea in acea zi asa este si firea omului respectiv spun unii batrani. Altii spun ca asa cum este vremea in acea zi asa va fi si urmatorul an pentru omul respectiv. Adica, daca vremea este…

- noutati pentru Campania 2018 Incepand cu data de 1 martie 2018, MADR invita fermierii care utilizeaza terenuri agricole situate in zonele eligibile pentru pachetele de agro-mediu și clima (M.10), in zonele afectate de constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice (M.13), dar și fermierii…

- CS Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu ACS Poli Timisoara, 1-1 (0-0), vineri seara, intr-un meci din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, ultima a sezonului regulat. Poli a deschis scorul prin Andrei Enescu (50), cu un sut de la peste 25 de metri, iar Universitatea a egalat in min. 57 prin…

- Ionuț Lupescu și-a inceput oficial campania pentru alegerile de la FRF. Astazi, fostul fotbalist și-a inceput campania prin țara, fiind prezent la Calarași și Slobozia. Acesta a explicat pe Facebook rolul și concluziile vizitelor sale: "Le-am spus foarte onest, alegerile nu sunt despre funcții, ci despre…

- Procurori ai structurii centrale a DNA și polițiști judiciariști au descins, joi, la sediul PSD Ploiești pentru a solicita documente privind donațiile primite de partid in campania electorala pentru alegerile europarlamentare din anul 2014. Acțiunea are loc in timp ce fostul deputat PSD Vlad Cosma și…

- Complexul Energetic Oltenia intentioneaza sa achizitioneze utilaje in leasing, ca alternativa la inchirierea de utilaje cu operator, practicata in prezent. Primele 30 de utilaje vor ajunge la EMC Rosia - Rovinari. Va fi o lovitura p...

- Acest lucru se va intampla din 2020-2021, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Jumatate din producția de gaze a țarii Aceasta ar insemna mai mult de jumatate din productia actuala de gaze a tarii, care este de circa…

- Cum au fost primele luni de sarcina pentru Laura Cosoi Laura Cosoi este insarcinata si va aduce pe lume primul ei copil in vara acestui an. Anuntul a fost facut la inceputul acestui an printr-un post pe pagina ei de socializare. Vedeta a trecut deja in al doilea trimestru de sarcina si povesteste acum…

- Norica Nicolai a vorbit despre marea problema a nucleului dur al UE, Franța și Germania, și anume ascensiunea eurosceptismului, formațiuni care se opun politicii Uniunii Europene. In contextul alegerilor din Italia, Norica Nicolai a vorbit despre cum ar fi influențați cei aproape 1 milion…

- Brandul de bere Holsten, parte a portofoliului United Romanian Breweries Bereprod (URBB), lanseaza noua campanie de imagine „Holsten - Fratia Berii”, in parteneriat cu legenda fotbalului romanesc, Gheorghe Hagi, si echipa de fotbal FC Viitorul Constanta. „Am simtit inca de la inceputul parteneriatului…

- Cea mai mare mișcare pro-viața la nivel mondial, campania 40 DE ZILE PENTRU VIAȚA, reincepe in data de 14 februarie. Pentru a treia oara la Iași, creștinii ieșeni se vor uni in post, rugaciune și veghe pașnica pentru incetarea avorturilor. Campania se va desfașura pe Bulevardul Ștefan Cel Mare și…

- Soros a donat 400.000 de lire unei fundații care lupta impotriva Brexit. O campanie care lupta pentru menținerea Marii Britanii in UE a primit o finanțare de 400.000 de lire de la miliardarul George Soros. Potrivit BBC , George Soros a facut donația catre fundația sa ”Best of Britain”, iar cu ajutorul…

- Partidul Democrat din Moldova dela a inceput campania electorala pentru alegerile parlamentare din 2018. Cel puțin aceasta arata ultimile imagini aparute pe rețelele de socializare, unde un grup de activiști din partea democraților impart gazete și pliante cetațenilor.

