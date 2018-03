Autostrada A1 Sibiu-Pitesti ar urma sa coste 2,5 miliarde de euro si sa fie gata in 6 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- Mai precis, Grupul OMV Petrom a realizat un profit in anul care tocmai a trecut de 2,491 miliarde de lei, in crestere cu 139% fata de anul 2016, cand compania a realizat un profit de 1,043 de miliarde de lei, scrie capital.ro. "In 2017, rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale aproape…

- Proiectul largirii la patru benzi a drumului care duce de la Timișoara la Dumbravița și apoi spre Giarmata, facand legatura cu autostrada, intra in linie dreapta. Președintele Consiliului Județean Timiș a spus ca in doua saptamani s-ar putea semna contractul de finanțare pentru investiția…

- Proiectul de largire la patru benzi a drumului care duce de la Timișoara la autostrada, prin Dumbravița și Giarmata, va fi semnat in scurt timp. Primaria Timișoara este partener, alaturi de CJ Timiș, dar Nicolae Robu este nemulțumit. El spune ca va dura prea mult și spune ca la Timișoara se modernizeaza…

- Patru asocieri de companii au depus oferte pentru proiectarea si executia variantei de ocolire Bacau, un proiect cu o lungime de 30 de kilometri, din care 16 km se suprapun peste traseul autostrazii A7 (Nord-Sud) si vor fi practic primii kilometri de autostrada din Moldova. Proiectul are o valoare estimata…

- Liderii Senatului Statelor Unite au ajuns miercuri la un acord de 300 de miliarde de dolari referitor la finantarea bugetului, pe termen de doi ani, intr-o incercare de a pune capat neintelegerilor politice pe aceasta tema din ultimii ani, relateaza Reuters, conform news.ro.Acordul, anuntat…

- Licitatiile pentru realizarea Studiului de Fezabilitate si Proiectelor Tehnice pe circa 330 de km de autostrada pe ruta Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani bat pasul pe loc si au inregistrat zeci de amanari in decurs de 15 luni de cand au fost lansate - un numar record de termene amanate. Dincolo de…

- Ion Sterian, director general Transgaz: Avem proiecte de investiții de peste 1,6 miliarde de euro care, odata finalizate, vor face din Transgaz una dintre primele patru companii din Europa in domeniul energetic Dumitru Chirița, președinte ANRE: Proiectul BRUA și interconectarea cu Republica Moldova…

- In ideea ca vom duce la reciclare ambalajele produselor pe care le cumparam, va trebui sa achitam, pe langa prețul produsului, și o garanție pe ambalaj in valoare de 2 lei, bani pe care ii vom primi inapoi cand reciclam ambalajul. Chestiunea e prevazuta in Proiectul de Ordonanța de urgența a Guvernului…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a vorbit vineri, intr-o conferința de presa, despre masurile pe care le ia la guvernare partidul din care face parte, precizand ca autostrada Pitești-Sibiu, și unirea printr-un drum de mare viteza a Bucureștiului de vestul țarii, sunt proiecte vitale, care legitimeaza…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, a declarat, luni, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur…

- Soseaua rapida care ar trebui sa lege Capitala de Moldova (A7) a devenit teatru de razboi intre proiectanti si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit economica.net. In noiembrie 2016, viitorul drum de aproape... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Radio Romania Cultural lanseaza, in ziua istorica de 24 ianuarie 2018, campania Centenarul meu. Pe tot parcursul anului, in emisiunile de actualitate ale postului, romanii vor spune ce inseamna pentru ei un veac de națiune romana unita. Daca pana acum la radio au venit istorici, specialiști, antropologi…

- China National Petroleum Company (CNPC), al doilea grup petrolier din lume ca marime, iși deschide o filiala in Romania. Informațiile apar in Monitorul Oficial de marți, cand au fost prezentate detalii despre aceasta. CNPC Sucursala București are ca obiect principal de activitate serviciile de arhitectura,…

- In luna martie 2017, CNAIR SA a receptionat primii 15,4 km de autostrada din acest an, pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva - pe trei dintre sectiuni (A, B, C) si la Nodul Margina. Din decembrie 2015, aceasta a fost practic prima inaugurare a unui nou segment de autostrada. …

