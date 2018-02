Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții am auzit de recenziile false de pe aplicații care iți permit sa oferi rating locurilor pe care le vizitezi. Cum ar fi ca, in loc de recenzii false, pe aceste site-uri sa apara restaurante false? Cum ar fi ca un astfel de restaurant sa ajunga și cel mai cautat lux al Londrei? Jurnalistul Oobah…

- Darren Osborne, judecat pentru ca, în iunie 2017, a intrat cu furgoneta în credinciosii aflati în fata unei moschei din nordul Londrei, a afirmat marti în cursul procesului sau ca a dorit sa îi ucida pe liderul

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna au dispus inceperea urmaririi penale a unei femei in varsta de 81 de ani din localitatea Capeni, de langa orasul Baraolt, suspectata ca si-ar fi ucis nepotul.

- Aproape 1.500 de persoane au fost evacuate marti dintr-un hotel si un club de noapte si doua statii de metrou au fost inchise in urma unor scurgeri de gaze in centrul Londrei, relateaza PA, Reuters si...

- Aproape 1.500 de persoane au fost evacuate marti dintr-un hotel si un club de noapte si doua statii de metrou au fost inchise in urma unor scurgeri de gaze in centrul Londrei, relateaza PA, Reuters si AFP, potrivit agerpres. Statia Charing Cross, pe unde circula zilnic zeci de mii de persoane, a fost…

- Ministrul de externe al Regatului Unit, Boris Johnson, a facut duminica apel la concetatenii sai sa nu se opuna unei vizite la Londra a presedintelui american, Donald Trump, fiindca astfel ar dauna interesului national, informeaza AFP, citând presa britanica. Cu o zi înainte…

- Brutarul din Moldova care a devenit eroul Marii Britanii vara trecuta, cand s-a luptat cu un grup de teroristi in centrul Londrei si a adapostit 20 de trecatori in brutarie, cere despagubiri Regatului Unit.

- Eroismul de care a dat dovada l-a lasat pe drumuri! Pentru ca exact asa s-a intamplat in cazul romanului care a salvat vieti dupa ce a lovit un terorist in atacul de la Londra, in vara anului trecut.

- Politia britanica a anuntat ca decesul cântaretei Dolores O'Riordan nu este considerat suspect si ca medicii legisti urmeaza sa afle care au fost cauzele mortii, potrivit presei internationale. Initial, politia britanica a anuntat ca a fost chemata la un hotel din Park Lane, în…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Un tanar a murit si altul a fost ranit, in urma unui scandal care s-a produs noaptea trecuta in comuna Stejari. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, in urma scandalului, o persoana a fost ucisa si alta ranita. Este vorba de un tanar, de 29 de ani, care si-a pierdut viata in…

- O romanca de 44 de ani a fost ucisa miercuri seara in zona Ilford, estul Londrei. Potrivit unor surse „Adevarul”, victima este o femeie din Vaslui, iar principalul suspect este un barbat in varsta despre care se stie doar ca are 45 de ani. Contactati de „Adevarul”, reprezentantii MAE au declarat ca…

- 4 tineri au murit la Londra, duminica si in prima zi a anului, in urma unor agresiuni separate cu cutitul la Londra, a anuntat luni Scotland Yard-ul, potrivit AFP. Incidentele au avut loc intr-un context de inmultire a atacurilor cu arme albe in capitala britanica. Victimele aveau 17, 18 si 20 de ani.…

- Patru tineri au fost ucisi la Londra in agresiuni separate cu cutitul duminica si la primele ore ale noului an, a anuntat luni Scotland Yard, in contextul inmultirii atacurilor cu arma alba in capitala britanica, relateaza AFP.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar:…

- 4 tineri au murit la Londra, duminica si in prima zi a anului, in urma unor agresiuni separate cu cutitul la Londra, a anuntat luni Scotland Yard-ul, potrivit AFP. Incidentele au avut loc intr-un context de inmultire a atacurilor cu arme albe in capitala britanica. Victimele aveau 17, 18 si 20 de ani.…

- Cele patru crime, fara vreo legatura aparenta intre ele, s-au produs in nordul, estul si sudul Londrei, a precizat politia londoneza intr-un comunicat. Victimele sunt barbati cu varste de 17, 18 si 20 de ani. Un al cincilea tanar, de asemenea victima a unuia dintre aceste atacuri, a fost spitalizat…

- Cu puțin timp in urma un necunoscut a deschis focul intr-un restaurant de tip fast-food din estul Londrei.In urma incidentului doua persoane au avut de suferit.Victimile au fost spitalizate, iar starea lor este stabila, scrie life.ru

- Barbatul suspectat ca a pus la cale explozia de miercuri dintr-un supermarket din Sankt-Petersburg a fost filmat de o camera de supraveghere. El a intrat in magazin si si-a lasat un rucsac la bagaje apo a iesit fara el si s-a facut nevazut in multime.

