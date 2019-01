Autospecială cu cameră hiperbarică, la Spitalul Județean. Medicii fac eforturi să salveze o adolescentă Medicii buzoieni se lupta sa ii salveze viața Andreei, o adolescenta in varsta de 15 ani, din Șaranga, intoxicata cu monoxid de carbon rezultat de la un boiler defect. La Spitalul Județean a ajuns, de la Constanța, autospeciala pentru tratamente hiperbarice, care sa ii ajute pe medici sa ii scanda concentrația de dioxid din sange. Adolescenta a fost gasita de parinți zacand inconștienta in baia locuinței sale din localitatea buzoiana Șaranga. Fata intrase sa faca un duș, insa rudele au inceput sa se ingrijoreze in momentul in care au vazut ca nu mai iese. La scurt timp, trei ambulanțe au plecat… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

