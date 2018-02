Stiri pe aceeasi tema

- El este autorul atacului rasist din Italia! Tanarul extremist Luca Traini a impuscat mai multi imigranti pe strazi.Barbatul care a semanat panica, astazi, pe strazile din Italia, in orasul Macerata, impuscand mai multi imigranti, se numeste Luca Traini.Potrivit presei din Italia, Luca Traini are 28…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa. Politia le-a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul le-a…

- Jurnalistul Cezar Elisei si-a lansat vineri seara volumul "Calea mea. Dieta crestina si alimentatie naturala", in care este relatata experienta in urma careia a reusit sa slabeasca peste 25 de kilograme, consumand produse naturale, fara aditivi sau potentiatori de aroma sau de gust. Cu…

- Albumul „Romani de Centenar” se anunța a fi CARTEA ANULUI 2018. Patriarhul Daniel, Eugen Simon, Gabriela Adameșteanu, Norman Manea, Constantin Balaceanu Stolnici, Nadia Comaneci, Gheorghe Hagi, Grigore Leșe, Gheorghe Zamfir, generalul Nicolae Ciuca, Alina Cojocaru și alții au analizat in cateva cuvinte…

- Sandra Caro, 24 de ani, de la Alhama FC, i-a vazut pe indivizii mascați care au facut 3 victime și a postat pe Instagram: "Nu știu unde sa ma ascund. Nu ma va ajuta nimeni. E ca o cursa de șoareci". Nimeni nu știe unde este Sandra Caro. ...

- Inceputul de an ne a adus o veste trasnet: Cazinoul constantean a fost inclus pe lista celor mai periclitate 12 monumente de patrimoniu cultural de pe continent O performanta demna de Cartea anti recordurilor nationale sau, altfel spus, un Elogiu adus ignorantei. Edilii postdecembristi ai urbei pot…

- "(...) Acest program de guvernare contine in total asumate realizarea a 724 de masuri. Dupa un an de guvernare din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE nu au fost realizate, indeplinite complet, decat 33 de masuri. Chiar si din aceste 33 de masuri unele sunt mai degraba institutionale, nu sunt…

- vezi galeria Un model Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet va fi expus in cadrul galeriei Tiriac Collection, incepand cu luna ianuarie 2018. Acesta este primul Maybach din colectia domnului Ion Tiriac prezentat publicului larg. 2 2 0 2 0 0

- Ionut Teoderascu, este un tanar ambitios, perseverent, un tanar pasionat, printre multe altele, de fotografie si arta, un tanar care a descoperit ce inseamna sacrificiul, sacrificiul de a sta departe de familie si de cei dragi. El a absolvit Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescu” din Tirgu Bujor, iar…

- In mai 1942, partizanii cehi și slovaci il ataca și-l ucid pe Reinhard Heydrich, inalt demnitar nazist german, Protector al Reich-ului pentru Boemia și Moravia, al treilea om in ierarhia fascista, considerat a fi un posibil succesor al lui Adolf Hitler. Ca raspuns, Fuhrerul ordona ca localitatea Lidice…

- Facultatea de Litere din Oradea gazduieste marti, 16 ianuarie, de la ora 12:00, lansarea volumului „Literaturile romane postbelice”, semnat de prof. Ion Simut. Alaturi de autor, la lansare vor participa universitarii: Sorin Sipos, Mihai Maci si Marius Mihet. Volumul a fost nominalizat…

- Cetațeanul care s-a facut vrednic de a primi titlul de ”Cetațean de onoare al Romanului” se bucura de niște ”favoruri” acordate de comunitate. Acestea sunt cuprinse in Statutul Municipiului Roman astfel: „Laureatul cu titlul de „Cetatean de Onoare” va fi recompensat prin: – Diploma cu titulatura de…

- Carabinierii italieni au reusit sa destructureze o retea de proxeneti romani, majoritatea originari din judetul Suceava. Barbatii obligau tinere, unele minore, sa practice prostitutia pe strazile din Torino. Anchetatorii au aflat faptul ca unul dintre proxeneti si-a pus propria sora, in varsta de 15…

- Trump se apara de acuzațiilor de instabilitate psihica, spunand ca de fapt este un ”geniu” și invocand faptul ca a fost un om de afaceri prosper și o vedeta de televiziune de succes inainte de a deveni președinte, scrie CNN. Intr-o serie de postari pe Twitter, facute, sambata, Donald Trump spune ca…

- „Ivanka trebuia sa candideze si sa castige alegerile”. Cu siguranta va fi cel mai mare scandal la inceput de an in Statele Unite care il vizeaza pe Donald Trump dupa ce in presa americana au aparut fragmente din carte „Foc si Furie”. Avocatii lui Trump au inceput deja demersurile pentru a impiedica…

- Donald Trump a fost „amețit” de victoria sa la alegerile prezidențiale, nu s-a bucurat de ceremonia de investire și era speriat de Casa Alba. Toate aceste informații sunt publicate intr-o carte numita „Foc și para: Inauntrul Casei Albe a lui Trump”, care urmeaza sa apara in cateva zile, dar care a starnit…

