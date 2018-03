Stiri pe aceeasi tema

- Australia se solidarizeaza cu comunitatea internationala in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal si a anuntat ca va expulza doi diplomati rusi. Cei doi diplomati sunt suspectati ca ar fi "agenti secreti nedeclarati". Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull, a motivat…

- Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, in Anglia. Pana in prezent, 16 țari din UE care au anunțat ca vor expulza diplomați ruși. S-au alaturat Ungaria și Suedia, care vor expulza…

- Cosmin Contra a declarat ca starea gazonului de pe stadionul din Craiova este una proasta si-i dezavatanjeaza pe jucatorii nostri în amicalul de marti cu echipa Suediei, care are jucatori masivi, majoritatea de peste 1,89-1,93 m, însa partida este si un

- Cosmin Contra (42 de ani), selecționerul Romaniei, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa partida amicala pe care prima reprezentativa o va disputa marți, de la ora 21:30, contra Suediei. Selecționerul a declarat ca se teme de starea gazonului de pe "Ion Oblemenco", anunțand ca va efectua mai…

- Prima partida a Romaniei pe noul "Ion Oblemenco" genereaza un interes deosebit in randul fanilor naționalei, care au achiziționat un numar important de bilete cu o saptamana inainte de meciul cu echipa care a scos-o pe Italia din cursa spre Mondial. Pana la aceasta ora s-au vandut aproximativ 14.000…

- Jucatoarea de tenis din Romania, Simona Halep si-a marit avansul in fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste (WTA), dat publicitatii ieri, dupa semifinala jucata la Indian Wells (California), turneu dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, care i-a revenit in cele din…

- In anul 2017, GLO Marine a inregistrat o cifra de afaceri de peste 350.000 euro si se asteapta la o crestere de 115% in anul 2018. GLO Marine este o companie care furnizeaza o gama larga de servicii de consultanta si design naval. Serviciile de consultanta includ calcule de stabilitate,…

- Puține țari se pot lauda cu resursele naturale pe care Romania le deține. Pe langa aur sau argint, in subsolul țarii noastre se gasește și telur, un material rar folosit la fabricarea invelișului bombelor atomice, in industria aero-spațiala și in cea energetica. Romania, alaturi de Suedia, sunt singurele…

- Potrivit Raportului Mondial al Fericirii 2018, realizat de un program mondial al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Finlanda este cea mai fericita țara din lume.Raportul a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform unui punctaj obtinut la evaluari privind PIB-ul pe cap…

- Raportul a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform unui punctaj obtinut la evaluari privind PIB-ul pe cap de locuitor, speranta de viata, libertate sociala, asistenta sociala, generozitate si lipsa coruptiei. Primele zece locuri ale topului sunt detinute de urmatoarele tari:…

- Industria romaneasca a crescut puternic in ianuarie. Cifra de afaceri a companiilor din domeniu a crescut cu 20,7% fața de aceeași luna a anului trecut, iar producția industriala a urcat cu 8,5%, cel mai mare avans din Uniunea Europeana, potrivit informațiilor publicate de catre Eurostat și Institutul…

- In perioada 26 februarie - 2 martie 2018, sapte elevi si trei cadre didactice de la Scoala Gimnaziala Tifesti au fost in cea de-a treia mobilitate a Proiectului Erasmus + Social Inclusion by Volunteer and Entrepreneur Activities, la Scoala Vilkiciu din Lituania. …

- Comisia Europeana a elaborat, pentru anul 2018, bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

- Romania se afla pe locul 9 in clasamentul tarilor cu cel mai ridicat procentaj al afacerilor detinute de femei, potrivit studiului Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2018, dat miercuri publicitatii. "Mastercard Index of Women Entrepreneurs a ajuns in acest an la a doua editie, ceea ce ne permite…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Asociația Medicilor de Familie Mureș ii reproșeaza titularului de la Ministerul Sanatații ca nici macar nu ii considera doctori, ci ”furnizori de servicii”. Avem ghinion ca miniștrii au fost doar medici de spital, scrie dr. Pantea. Ca o concluzie a scrisorii, medicul incheie cu o gluma trista: ”in…

- Municipiul Satu Mare nu se poate lauda nici in ceea ce privește curațenia, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research. Alaturi de Reșița, Calarași, Braila și Alexandria, Satu Mare se afla in coada clasamentului celor mai curate orașe din Romania. Brasov, Oradea, Sfantu Gheorghe,…

- Județul care a dat țarii premierul, unul dintre cei mai importanți miniștri, dar și pe atotputernicul Liviu Dragnea este primul la ceva! Este primul in topul celor mai micii salarii din Romania. In afara de București, topul cel mai mari salarii este ocupat integral de județe din Ardeal și Banat.

