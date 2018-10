Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa ultimul loc in Europa la siguranța auto, cu 98 de decese la un milion de locuitori in 2017, de aproximativ doua ori mai multe decat media Uniunii. In ultimii ani, cea mai mare creștere a numarului de accidente s-a consemnat pe autostrazi, insa cele mai periculoase drumuri sunt considerate…

- Autoritatile vor sa monteze separatoare de sens, anul viitor, pe Drumul European E85 (Drumul National 2 – DN2) sau ,,Drumul Mortii”, cel care face legatura intre Bucuresti si Moldova, traversand si judetul Buzau. Acum, soseaua are o banda si jumatate pe sens, drept urmare soferii sunt nevoiti sa intre…

- Se fac noi pasi catre realizarea unui drum de mare viteza care sa lege Muntenia de Moldova, prin desemnarea proiectantului celor doua tronsoane dintre Ploiesti – Buzau si Buzau – Focsani. Pana va fi gata autostrada promisa, singura legatura intre Capitala si judetele din nordul Moldovei este drumul…

- O solutie noua ar putea fi implementata pentru a reduce numarul accidentelor mortale de pe soselele Romaniei. Aceasta vine ca o consecinta a frecventei mari a accidentelor soldate cu decesul celor implicati.Conform Asociatiei Pro Infrastructura, pe "drumul mortii", asa cum este numit E 85 de pe DN 2,…

- Autoritatile au pus separatoare de sens tip New Jersey in „curbele mortii“ de la Pielesti si Padurea Sarului, dar tragediile se tin lant in continuare. Nu trece saptamana in care, in aceasta zona, sa nu aiba loc un accident grav. Ultima victima avea 62 ani si a intrat cu masina intr-un TIR.

- Autoritatile au decis inchiderea drumului judetean care leaga localitatile Boian si Blajel, ca urmare a portiunii afectate de viitura la iesirea din statiunea Bazna, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Ionut Nartea, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, "drumul a fost inchis pentru…

- Orele petrecute în trafic, nervii, oboseala, pierderea rabdarii duc de multe ori la accidente grave, iar alcoolul este cel mai bun catalizator de cele mai multe ori. Zeci de accidente în Florești În luna februarie a anului trecut, un tânar de 19 ani din Cluj-Napoca,…

- Ploile din ultimele ore au creat din nou probleme pe E85, la limita dintre judetele Buzau si Vrancea. Potrivit politiei, la kilometrul 149 s-a acumulat apa pe carosabil de zece centimetri, pe sensul de mers spre Focsani.