- Inainte sa fie arestat, Averianov a declarat la un post de radio ca se apara de un "gang" care a complotat cu procurori din Moscova sa-i ia proprietatea. El a declarat in instanta ca nu a vrut sa omoare pe nimeni si a cerut sa fie plasat in arest la domiciliu. Insa instanta a decis joi sa fie plasat…

- Un Mercedes folosit de Adolf Hitler in deplasarile sale in Germania va fi scos la licitatie pe 17 ianuarie in Arizona, in Statele Unite, a anuntat casa de licitatii Worldwide Auctioneers, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- In luna ianuarie 2018, sociologul si scriitorul italian Luca Vincenti va lansa la Arad, cartea „Bandele de strada”. Aceasta a fost interzisa timp de 15 ani in Italia. Este vorba despre o carte document – monografie de criminologie, un studiu, la care Luca Vincenti a lucrat sapte ani de zile. A studiat…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean, Dumitru Mergeani, a participat miercuri, 20 decembrie, la lansarea volumului "Enciclopedia personalitatilor tulcene", semnat Viorel Dima, un cunoscut ziarist si publicist din judetul Tulcea. Evenimentul s a desfasurat la Casa "Avramide" din municipiu si a reunit…

- Daca unii tineri din ziua de azi sunt mai atrași de tot ceea ce inseamna internet, fiind activi pe paginile de socializare, sau spre pasiuni mai comerciale, nu același lucru se poate spune despre o adolescenta oradeanca. Din pasiune pentru citit și scris Alexandra Olar, o tanara de…

- Cancelarul german Angela Merkel se intalneste, luni, cu familiile victimelor atacului terorist de acum un an din targul de Craciun de la Berlin, in urma caruia 12 persoane au fost ucise si alte cel putin 70 au fost ranite, relateaza site-ul agentiei DPA.

- Primarul suspendat al capitalei, Dorin Chirtoaca a adus astazi un omagiu Majestații Sale, Regele Mihai I al Romaniei, la Palatul Regal din București. Acesta a lasat și un mesaj in Cartea de Condoleanțe.

- Este pentru a doua oara in decurs de o luna cand Primaria Carei sustine financiar tiparirea unei carti exclusiv in limba maghiara. La sedinta de azi 13 decembrie 2017 a fost introdus un proiect de hotarare inainte de inceperea lucrarilor prin care primarul Kovacs solicita achizitionarea de 200 bucati…

- Jurnalistul Grigore Cartianu iși lanseaza miercuri o carte la Targu Jiu. Acesta a revenit pe meleagurile natale pentru a impartași cu gorjenii experiența fenomenului #rezist. Volumul intitulat "600.000" are și un subtitl...

- O familie se pregateste de inmormantare inainte de sarbatori, dupa ce carabinierii italieni au descoperit ca trupul mutilat gasit in urma cu cateva zile intr-o padure din regiunea Catania apartine unui roman. Presa de peste hotare a facut dezvaluiri de ultima ora din ancheta anevoioasa.

- O carte de condoleante in memoria Maiestatii Sale Regele Mihai a fost amplasata miercuri, 6 decembrie, in holul Palatului Administrativ din Baia Mare, iar cei care doresc, pot sa-si exprime pretuirea pentru Maiestatea Sa si regretul pentru plecarea Sa la cele vesnice. Cartea de condoleante va ramane…

- Cartea de condoleante deschisa la Alba Iulia este imbracata in catifea, iar pe ea este scrisa data la care a murit Regele Mihai, 5 decembrie. Deasupra ei se afla o fotografie a Majestatii Sale, iar in partile laterale sunt puse flori, lumanari si un drapel cu insemnele regalitatii. …

- Consiliul UE, ultimatum dat Guvernului pentru corectarea deficitului bugetar Consiliul UE pentru Afaceri Economice si Financiare a constatat ca Romania nu corecteaza "devierea semnificativa" de la obiectivele bugetare pe termen mediu, cerand Guvernului sa adopte masuri de ajustare. "Pe 5…

- ”Cartea fara nume” de Lucian Avramescu, aparuta la Editura AMPress și tiparita de Karta-Graphic, poate fi procurata adresandu-va direct autorului, la telefonul 0244 441088 sau 0722 650243. Menționați pe ce adresa vreți s-o primiți și pe numele cui dariți un autograf, al dumneavostra sau al persoanei…

- Joi, 7 decembrie, incepind cu ora 11.00, la Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” din Suceava va fi lansata cartea „Teatru esențial”, de Ion Luca. Volumul a aparut anul acesta la Editura „Lidana” și va fi prezentat de monahia Elena Simionovici, dramaturgul Mircea Radu Iacoban și istoricul și criticul literar…

- Miercuri, de la ora 19, la Gallery, se va desfasura editia 100 a Galeriei Intalnirilor, coordonata de Daniel Sur. Cu aceasta ocazie, poetul Octavian Soviany va lectura fragmente din cea mai recenta cartea a sa „E noapte in Arhipelag”, aparuta la Editura Paralela 45.