- In perioada lucrarilor circulația se va desfașura astfel: • 1 - 31 martie 2018, pe distanta Straulesti - Jiului - Straulesti, firul 1, circulatia se va desfasura in sistem pendula, la un interval de 15 minute iar pe distanta Gara de Nord - Jiului - Gara de Nord, la un interval de 10 minute.…

- Romania se afla pe locul 64 din 119 in intr-un clasament al competitivitatii privind pregatirea si atragerea de profesionisti de top si dezvoltarea talentului pe piata fortei de munca, devansata, printre altele, de Bulgaria (locul 47), Kazahstan (locul 51), Rusia (locul 53) sau Botswana (locul 62).…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Delegația tricolora numara 28 de sportivi și 27 de oficiali. Raluca Stramaturaru a reușit cel mai bun rezultat, locul 7 in proba de sanie. Romani in concurs pe 25 februarie. Bob – finala (4 masculin, coborari 3/ 4; 5.00, TVR 3, TVR HD); Dorin Grigore, Paul…

- Suedia, in componenta cu Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson si Fredrik Lindstroem, a castigat media de aur in proba de stafeta masculina (4x7,5 km) la biatlon, vineri, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, cu timpul de 1h15min16sec5/10 (niciun foc ratat), in timp ce Romania…

- Norvegia se mentine lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, dupa 13 zile de la debutul acestora, cu 13 medalii de aur, 11 de argint si 9 de bronz (total 33 medalii). Pe locul 2 se afla Germania, cu 12-7-5 (total 24), podiumul fiind completat de Canada, cu 9-5-7…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In perioada 2011 – 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau…

- Google anunta lansarea unui produs care are ca tinta sprijinirea afacerilor mici in atragerea de noi clienti: AdWords Express. Aceasta versiune mult simplificata a solutiei AdWords permite companiilor mici sa realizeze, in mai putin de 15 minute, campanii de publicitate pe Google, avand rezultate clare:…

- Simona Halep (2 WTA) e cea mai populara romanca din circuitul WTA, insa, fara indoiala, Mihaela Buzarnescu (43 WTA) are cea mai spectaculoasa ascensiune in tenisul feminin la nivel mondial.

- Rezultat de excepție pentru sportul romanesc la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, din Coreea de Sud. Raluca Nicoleta Stramaturaru s-a clasat pe locul 7 in finala probei de sanie. Este cea mai buna clasare a unui sportiv roman in ultimele șapte ediții ale Jocurilor Olimpice. In 1994, in Norvegia,…

- Dupa doua seturi de lupta, un time-out medical cerut de Simona si o pauza prelungita de vestiar din cauza caldurii, Wozniacki a cerut interventia medicului la scorul de 4-3 si serviciul pentru Simona in decisiv, acuzand probleme la genunchiul drept. Pentru multi specialisti, a fost evident ca daneza…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 intra in a doua semifinala a concursului, in prima parte a show-ului de la 10 mai, informeaza NOI.md. Totodata, in prima parte, din cea de-a doua semifinala vor evolua pe scena concurenții din Australia, Rusia, Serbia, Danemarca, Romania, Norvegia,…

- Actualizarea clasamentului mondial, care se face la inceputul saptamanii, oficializeaza, practic, schimbarea locurilor ocupate de jucatoarele aflate pe prima si, respectiv, a doua treapta a clasamentului, inaintea Australian Open. Astfel, Simona Halep ajunge pe locul secund, cu 7715 puncte, in timp…

Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Finala 28 ianuarie 2018 21:30 Spania – Suedia 29-23 Locul al treilea 28 ianuarie 2018 19.00 Franța – Danemarca 32-29

- Neagu Djuvara, tipul de 101 ani care era mai cool decat tine Inmormantarea lui Neagu Djuvarava avea loc duminica, 28 ianuarie. Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Vor…

- Grupul LeasePlan, cel mai mare jucator de pe piata de leasing operational la nivel mondial, a ales Bucurestiul pentru un centru de servicii de suport dedicat activitatii companiei pe piata europeana.