- Iuliu Muresan, presedintele lui CFR Cluj, a radiografiat campania de transferuri reusita pana acum de "feroviari", laudandu-i pe Valentin Costache si Alexandru Ionita, doua dintre cele mai spectaculoase mutari reusite in aceasta iarna. "Am urmarit sa intarim compartimentul ofenisv astfel incat sa avem…

- DONATIE… Campania “Hai sa daruim un nou inceput pentru un nou-nascut”, derulata de Crucea Rosie Romana, Procter&Gamble si PROFI, a ajuns si in Vaslui. Spitalul Judetean a primit, zilele trecute, patuturi speciale pentru nou-nascuti si lenjerii de pat. “Multumim pentru acest dar si va asiguram ca ne…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza conditiilor meteo nefavorabile ninge pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta.Potrivit Infotrafic, intre kilometrii 144 si 212 pe suprafata carosabila s a depus un strat…

- 21 de școli vasluiene vor primi mingi de handbal, in cadrul unei campanii inițiate de federație. Vasluiul a fost activ la Campania ”Mingi in școli”, inițiata de Federația Romana de Handbal (FRH). Vor beneficia de mingi de handbal 21 de școli vasluiene, dintre care șase sunt din municipiul reședința.…

- Patriarhia Romana și Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, din București, au demarat campania de prevenire și depistare precoce a cancerului la femeile de la sate. Primele consultații gratuite au avut loc sambata, in comuna Gradiștea din județul Ilfov. Articol publicat in Jurnalul…

- Crucea Roșie Romana, Procter&Gamble și PROFI au echipat 41 de maternitați de stat din Romania cu peste 80 de patuțuri noi și 7.600 de lenjerii de pat, necesare pentru a oferi nou-nascuților confortul de care au nevoie in primele zile de viața. Donația face parte din campania ,,Hai sa…

- Mesajul Simonei Halep in ultimele ore ale anului 2017: ”E o zi trista pentru mine!”. Simona Halep va debuta maine in primul tur al turneului de la Shenzen contra lui Nicole Gibbs (ora 06.30). Simona Halep a avut timp sa se gandeasca la fostul sponsor și sa-i transmita un gand in ultima zi a anului. …

- In perioada 18 – 22 decembrie elevii Liceului Teoretic Teiuș, Alba, pe langa participarea la procesul educațional au derulat activitați extracurriculare diverse in cadrul campaniei de voluntariat „Cozonacul de Craciun”. In acest context, elevii Liceului Teoretic Teius si comunitatea locala, s-au mobilizat,…

- Monica Gabor a confirmat zvonurile potrivit fiul ei si al lui Mr. Pink. Fosta sotie a lui Irinel Columbeanu a facut primele declaratii despre cei doi copii ai sai, dezvaluind si o poza de familie.

- Una dintre cele mai cunoscute vedete TV de la noi, Rocsana Marcu, iși petrece Sarbatorile de iarna singura, intrucat, de ceva vreme, mai exact de 2 luni, relația dintre ea și președintele Partidului Romania Unita, PRU, Bogdan Diaconu s-a incheiat. Fosta vedeta TV a facut primele declaratii despre separare!…

- Balanta Marte este, in general, un astru benefic pentru zodia Balantei si ii da energia de care are nevoie pentru a face mereu lucruri interesante. Dar mai putin buna va fi influenta lui Marte in februarie si septembrie anul viitor, cand nativii Balanta se vor confrunta cu o pierdere insemnata.…

- Fatih Terim a preluat-o pe Galatasaray, dupa ce antrenorul Igor Tudor a fost demis in urma infrangerii cu Malatyaspor, scor 1-2, insa tehnicianul de 64 de ani are primele probleme la carma Cim-Bom-Bom. "Imparatul Terim" a vorbit la conferința de presa de la prezentare despre marea problema a lui Galatasaray:…

- Campania „Fii bun de Craciun”, ajunsa la a III-a ediție, a avut drept scop colectarea de donatii, sub orice forma, pentru a ajuta copiii si batranii nevoiași aflați in evidențele Asociației Folantropia Ortodoxa Dej, sa simta spiritul sarbatorilor de iarna și pentru a aduce zambetul pe buzele lor. Inițiatorii…

- Activitate de sacrificare a porcilor de Craciun este in toi. In aceste condiții, medicii sanitari veterinari din Buzau vin cu o serie de recomandari, mai ales ca au aparut și cazuri de trichineloza la porci mistreti vanati in fondurile de vanatoare de la Berca si Rușavatu. Autoritatile judetene atrag…

- Momente de spaima pentru o tanara de 19 ani din Pitesti. Aceasta a fost loviuta pe trecerea de pietoni in zona Garii din Pitesti. Tanara traversa strada in mod regulamentar, numai ca acest lucru nu i-a fost de ajuns. Un sofer nu a fost atent, asa ca tanara a fost lovita pe trecerea de pietoni. O…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP. Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul…

- Jandarmeria a reactionat dupa incidentele si scandalul din strada. Mii de protestatari au fost blocati din marsul lor spre Palatul Parlamentului.Mai multe detalii aici: Tensiuni majore intre jandarmi si protestari la Parlament. Fortele de ordine au blocat accesul spre Casa Poporului / VIDEO…