- Gill Hicks este o activista pentru pace si unul dintre supravietuitorii unui atac terorist. Se intampla in Londra anului 2005, pe 7 iulie. Dupa 11 ani, femeia a povestit, pe o scena TED, nenorocirea prin care a trecut.

- Barbatul inculpat pentru comiterea atacului cu furgoneta in apropierea unei moschei din zona Finsbury Park, din nord-estul Londrei, in luna iunie, a pledat joi nevinovat la acuzatiile de crima si tentativa de crima legate de terorism, transmite Reuters. Darren Osborne (48 de ani), originar…

- Banca Angliei (BoE) va anunța miercuri ca va permite bancilor din UE sa continue sa opereze in mod normal in Marea Britanie si dupa Brexit, fara sa fie nevoite sa isi infiinteze subsidiare speciale, transmite BBC. Dacă decizia va fi confirmată, ar însemna că băncile europene…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la închiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters, preluat de Agerpres.ro.

- Fosta asistentAƒ medicalAƒ Sarah Mullally a fost numitAƒ luni episcop al Londrei, ea fiind prima femeie care ocupAƒ aceastAƒ funcAie, una dintre cele mai inalte din cadrul Bisericii AnglicanAƒ, informeazAƒ Reuters. Mullally ii va succeda astfel lui Richard Chartres AYi va deveni cea de-a 133-a persoanAƒ…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti sustin ca unele dintre modificarile aduse Codurilor penale vor avea consecinte grave asupra anchetelor, precizand ca va fi imposibila folosirea inregistrarilor camerelor de supraveghere in dosarele in care sunt investigate fapte grave, precum…

- Vasile Uruioc, barbatul din Vaslui care și-a ucis soția sub privirile fetiței de șase ani, a fost condamnat la 18 ani de inchisoare. Individul care a incercat sa se sinucida imediat dupa comiterea crimei va trebui sa plateasca și 400.000 de lei daune morale catre copiii sai și mama victimei. 18 ani…

- Un baiat, Robin, a aflat la vârsta de 13 ani ca a fost adoptat, iar mai târziu i s-a spus ca a fost gasit într-o cutie pe strada Oxford din Londra. Acum, la 74 de ani, dându-și seama ca și-a petrecut o buna parte din viața întrebându-se cine l-a parasit și de ce,…

- "Un kamikaze s-a aruncat in aer in aceasta dimineața (luni) intr-o moschee din Kerawa", la frontiera cu Nigeria, a declarat pentru AFP o sursa de securitate din regiune. "Doi civili și atacatorul au fost uciși", a adaugat aceasta, confirmand bilanțul unui martor al atacului. "Atacatorul…

- Doi civili și un kamikaze au murit luni într-un atentat sinucigaș produs într-o moschee din nordul extrem al Camerunului, unde atacurile imputate jihadiștilor nigerieni din Boko Haram sunt frecvente, transmite AFP, care citeaza surse concordante. "Un kamikaze s-a aruncat în…

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va antrena in mod inevitabil restabilirea controalelor vamale la frontiera intre provincia britanica Irlanda de Nord și Republica Irlanda, potrivit unui raport al unei comisii parlamentare britanice, citat de AFP, scrie Agerpres.ro. Decizia britanicilor de…

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va antrena in mod inevitabil restabilirea controalelor vamale la frontiera intre provincia britanica Irlanda de Nord și Republica Irlanda, potrivit unui raport al unei comisii parlamentare britanice, citat de AFP, scrie Agerpres.ro. Decizia britanicilor de…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sâmbata dimineata, în orasul Londra, autoritatile britanice suspectând ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sâmbata în…

- Incidentul rutier a avut loc sambata in jurul orei 3.00 (5.00, ora Romaniei), la intersectia strazilor Stockwell / Sidney, in sud-vestul Londrei, informeaza publicatiile The Guardian si Evening Standard.Un individ a lovit aparent intentionat un grup de pietoni cu un vehicul marca Volkswagen…

- Sayfullo Saipov, barbatul acuzat ca a ucis 8 oameni și a ranit alți 12 dupa ce a intrat cu o camioneta in pietonii din centrul Manhattanului, in New York, a pledat nevinovat in fața judecatorilor. Pentru crime si terorism, acesta risca pedeapsa cu moartea.

