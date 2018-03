Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Conservator, condus de premierul britanic Theresa May, a fost abordat in trecut de compania Cambridge Analytica, insa a refuzat serviciile acesteia, a informat un purtator de cuvant al premierului May, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date politice implicata in campania electorala pentru sustinerea candidaturii lui Donald Trump la presedintia SUA,…

- PSD e implicat in scandalul care cutremura mapamondul! New York Times relateaza ca PSD a cerut un consultant de la Cambridge Analytica in timpul campaniei electorale din 2016. Este citat un consultat britanic, Rupert Wolfe Murray, care susține ca a primit din partea Cambridge Analytica o oferta de…

- Aleksandr Kogan, un cercetator ruso-american nascut in Republica Moldova si care este acuzat ca ar fi ajutat la colectarea datelor a peste 50 de milioane de persoane, sustine ca este folosit drept "tap ispatitor" de companiile Facebook si Cambridge Analytica, informeaza site-ul Politico.eu.

- Implicat in scandalul Cambridge Analytica, psihologul rus Aleksandr Kogan s-a aparat miercuri de acuzatiile potrivit carora ar fi actionat ilegal, acuzand societatea britanica si Facebook – aflata in centrul unei adevarate furtuni – ca vor sa arunce vina pe el, relateaza AFP. ”Noi credeam ca facem ceva…

- Aleksandr Kogan, cercetatorul nascut in R Moldova si celebru pentru ca a creat aplicatia psihologica prin care Cambridge Analytica a extras ilegal date despre 50 de milioane de useri, a declarat pentru BBC ca este invinuit pe nedrept. "Cred ca sunt folosit ca tap ispasitor atat de catre Cambridge Analytica…

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ,,E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și ștearga conturile.

- CEO-ul Cambdridge Analytica, Alexander Nix, suspendat din functie. Alexander Nix, CEO-ul Cambridge Analytica, compania care ar fi primit ilegal informații despre 50 de milioane de conturi de Facebook din partea rețelei sociale, a fost suspendat. ”Boardul de conducere al Cambridge Analytica a anunțat,…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Autoritatile insarcinate cu protectia datelor in statele Uniunii Europene s-au sesizat marti in cazul Cambridge Analytica, o companie de analiza de date care a lucrat pentru campania prezidentiala a lui Donald Trump in 2016 si este vizata de dezvaluiri privind folosirea, fara consimtamant, a datelor…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Facebook este in centrul scandalului Cambridge Analytica, insa mii de dezvoltatori au avut, de-a lungul anilor, acces la datele despre milioane de conturi de pe Facebook, din cauza regulilor nu foarte clar definite ale Facebook, scrie Washington Post. Fara sa fi incalcat vreo regula, mii de dezvoltatori…

- Omul aflat in spatele imensului scandal in care este implicata compania Facebook in prezent - referitor la folosirea ilegala a datelor a peste 50 de milioane de utilizatori - este un profesor rus nascut in Moldova, care a emigrat de mic in Statele Unite, dar care a pastrat

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Cotatia actiunilor Facebook a înregistrat luni o scadere semnificativa, la deschiderea bursei de pe Wall Street, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza AFP.

- Facebook a anuntat ca suspenda activitatea de pe reteaua de socializare a firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare. Compania se ocupa cu operatiuni psihologice prin analize de date si este cunoscuta ca avand…

- Anchete explozive ale presei americane acuza celebra firma americana specializata in analiza datelor online ca a obtinut ilegal date Facebook de la milioane de utilizatori pentru a tinti si influenta potentiali alegatori. In meniu, ”Big data”, ”profiluri psihologice” si legaturi cu Rusia. Totul a inceput…

- Prim-ministrul grec, Alexis Tsipras, a cerut Parlamentului sa investigheze daca doi fosti prim-ministri si alti opt ministri au primit mita din partea companiei farmaceutice elvetiene Novartis, scrie The Guardian, citat de News.ro....

