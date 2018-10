Dupa o perioada indelungata in care virusul pestei porcine nu a mai evoluat in focarele si pe raza de protectie aferenta, autoritatile buzoiene trec la urmatorul pas: introducerea de porci santinela pentru a se testa daca virusul mai este prezent. Medicii sanitar-veterinari intampina, insa, o problema. Unul dintre focare, la Patarlagele, ar putea ramane deschis. In primul rand, medicii au in vedere cele doua gospodarii de la Panatau si Patarlagele, unde au fost semnalate primele cazuri din judetul Buzau. Problema, insa. Familia din Patarlagele intentioneaza sa plece din tara si nu mai doreste…