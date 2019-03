Stiri pe aceeasi tema

- Mehdi Nemmouche, considerat un ”las”, ”periculos” si fara cea mai mica urma de ”compasiune”, a fost condamnat in noaptea de luni spre marti, de un tribunal cu juri, la Bruxelles, la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de patru ”asasinate teroriste” comise in 2014 la Muzeul Evreiesc…

- Tribunalul Brașov a decis condamnarea barbatului care și-a injunghiat mortal sotia si cei doi copii, in timp ce dormeau, anul trecut, la inchisoare pe viata, fiind obligat sa plateasca daune de 200.000 de euro familiei sotiei sale. Decizia nu este definivita.Barbatul care si-a ucis sotia si…

- Alexandre Bissonnette, autorul atacului armat din provincia canadiana Quebec, in urma caruia șase persoane au murit, a fost condamnat la inchisoare pe viața, relateaza site-ul postului France 24."Ai omorat șase din compatrioții tai, a caror singura crima era ca sunt diferiți", a declarat judecatorul…

- Doi fosti ostatici francezi care depun marturie in procesul francezului Mehdi Nemmouche pentru atacul comis in 2014 la Muzeul Evreiesc din Bruxelles l-au identificat joi 'fara urma de indoiala' pe jihadistul francez ca fiind unul dintre cei care i-au sechestrat in Siria, relateaza AFP preluata de…

- Un expert a pus in dificultate luni apararea lui Mehdi Nemmouche, potrivit careia el nu este autorul atacului armat de la Muzeul Evreiesc de la Bruxelles, intrucat ADN-ul sau nu se afla pe usa muzeului, care a fost atinsa, insa, de catre atacator, relateaza AFP.”Daca nu se gaseste AND-ul unei…

- Unul dintre avocatii in procesul privind atacul comis in 2014 la Muzeul Evreiesc din Bruxelles a fost victima unei spargeri in care a fost inlocuit dosarul referitor la Mehdi Nemmouche, principalul suspect in acest caz, iar pe biroul avocatului a fost lasat un pistol-mitraliera Kalasnikov fals, transmite…

- Imran Mostafa Kamel (26 de ani) a fost arestat miercuri, fiind suspect de uciderea romanului Tudor Simionov in noaptea de Revelion intr-un club din Londra. In plus, acesta e judecat și pentru deținerea de arme cu scopul de a crea panica, dupa ce a produs un alt incident in dimineața zilei de 1 ianuarie.…