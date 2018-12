Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atacului armat de marti de la Strasbourg a fost impuscat mortal joi de politie, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Anterior, in cartierul La Meinau din Strasbourg au fost auzite focuri de arma, in cursul unei operatiuni a politiei in zona. Un reporter al Reuters a…

- Atentatul comis marti la Targul de Craciun de la Strasbourg a facut trei morti si treisprezece raniti, dintre care cinci grav, conform unui bilant revizuit in crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP si Reuters, relateaza Agerpres."Bilantul,…

- Mai multi martori au informat ca autorul atacului de la Strasbourg, in urma caruia doua persoane au murit, iar o a treia se afla in moarte cerebrala, ar fi strigat expresia "Allahu Akbar", o sintagma folosita de teroristii islamisti, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Sute de politisti cauta supectul atacului armat din Strasbourg din estul Frantei, in urma caruia trei persoane au murit si alte 11 au fost ranite, iar autoritatile au decretat o alerta de securitate ridicata, relateaza Le Figaro si BBC. Suspectul, in varsta de 29 de ani, nascut in Strasbourg, este o…

- Terorismul lovește din nou in Vestul Europei de Sarbatori, și tot la un targ de Craciun, ca și in urma cu doi ani, la Berlin. De asta data, orașul francez Strasbourg este scena unei tragedii. Trei morți și 12 raniți, in urma unui atac armat care s-a petrecut aseara.

- Autorul atacului armat comis marti seara in apropierea targului de Craciun din Strasbourg se afla pe o lista de supraveghere a securitatii de stat la nivel local, au anuntat autoritatile, conform dpa, potrivit agerpres.ro.Doi oameni au fost ucisi si 11 raniti, dintre care sapte sunt in stare…

- Barbatul care a deschis focul in centrul orașului Strasbourg a fost identificat de autoritațile franceze. Atacatorul are 29 de ani și s-a nascut la Strasbourg, potrivit presei locale. Tanarul a tras...

- Mai multi europarlamentari romani sunt blocati in cladirea Parlamentului European din Strasbourg din cauza atacului armat de marti seara. Printre acestia se numara Cristian Preda, Ioan Mircea Pascu si Victor Bostinaru.