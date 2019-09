Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea anunța ca a fost semnata autorizația de construire a pasajului suprateran din zona Doamna Ghica, lucrarile urmand a fi finalizate in 12 luni. Valoarea totala a pasajului, care va avea doua benzi de circulație pe sens, este de 28 de milioane euro și vizeaza fluidizarea circulației.„Lucrarile…

- Autorizația de construire pentru supralargirea și modernizarea strazii Buna Ziua a fost eliberata în 12 iulie. Deși Primaria a anunțat ca lucrarile vor fi gata într-un an, conform documentelor publicate pe site-ul municipalitații, durata de execuție este de 36 de luni. De mai bine de…

- Cod galben de inundatii pe rauri din Vrancea, Galati, Constanta și Tulcea FOTO: Arhiva/ ISU Hidrologii au emis un cod galben de inundatii pâna la miezul noptii pe râuri din judetele Vrancea, Galati, Constanta si Tulcea. Ei avertizeaza ca atât pe parcursul acestei luni, cât…

- Plenul CSM, amanat pentru a patra oara, din lipsa de cvorum CSM trebuia sa ia o decizie în privinta validarii în functie a noului sef al Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, Adina Florea. Arhiva foto: Agerpres. Lucrarile plenului Consiliului Superior al Magistraturii…