- La marginea orașului Tokyo, sub pamint, se afla un sistem de canalizare incredibil de mare, construit pentru a proteja cele 37 milioane de locuitori ai metropolei de inundații. Proiectul G-Cans sau canalul de descarcare subterana a zonei metropolitane, dupa cum este cunoscut mai bine, consta in cinci…

- Guvernul urmeaza sa aprobe miercuri o hotarare cu privire la plafonul garantiilor in cazul programului "Prima casa" pentru 2018, acesta fiind de 2 miliarde de lei. Proiectul hotararii a fost prezentat la inceputul sedintei de Guvern de secretarul de stat in Ministerul de Finante Daniela…

- Infrastructura din Romania, cea mai slab dezvoltata din Europa, a ajuns intr-un punct critic, conform celor mai recente statistici ale Eurostat. Cand vine vorba de acest capitol, autostrazile reprezinta cel mai sensibil subiect pentru romani. In ultimii doi ani s-au promis peste 170 km, iar in realitate…

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- Vorbim despre actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, astfel încât sistemele de alimentare de oriunde din țara sa corespunda normelor de combatere și stingere a incendiilor. Propunerea Ministerului…

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta in campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic. Din totalul de 33, 18 miliarde vor fi folosite pentru cosntructia propriu-zisa a zidului,…

- În câteva zile, oficialii CNAIR urmeaza sa anunte deschiderea traficului autostrazii Sebes-Turda, Lot 3. O echipa de specialisti din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere se va deplasa la Cluj si împreuna cu angajatii DRDP Cluj va inspecta…

- Dorin Stanescu, istoric si consilier in fostul Departament Centenar, vorbeste despre situatia Romaniei in prag de an aniversar, despre cum ar trebui sa arate agenda lui 2018 pentru a marca Centenarul asa cum se cuvinte si ce ar trebui sa inteleaga romanii din ultimul secol de istorie nationala. Se jongleaza,…

- Guvernul a discutat un portofoliu de proiecte de transport ce urmeaza a fi implementate in viitorul cadru financiar multianual (2021-2027) al Uniunii Europene și care, potrivit ministrului Transportului, insumeaza investiții minime de circa 14 miliarde de euro, din fonduri europene și finanțari internaționale.…

- Primul proiect pe lista ministrului a fost Brasov – Bacau – Pascani – Iasi – Ungheni, de 336 km si cu o valoare estimata la peste 3 miliarde euro. „Proiectul este compus din mai multe sectoare, astfel: sectorul Brasov – Bacau, autostrada A5, cu o lungime de 160 km, cu un cost de investitie de 1,84 miliarde…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este "pura ticalosie" si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. "Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari…

- Modernizarea sistemului subteran existent din Londra, costa 14,8 miliarde de lire sterline si conecteaza 30 de statii de metrou existente cu 42 de km de tuneluri noi, relateaza Business Insider. Proiectul completeaza cu aproximativ 90% lucrarile care au inceput in anul 2009. Traseul a fost…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. Proiectul…

- ♦ Premierul Mihai Tudose a sustinut ieri in Parlament, la prezentarea in plen a legii bugetului pe 2018, ca proiectul este unul al dezvoltarii si investitiilor. Insa cifrele nu sustin aceasta asertiune a sefului guvernului. Sumele propuse pentru investitii in legea bugetului sunt…

- Oficialii Ministerului Apararii Nationale au anuntat, dupa o balbaiala de aproape un an, ca au reluat procesul vizand achizitia a patru corvete multifunctionale, in valoare totala de 3,6 miliarde de lei. Navele sunt destinate Fortelor Navale Romane.

- Proiectul bugetului de stat pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, un curs mediu de 4,55 de lei pe euro si un castig mediu salarial lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar cash este estimat la 2,97% din PIB, in timp ce deficitul ESA este 2,96% din PIB. Potrivit ministrului…

- Programul „Prima casa” va avea, in anul 2018, un buget de doua miliarde de lei, așa cum prevede proiectul intocmit de Ministerul Finantelor Publice (MFP) aflat in aceasta perioada in dezbatere publica. Avand in vedere strategia programului acetui tip de creditare, se propune ca pentru anul urmator sa…

