- Un convoi blindat al fortelor Uniunii Europene a fost tinta unui atentat sinucigas cu bomba comis luni in capitala somaleza Mogadiscio de gruparea islamista Al Shabaab, care a avariat un vehicul, dar nu a produs victime, transmite Reuters, citand politia locala si surse islamiste, scrie Agerpres.…

- Politia britanica a informat ca trei persoane au fost transportate la spital, dupa ce un vehicul a lovit mai multi pietoni aflati in fata unei moschei din partea de nord-vest a Londrei, a relatat miercuri postul de radio LBC, citat de Reuters.

- Politia britanica a anuntat luni ca ancheteaza un vehicul suspect aflat in parcarea unui centru comercial din estul Londrei si a decis inchiderea unei gari aglomerate din aceasta zona, informeaza Reuters. Politia transporturilor a anuntat ca garile subterane si supraterane din Stratford au…

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei, relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia…