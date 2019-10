Autorul atacului din Germania este un extremist anti-semit, de 27 de ani. Imagini din timpul atacului VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atentatului de la Halle, in estul Germaniei, in apropierea unei sinagogi, si-a filmat atacul armat si a difuzat inregistrarea pe o platforma online, a anuntat miercuri SITE, o organizatie specializata in supravegherea organizatiilor teroriste, relateaza AFP, potrivit news.ro.In aceasta…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer i-a atacat joi pe cei care critica operatiunile de salvare a migrantilor in Marea Mediterana si a mai spus ca guvernul proaspat instalat in Italia ar putea reprezenta o noua sansa pentru un acord la nivelul Uniunii Europene despre cum poate fi gestionata…

- Cel puțin 28 de persoane au fost ranite sambata seara la un concert rap in aer liber din germania, dupa ce un perete cu ecrane LED s-a prabușit. Incidentul a avut loc in timpul concertului susținut de artiștii rap Marteria și Casper, in orașul Essen. Peste 18.000 de persoane au participat la concertul…

- Incidentul s-a petrecut in parcul zoologic Serengeti, din orasul german Hodenhagen. O ingrijitoare conducea masina in aria rinocerului, stanind furia puternicului animal, care s-a repezit la vehicul si l-a rostogolit de mai multe ori, asta in timp ce femeia se afla inauntru. Dupa ce rinocerul…

- El a regretat in special ca ceremoniile - organizate de ministrul pentru problemele fostilor combatanti sub patronajul presedintelui Andrzej Duda - au loc cu ocazia implinirii a 75 de ani de la crearea Brygada Swietokrzyska (Brigada de munte a Sfintei Cruci). Marele rabin a declinat invitatia ministrului…

- Sambata, 3 august 2019, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „Foxtrot”. Regia ii aparține lui Samuel Maoz, in rolurile principale fiind Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray, Shira Haas. „Foxtrot”, o coproducție Israel, Elveția, Germania și Franța, spune…

- Nationala de baschet feminin a Romaniei va intalni echipele Italia, Cehia si Danemarca, in grupa preliminara D a Campionatului European din 2021, potrivit tragerii la sorti de luni, de la Munchen, anunța news.ro.Citește și: Atac dur la adresa lui Rareș Bogdan și Moise Guran: Incitatori populiști…