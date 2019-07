Autorizația de mediu, VALABILITATE Valabilitatea autorizatiilor de mediu si a autorizatiilor integrate de mediu nu va mai fi limitata la o perioada de cinci ani, respectiv zece ani, ci se va mentine pe durata obtinerii unei vize anuale de la autoritatea de mediu, care va constata astfel mentinerea functionarii activitatilor economice la parametrii initiali. Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 140 de voturi pentru, 42 impotriva si 71 de abtineri, proiectul de lege pentru modificarea si completarea articolului 16 din OUG 195/2005 privind protectia mediului, initiat de deputatul ALDE Ion Cupa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei parlamentari ALDE au depus la Senat un proiect de lege pentru reglementarea modului în care sunt preluate ariile naturale protejate, care necesita custodia Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). Inițiativa legislativa vine dupa o decizie a CCR, scrie Mediafax.Proiectul…

- Mai mulți parlamentari ALDE au depus la Senat un proiect care propune ca autorizațiile de mediu și cele integrate de mediu sa nu mai fie valabile 5, respectiv 10 ani, cum prevede legea în vigoare, ci sa fie valide pe toata perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuala, scrie Mediafax.Proiectul…

- Cațiva activiști de mediu bistrițeni, reprezentanți ai unor asociații de profil, dar și ai Partidului Verde, au protestat miercuri seara in fața Palatului Administrativ din municipiul Bistrița, dupa ce cu doua zile inainte nu au reușit sa obțina o audiența la ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu,…

- V. Stoica Tornada care a speriat, marți seara, o intreaga Romanie a ocolit zona județului Prahova, dar precipitațiile s-au manifestat violent și in județul nostru. Valea Calugareasca, Urlați și Ceptura, dar și Tohani, au fost printre zonele viticole din județul Prahova lovite crunt de grindina care…

- Comisia Europeana anunța „masuri imediate și decisive” impotriva Romaniei, dupa adoptarea modificarilor la Codul Penal și Codul de Procedura penala, care reprezinta relaxarea legislației anticorupție, a declarat marți un purtator de cuvant al executivului comunitar.

- Comisia Europeana a anuntat miercuri seara ca va analiza cu atentie proiectele de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala, adoptate de Camera Deputatilor, si a reafirmat ca Romania trebuie sa reia urgent procesul de reforma. ”Avem cunostinta despre votul asupra Codurilor penale revizuite…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri seara ca va analiza cu atentie proiectele de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala, adoptate de Camera Deputatilor, si a reafirmat ca Romania...

- Codurile penale vor fi modificate de urgenta in Parlament. Marti are loc prima sedinta a Comisiei speciale conduse de Florin Iordache, iar miercuri urmeaza sa aiba loc si un vot, in plenul Senatului. In urma deciziei PSD, astazi vor fi supuse la vot articolele declarate constituționale de catre CCR,…