- „Vor fi minim 156,7 kilometri dati in folosinta. Ca exemple, avem Ogra - Targu Mures, apoi trei sectoare din Targu Mures - Campia Turzii, Sebes-Turda, vom finaliza si Bucuresti-Ploiesti, Lugoj-Deva si o parte din tronsonul de la Gilau”, a spus Felix Stroe, la audierea in Comisiile reunite de buget-finante…

- Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice, sustine ca imbunatatirea colectarii, vanzarea apei grele si a licentelor 5G vor genera o crestere a veniturilor la buget, anul viitor. "Nu apreciem ca veniturile sunt supraevaluate. In cursul anului 2017, pe 10 luni, comparativ cu anul 2016, avem o…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, fara amendamente, bugetul Ministerului Public pe 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Ministerul Public de 1,234 miliarde de lei, în creștere cu 0,23%…

- Bugetul Secretariatului General al Guvernului (SGG) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi de catre comisiile reunite de specialitate din Parlament. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru SGG de 1,336 miliarde de lei, în creștere cu 24,78% fața…

- ♦ Cheltuielile de bunuri si servicii raman cam la nivelul de anul trecut – spre 40 mld. lei, dar cheltuielile cu dobanzile cresc semnificativ, un avans de 3,8 mld. lei, pana la 14,3 mld. lei (plus 14,3% fata de 2017). Proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere de venituri…

- Guvernul a aprobat miercuri proiectul bugetului de stat pe 2018. A avut loc ”aprobarea bugetului de stat, una dintre cele mai importante acte normative pe care le emite Guvernul. In pofida tuturor criticilor corului bocitoarelor, este un proiect bun pentru un an bun, bazat pe cifre care nu sunt nicidecum…

- Intr-o lipsa totala de transparenta, Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta al Ministerului Dezvoltarii care prevede ca, timp de 4 ani, incepand din 2018, statul nu va mai subventiona lucrarile gratuite de cadastrare. Proiectul, prezentat de “Adevarul” inca de acum doua saptamani, arata ca subventiile…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri proiectul de buget pentru anul 2018. Sanatatea, Educatia si investitiile sunt prioritatile actului normativ, potrivit unui comunicat al Executivului remis Ziare.com. Biroul de Presa al Palatului Victoria transmite si datele economice pe baza…

- In proiectul de buget sunt prevazute venituri estimate de 287,5 mld lei, cu 30,9 miliarde lei mai mari fața de 2017, fiind pentru prima data cand PIB-ul Romaniei va depași nivelul de 200 miliarde euro. Din cele 30,9 miliarde lei venituri suplimentare, 21,1 miliarde lei vor merge catre bugetul sanatații,…

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri proiectul de buget pentru 2018, care este bazat pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si un castig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar pe cash este estimat la 2,97% din PIB, in timp…

- Cabinetul Tudose ar urma sa adopte in sedinta de miercuri proiectul de buget pe 2018, dupa care Parlamentul va stabili calendarul dezbaterilor. Guvernul estimeaza o crestere a PIB de 5,5% anul viitor, pana la 907,85 miliarde lei (195,5 miliarde euro).

- Recentele propuneri de modificari ale Legilor Justitiei au starnit o serie de reactii si discutii in contradictoriu, dar si ingrijorarea din partea oficialilor americani, care indeamna parlamentul Romaniei sa respinga aceste modificari, considerate ca ar slabi statul de drept si ar ...

- Declarația vine in contextul in care premierul Mihai Tudose a atacat in repetate randuri Banca Naționala, acuzand-o ca e de vina pentru deprecierea leului si cerand o discutie fata in fata cu șefii BNR, pentru a lamuri ce rol are aceasta institutie. Vasilescu a trimis un mesaj Guvernului, sambata, din…

- Bugetul municipiului Chisinau pentru anul 2018 a fost aprobat in prima lectura in cadrul sedintei din 1 decembrie a Consiliului municipal. Proiectul prevede venituri in suma de 3,6 miliarde de lei si cheltuieli de 3,9 miliarde de lei. Deficitul este de 279,6 milioane de lei.

- Deputatii au aprobat vineri, 1 decembrie, in prima lectura, proiectul bugetului de stat pentru anul 2018. La capitolul venituri a fost aprobata suma de 36,618 miliarde de lei, iar la cheltuieli – 42,332 miliarde de lei. Potrivit Ministerului Economiei si Infrastructurii, proiectul legii bugetului de…