- Hacker-ul care a dus la compromiterea a peste 500 de milioane de conturi Yahoo s-a declarat vinovat in fața judecatorilor americani. El le-a spus magistraților ca a fost instruit de serviciile rusești sa comita atacul cibernetic. Karim Baratov, cetațeanul canadian din spatele atacului cibernetic care…

- Alerta este in vigoare in jurul Turnului Gherkin, situat in centrul capitalei Marii Britanii. Un robot al echipelor pirotehnice verifica un vehicul suspect marca Ford Focus stationat in fata imobilului. Sute de agenti de politie si militari se afla la locul incidentului. [citeste…

- Potrivit presei britanice, Sorin Serbu, romanul ucis in Londra in urma cu cateva zile, era un lider important al lumii interlope. Barbatul era din Braila, se stabilise la Galati de cativa ani, dar afacerile ilegale le derula pe tot teritoriul Europei.

- O "altercație" între doi indivizi ar putea avea legatura o busculada care a avut loc pe fondul panicii generale în zona stației de metrou Oxford Circus, din centrul Londrei, a anunțat poliția britanica, informeaza site-ul agenției de știri Dpa. Autoritațile britanice nu…

- Politia londoneza investigheaza un incident petrecut in urma cu putin timp in metrou. Statia Oxford Circus, din vestul Londrei, a fost evacuata. Autoritatile spun ca au fost alertate din cauza unui schimb de focuri. S-a actionat preventiv, exact ca in cazul unui atac terorist. Pe twitter, martorii povestesc…

- Stația de metrou Oxford Circus din vestul Londrei a fost evacuata, vineri la amiaza, dupa ce în interiorul acesteia s-ar fi auzit focuri de arma, informeaza presa internaționala citata de Digi 24. Alți pasageri susțin ca au remarcat în interiorul stației foarte mult fum. În…

- Statia de metrou Oxford Circus a fost evacuata din cauza unui posibil atac armat. Zona a fost securizata de agentii serviciilor de securitate. Oamenii aflati in zona s au baricadat in pub uri si cafenele. ...

- Panica în centrul Londrei. Poliția metropolitana a cerut oamenilor care erau în stația de metrou Circus Oxford sa o evacueze de urgența. Scotland Yard a spus ca incidentul ar fi de natura terorista și ca nu exista înca rapoarte despre victime. Poliția se teme sa nu…

- Cel putin 150 de persoane au fost ucise vineri intr-un atac cu bamba si armat la o moschee, in nordul instabilului Sinai egiptean, aparent ultimul dintr-o serie de atacuri ale unei grupari locale afiliate Statului Islamic, potrivit agentiei de stat Mena, scrie The Associated Press.

- Potrivit presei britanice, Sorin Serbu, romanul ucis in Londra in urma cu cateva zile, era un lider important al lumii interlope. Barbatul era din Braila, se stabilise la Galati de cativa ani, dar afacerile ilegale le derula pe tot teritoriul Europei. Romanul s-ar fi ocupat de trafic de droguri si de…

- Suedia s-a pronuntat miercuri pentru accelerarea negocierilor dintre Uniunea Europeana si Londra cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, dar a tinut sa precizeze ca este nevoie de asumarea unor angajamente de catre britanici fata de celelalte state din UE, noteaza Reuters.Aflat…

- Uniunea Europeana este gata sa ofere Marii Britanii 'cel mai ambițios' acord comercial dupa Brexit, însa doar daca Londra va respecta condițiile stricte europene, a declarat luni negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza AFP.

- Marea Britanie nu va ceda presiunii Uniunii Europene pentru ca Londra sa trimita pana la sfarșitul saptamanii viitoare un raspuns legat de angajamentele privind factura pe care țara va trebui sa o plateasca pentru Brexit, a afirmat joi negociatorul britanic, David Davis, relateaza AFP. Negociatorul-șef…

- Un brailean de 36 de ani a fost ucis cu cruzime in Marea Britanie. Romanul a fost atacat cu bate de baseball, in plina strada, de mai multe persoane cu cagule, relateaza Daily Mail. Sorin Serbu, 36 de ani, tata al unui copil de 10 ani, a fost atacat in Londra de mai mulți barbați despre care…

- Negociatorul-șef european pentru Brexit, Michel Barnier, i-a cerut vineri Marii Britanii sa dea in cel mult doua saptamani un raspuns privind plata așa-numitei facturi a ieșirii acestei țari din UE, de aceasta condiție și de progrese tot in urmatoarele doua saptamani la celelalte doua capitole esențiale…

- Caz șocant in județul Suceava, unde un barbat și-a ucis soția și a adormit langa cadavrul ei, ca și cum nu s-ar fi intamplat nimic deosebit. Gheorghe Magazin, care bause alcool in cantitați mari atunci cand a comis crima, a fost trimis in judecata, miercuri, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Un angajat al companiei Twitter s-a razbunat pe președintele SUA. Profitand de faptul ca era ultima sa zi la companie, angajatul a suspendat contul personal de socializare al lui Donald Trump. Contul personal de Twitter al președintelui Donald Trump a fost inexistent timp de 11 minute. Compania inițial…