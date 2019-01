Autorul atacului armat din clubul de bowling din California a fost arestat

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost impușcate sambata, in timp ce se jucau la o sala de bowling din apropiere de Los Angeles. Poliția din orașul Torrace, aflat in apropiere de Los Angeles, a transmis ca sunt...

- Mai multe persoane au fost impuscate de un individ care a deschis focul intr-o sala de bowling din orasul Torrance, in apropiere de Los Angeles, a anuntat politia americana, potrivit cotidianului The Independent.

- Cetațeanul francez care a indoliat o lume intreaga dupa atacul armat de marti de la Strasbourg a fost impuscat mortal, joi, de politie, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Sursa citata mai scrie ca, anterior, in cartierul La Meinau din Strasbourg au fost auzite focuri de arma, in cursul unei…

- Atentatul in care a murit barbatul s-a petrecut intr-un bar din Thousand Oaks, California, informeaza postul BBC News. Tanarul avea numai 27 de ani si il chema Telemachus Orfanos. El s-a numarat printre cele 12 persoane care au fost ucise de un inivid care a inceput sa traga in oamenii care…

- Autoritatile americane au informat ca suspectul in cazul atacului armat dintr-un bar din California a murit, scrie BBC.Conform presei, in interiorul barului se aflau cel putin 200 de persoane care participau la o seara de muzica country. Imaginile difuzate la televiziunile locale arata persoane…

- UPDATE – Politia din California a fost apelata pentru un atac armat care a avut loc la un bar din apropierea orasului Los Angeles. Presa locala a declarat ca cel putin 30 de focuri de arma au fost trase in club, in zona Thousand Oaks. Potrivit rapoartelor, numeroase persoane au fost ranite dar nu este…

- Mai multe persoane, intre care și un polițist, ar fi fost ranite intr-un atac armat, intr-un bar din localitatea Thousand Oaks din California. Sursa citata menționeaza ca atacatorul este in libertate. In zona in care se afla barul s-ar fi auzit mai multe focuri de arma. Se crede ca atacatorul…

- Fortele speciale ale politiei au patruns in farmacia din Gara centrala din Koln, reusind eliberarea ostaticei si arestarea autorului, anunta autoritatile germane. "Autorul atacului a fost imobilizat. Femeia care era ostatica este ranita usor si primeste ingrijiri medicale", a transmis Politia…