- Deținuții din Texas pot citi autobiografia lui Adolf Hitler, „Mein Kampf” sau carți scrise de David Duke, un lider Klu Klux Klan, insa sonetele lui William Shakespeare sau seria fanstasy „Game of Thrones” le sunt interzise.

- Cartea "Balkan Story", o poveste inspirata din intamplari adevarate, scrisa de Vasile Mincu, unul dintre fondatorii grupului umoristic VOUA, va fi lansata joi seara, de la ora 19.00, la Premium Events Ballroom din Capitala.

- Hacker-ul care a dus la compromiterea a peste 500 de milioane de conturi Yahoo s-a declarat vinovat in fața judecatorilor americani. El le-a spus magistraților ca a fost instruit de serviciile rusești sa comita atacul cibernetic. Karim Baratov, cetațeanul canadian din spatele atacului cibernetic care…

- Joi, 23 noiembrie 2017, Sala „Unirea ” din Voinești-Covasna a fost gazda unui eveniment cultural organizat de Asociația Grit in colaborare cu Editura Eurocarpatica din Sfantu Gheorghe. Cartea lansata – „De vorba prin Voineștii Covasnei” – semnata de prof. Florentina Teaca face parte din colecția…

- Dupa doi ani, volumul semnat de Nadine Voindrouh a vazut, in sfarsit, lumina tiparului. Iata despre ce este vorba. Prima oara a inceput sa scrie in adolescenta, apoi si-a transformat treptat hobby-ul intr-o activitate practica. A scris doi ani la o carte a carei lansare a fost programata cu o luna inainte…

- Daca exista o arta de a face lucrurile sa se intample, arta aceasta ar putea sa fie numele comun al poetului Lucian Avramescu si al celei mai recente carti pe care o semneaza, nepurtatoare de nume, lansata, ieri, oficial, catre cititorii sai. Fiindca frumoasa sala lambrisata in lemn, cu ferestre largi,…

- Asociația Renascendis deruleaza pana la sfarșitul anului 2017 proiectul educativ history.art.heritage. Fagaraș Country GameBook, al carui obiectiv este realizarea unei carți interactive in limba engleza pentru adolescenți despre patrimoniul cultural al Țarii Fagarașului – prima de acest gen dedicata…

- Tenisul e in doliu dupa ce Jana Novotna (Cehia), fost numar 2 mondial, a incetat din viata la varsta de doar 49 de ani. Ruxandra Dragomir (45 de ani) a cunoscut-o bine pe campioana de la Wimbledon 1998, iar romanca stia ca Jana sufera de o boala necrutatoare. Vestea primita luni a daramat-o pe Ruxandra,…

- „Cartea fara nume”, cel mai recent volum al poetului si gazetarului Lucian Avramescu, va fi lansata la Ploiesti – orasul care i-a acordat cetatenia de onoare – marti, 21 noiembrie, ora 12,00, la Biblioteca Judeteana „Nicolae Iorga”. Pentru aceia care ii iubesc poezia, pentru aceia care i-au rostit de…

- Eu, in general, nu ma prea laud cu performanțele mele. Ceea ce se vede – se vede, ceea ce nu se vede – inseamna ca incununeaza un soi de “munca in zadar”. Cu un lucru insa ma pot lauda, fara a fi acuzata de lipsa de modestie : cu dascalii mei. Si nu ma voi ...

- ,,Caravana literara a scriitorilor in școala” ajunge miercuri la Școala Gimnaziala ,,Ion Agarbiceanu din Alba Iulia. Punctul cel mai important al intalnirii va fi lansarea carții ,,Ion Agarbiceanu – Opere”. Cartea a fost editata sub egida Academiei Romane și avand un colectiv de coordonare condus de…

- „Fiecare carte romaneasca este un luptator in mișcarea de renaștere naționala a romanilor din Basarabia si Bucovina”. – Grigore Vieru Acest mesaj aparut intr-un interviu in 1990 in revista „Tribuna” este valabil și acum dupa douazeci și șapte de ani, atat in unele localitați din…

- Pana pe 15 noiembrie, jurnalistii si bloggerii preocupati de Uniunea Europeana se pot inscrie la concursul Reporter si Blogger European cu materiale publicate de la inceputul anului 2017. Prin aceasta competitie, initiatorul, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, ii incurajeaza sa se…

- Moartea misterioasa a unui roman in Italia. Nicolae Razvan Petricoiu avea 32 de ani și mama lui l-a gasit fara suflare in pat. Nicolae Razvan Petricoiu lucra ca muncitor la o firma din Corinaldo (provincia Ancona) și se afla in concediu medical de trei zile, pentru ca nu se simțea bine. Vineri dimineața,…