- Israel – Romania e primul amical al anului pentru tricolori. Jocul e programat pe 24 martie, dar nu se cunoaște locația. Echipa naționala de fotbal a Romaniei va juca primul meci din 2018, in deplasare, comtra naționalei statului Israel. Partida va avea loc pe 24 martie, dar nu se cunosc, deocamdata,…

- Romania a urcat trei pozitii, pe locul 35, in topul din acest an al Bloomberg referitor la cele mai inovatoare 50 de economii ale lumii, condus in ordine de Coreea de Sud si Suedia, in care Statele Unite nu s-au incadrat in primele 10 pozitii pentru prima oara in ultimii sase ani, scrie News.ro.…

- connect: Ne puteți oferi o scurta carte de vizita profesionala? Yanmin Wang: Lucrez in cadrul acestei companii inca din anul 1999, deci de mai bine de 18 ani. In ultimii 14 ani am lucrat in cadrul departamentului R&D – Dezvoltare și Cercetare. Prima mea funcție a fost Head of smartphone division, așa…

Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Grupa I principala (Zagreb) CLASAMENT 1. Suedia

- Suedia isi instruieste populatia cum sa reactioneze in caz de raboi. Tara pregaste o brosura care include informatii despre cum ar trebui sa reactioneye oamenii in cazul unui conflict armat, in contextul ingrijorarilor legate de amenintarea rusa, relateaza The Telegraph. Brosura va fi trimisa la cele…

Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Grupa I principala (Zagreb) Suedia (2p), Croația (2p), Serbia

Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. CLASAMENTE, faza grupelor Grupa A 16 ianuarie 2018 16 ianuarie

- La nivelul intregii lumi, doar 13 din 88 de burse au scazut in 2017, marcand un an foarte bun, in care valoarea actiunilor a urcat in medie cu 16%, neluand insa in calcul saltul de aproape 4.000% al tarii care ocupa primul loc. 0 0 0 0 0 0

- La finele anului trecut, Ovi Jacobsen, partenerul de scena a Paulei Seling, a dat fuga la aeroport pentru a-și intampina rudele din Norvegia, care au ales sa petreaca Sarbatorile la noi in țara. Pe toata perioada vizitei, Ovi s-a transformat intr-un adevarat promoter al Romaniei. Dat fiind faptul ca…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, pentru site-ul WTA, ca se simte incarcata si pregatita inaintea primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. "Am avut patru saptamani de vacanta. Am iesit aproape in fiecare zi cu prietenii mei. Nu m-am…

- La un an si jumatate dupa recuperarea copiilor preluati din familie de Protectia Copilului din Norvegia si stabilirea in Romania, familia Bodnariu este inca in proces de adaptare. Stabiliti intr-o zona muntoasa din judetul Brasov, Marius si Ruth Bodnariu sustin ca Romania este pentru ei o binecuvantare.

- Antonia apare in topul celor mai frumoase chipuri din showbiz-ul internațional din 2017. Antonia, care formeaza un cuplu cu muzicianul Alex Velea , este considerata una dintre cele mai senzuale și mai frumoase vedete din Romania. iata, insa, ca frumusețea Antoniei a trecut și dincolo de granițele țarii.…

- Romania se afla pe locul 20 in lume și 16 in Europa, in topul celor mai buni vorbitori de limba engleza, conform unui studiu realizat de Education First. Conform Education First, pe primele 3 locuri in top se afla Olanda, Danemarca și Suedia. Urmatoarele clasate sunt Norvegia, Finlanda, Singapore și…

- Situatia la frontiera, in ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de peste 106.000 treceri persoane, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si de aproximativ 27.000 treceri mijloace de transport. Reamintim…