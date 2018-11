Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o mini-vacanța de cateva zile, muncitorii de la firma romaneasca UMB Spedition s-au intors, luni, pe șantierul lotului 4 de pe Autostrada A1, tronsonul Lugoj-Deva. Astazi, in jurul orei 13.00, la conexiunea dintre nodul rutier Șoimuș, pe un sens, era turnat asfalt, iar pe celalalt se așternea balast…

- Circulația intre nodurile rutiere de la Șoimuș și Simeria, pe o portiune de 13 km este inchisa de astazi pana la mijlocul lunii noiembrie. Drumarii s-au mobilizat deja in zona. Constructorul lotului 4 din autostrada Lugoj – Deva, lot aflat in lucru, lucreaza la realizarea legaturii cu tronsonul Deva…

- Lucrarile avansate de pe lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva si necesitatea realizarii operatiunilor de conectare cu autostrada Deva – Orastie vor inchide temporar circulatia pe A1, intre Soimus si Simeria. Circulatia va fi deviata de pe aceasta ruta pe vechiul drum national.

- VIDEO: A1 inchisa din 10 octombrie, pe tronsonul Simeria – Deva, pentru racordarea viaductului de la Șoimuș. Cum arata zona acum? Din 10 octombrie, circulația rutiera pe A1 va fi inchisa pe o lungime de aproximativ 13 kilometri pe tronsonul cuprins intre nodul rutier Șoimuș și nodul rutier Simeria,…

- Tronsonul de autostrada dintre Soimus si Simeria ramane deocamdata deschis traficului, dupa ce saptamana trecuta a fost anuntata inchiderea acestuia. Motivul: masura ar fi inutila. Decizia a fost luata de reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere si de cei ai antreprenorului…

- Conform Infotrafic începând de astzi 10 septembrie 2018 se va închide circulaia rutier pe Autostrada A1 SibiuDeva între kilometrii 353660 i 368650 pe tronsonul cuprins între nodul rutier oimu i nodul rutier Simeria (în judeul Hunedoara) traficul urmând s se desfoar...

- Incepand de luni, 10 septembrie, circulația rutiera pe autostrada A1, va fi inchisa in zona Simeria, intre km 353+660 și km 368+650, pentru racordarea viaductului de la Șoimuș. Lucrarile sunt programate sa dureze pana in 11 noiembrie. In acest timp, traficul se va desfașura deviat pe DN 7, pe segmentul…

- Se inchide portiunea de autostrada dintre nodul rutier Deva si nodul rutier Simeria, respectiv km 353+660 și km 368+650, pentru mai bine de doua luni, intre 3 septembrie si 15 noiembrie. Masura de inchidere a acestui tronson a fost luata la solicitareaa constructorului lotului 4 din autostrada Lugoj…