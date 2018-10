Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala SRI in care se aflau mai multi ofiteri a fost implicata intr-un accident rutier pe Soseaua Straulesti din Capitala, joi, 25 octombrie, in jurul orei 18.00.Conform martorilor oculari, autospeciala SRI se deplasa cu semnalele luminoase și sonore pornite. Acestea au fost ignorate…

- Doua tramvaie au intrat in coliziune, miercuri, in Capitala, la intersectia dintre Calea 13 Septembrie si Soseaua Progresului, traficul fiind restrictionat in zona, informeaza ISU Bucuresti. Potrivit sursei citate, o femeie de 60 de ani a avut nevoie de prim ajutor, acuzand o lovitura la nivelul capului.…

- Aproximativ 1.500 de credinciosi sunt asteptati duminica la procesiunea religioasa organizata de Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti cu ocazia sarbatorii liturgice a Sfantului Papa Ioan Paul al II-lea, a carui relicva va fi purtata pe strazile din centrul Capitalei. Brigada Rutiera a impus si…

- Un accident cumplit a avut loc in urma cu puțin timp, in București, unde o femeie de 70 de ani a fost lovita de o mașina și proiectata intr-un autobuz care era oprit in statie, anunța Brigada Rutiera a Capitalei.

- O femeie a murit intr-un accident produs in București, in sectorul 3, pentru ca a traversat prin loc nepermis. Accidentul a avut loc pe strada Dristorului din Capitala, iar șoferul, un barbat de 63 de ani, nu consumase alcool, au stabilit polițiștii Brigazii Rutiere a Capitalei. Circulatia in zona a…

- Brigada Rutiera a Capitalei va dispune restrictionarea temporara a traficului, miercuri si joi, in contextul unei manifestatii organizate la sediul Ministerului Transporturilor. Potrivit unui comunicat...

- Doi politisti au fost raniti in urma unui accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, in centrul Bucurestiului, potrivit evz.ro. Din informatii furnizate, pentru EVZ, de oficiali de la Brigada Rutiera, o autospeciala a unei sectii a Politiei Capitalei, aflata in misiune, a lovit un autoturism…

- O femeie de 66 de ani, care ar fi traversat neregulamentar, a fost accidentata, joi, de o mașina de poliție care se deplasa cu sistemele acustice și luminoase in funcțiune, pe Șoseaua Olteniței din Capitala, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Circulația tramvaielor catre Piața Sudului e blocata. Șoferul…