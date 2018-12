Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Ion Iliescu neaga ca ar fi dat declaratii pentru cotidianul francez Le Figaro in care ar fi criticat situatia din PSD. La randul sau, reporterul care a facut interviul susține ca are proba audio. PSD intervine in conflict și amenința ziarul cu...

- „Este o perioada dificila, confuza pentru partid, care traieste cea mai grava criza a sa”, afirma Ion Iliescu, conform Le Figaro, scrie news.ro. Iliescu ar mai fi spus ca pozitia personala a lui Liviu Dragnea, „cu problemele sale juridice, a creat fracturi interne” in partid. ”Ca o mare parte din…

- "Cred ca este o poveste destul de umflata si am sa va spun de ce. Este posibil sa fi fost o intalnire a domnului Iliescu, nu cu un tip pe care sa il stie ca fiind de la Le Figaro, intermediat de domnul Gelu Voican Voiculescu. Uitandu-ma peste articol, imi dau seama ca este o aberatie si nimeni nu…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a negat, pe blogul personal, declaratiile care le-ar fi facut pentru cotidianul francez Le Figaro, precizand ca a citit "cu uimire amestecata cu dezgust un soi de compilatie despre PSD si despre situatia politica din Romania". Paul Cozighian, jurnalist Le Figaro: Voi aduce…

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu sustine ca nu a acordat un interviu ziarului Le Figaro din Franta. Declaratia fostului sef de stat a fost data dupa ce presa centrala din Riomania a prezentat fragmente din asa zisa declaratie pe care ar fi facut o Ion Iliescu. "Am citit cu uimire amestecata…

- Fostul președinte Ion Iliescu a susținut, intr-o declarație pentru Le Figaro, ca PSD trece printr-o perioada dificila și confuza, inregistrand cea mai grava criza politica a sa, iar problemele cu legea ale lui Liviu Dragnea au creat fracturi interne in partid.

- Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat pentru „Le Figaro” ca „este o perioada dificila si confuza pentru PSD, care traieste cea mai grava criza politica a sa”, el apreciind ca ”pozitia...

- Fostul președinte al Romaniei și al PSD, Ion Iliescu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa lui Liviu Dragnea, in celebrul cotidian francez Le Figaro. Iliescu susține ca PSD traverseaza cea mai grava criza politica din istoria partidului și asta numai din cauza problemelor penale ale lui Liviu…