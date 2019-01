La sfarșitul anului trecut, Serviciul de Ambulanța Județean Buzau a primit 7 autospeciale noi tip B 4×2, cu dotari de ultima generație, cu camere video, una amplasata in cabina șoferului, iar cealalta in cabina medicala. In acest an ar urma sa mai vina alte 14 ambulanțe, care vor putea interveni in zone greu accesibile. Acestea ar urma sa ajunga la Serviciul de Ambulanța Buzau peste cateva luni. ,,Am primit deocamdata 7 ambulanțe noi și urmeaza in urmatoarele trei luni sa completam pana la 21 de ambulanțe noi”, a declarat Gabriel Mihalașcu, directorul tehnic al SAJ Buzau. Innoirea parcului auto…