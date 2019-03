Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerul YouTube PewDiePie a declarat ca este ''dezgustat'' de faptul ca suspectul arestat in legatura cu atacurile produse vineri la doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, i-a pronuntat pseudonimul in timp ce transmitea in direct imagini video cu impuscaturile, relateaza Press…

- Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor, aflata in centrul orasului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelanda. Cea de-a doua moscheie atacata se afla in suburbia Linwood. Potrivit informatiilor disponibile pana in acest moment, atacatorul a intrat in moscheea din Christchurch in jurul…

- UPDATE ora 11:30 – Seful politiei din Noua Zeelanda, comisarul Mike Bush, a anuntat vineri ca bilantul atacurilor armate asupra celor doua moschei din orasul Christchurch a crescut la 49 de morti, relateaza DPA si Reuters. El a spus ca 41 de persoane au murit la moscheea Masjid Al Noor, iar alte sapte…

- Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian in varsta de 28 de ani, s-a filmat in timp ce se deplasa catre moscheea Al Noor, din centrul orasului, conform presei locale. Atacatorul s-a identificat ca fiind "Brenton Tarrant" - un barbat alb, de 28 de ani, de origine australiana,…

- Mai multi oameni au fost ucisi in timpul unor incidente armate asupra a doua moschei din orasul neozeelandez Christchurch in timpul rugaciunii de vineri, a declarat politia, care a anuntat ca patru persoane au...

- Patru suspecți, trei barbați și o femeie, au fost reținuți in urma atacurilor armate ce au vizat doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, soldate cu decesul și ranirea mai multor persoane, a anunțat poliția, informeaza cotidianul The Guardian, conform Mediafax. ...

- Politia din Noua Zeelanda a retinut patru persoane vineri, dupa incidentele armate care au avut loc la doua moschei in orasul Christchurch, scrie agerpres.ro."Exista patru persoane in custodie.