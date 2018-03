Autorităţile ungare au arestat un german bănuit că vindea ilegal arme pe internet Autoritatile ungare au arestat miercuri un german banuit ca vindea ilegal pe internet arme din Ungaria in Germania, a anuntat politia, transmit MTI, dpa si AFP. Barbatul de 34 de ani, identificat de politie ca Mario R., fost membru al partidului nationalist Alternativa pentru Germania (AfD), ar fi organizat un magazin clandestin online care a vandut in perioada mai-noiembrie 2016 unor cetateni germani "193 de arme pentru care se cere detinerea unui permis". In majoritatea a fost vorba de pusti cu aer comprimat. Se estimeaza ca suspectul a incasat peste 31 de milioane de forinti (100.000 de euro),… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Deficitul comercial al Romaniei in relatia cu Ungaria a fost anul trecut de 2,7 miliarde de euro. Un deficit mai mare nu a provocat comertului exterior al Romaniei decat China – 3 miliarde de euro. Locul al treilea pe podium ii revine Poloniei – 2,1 miliarde de euro. Doar aceste trei tari au facut…

- Mii de persoane protesteaza duminica in Barcelona, dupa ce forțele de ordine din Germania l-au arestat pe fostul lider catalan, Carles Puigdemont, informeaza AFP. Autoritațile catalane au facut apel catre oameni sa nu mai protesteze, dupa ce intre poliție și manifestanți au avut loc ciocniri violente.

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Comisia Europeana a decis astazi sa finanteze instalarea de puncte de acces gratuit la internet wireless în spatiile publice. Banii vor fi oferiti oraselor si comunelor din statele membre, iar cererile vor putea fi depuse începând cu luna mai. Pâna atunci, municipalitatile…

- Potrivit unei atentionari transmisa marti de MAE, restrictiile se aplica astfel: 29 martie, ora 22,00, ora locala, pana pe 30 martie, ora 22,00, ora locala; 31 martie, ora 22,00, ora locala, pana pe 2 aprilie, ora 22,00, ora locala. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele…

- "Sper ca in anii care vor veni ai presedintiei voastre, tara dumneavoastra va participa activ la toate activitatile Consiliului Europei", a declarat Thorbjorn Jagland intr-o scrisoare adresata lui Vladimir Putin pentru a-l "felicita cu ocazia realegerii". "Rusia este un membru important…

- Sefa executivului german va avea intrevederi cu presedintele polonez Andrzej Duda si cu premierul Mateusz Morawiecki, intalniri in care accentul va fi pus pe imbunatatirea relatiilor intre cele doua tari vecine. Michal Dworczyk, seful de cabinet al premierului polonez, a declarat pentru postul privat…

- Cel mai mare targ apicol din Romania, „Sarbatoarea Mierii” se va desfasura in zilele de sambata si duminica, 24 si 25 martie 2018, in centrul istoric al municipiului Blaj. Ajunsa la editia a XI-a, manifestarea vine, si in acest an, cu noutati, aducand, pe langa sectiunile obisnuite – targul cu vanzare,…

- Artistul Brassai, care s-a nascut in Brașov, are incepand de astazi o placa comemorativa pe cladirea “T” a Universitații Transilvania, acolo unde a funcționat liceul real de baieți ale carui cursuri au fost urmate de Gyula Halasz jr. (Brassai). In contextul multiculturalitații orașului Brașov și a bunei…

- Imigratia neta in Germania a scazut la 500.000 in 2016 de la 1,14 milioane de persoane in 2015, anul crizei refugiatilor din aceasta tara, a anuntat marti Biroul Federal de Statistica, citat de agentia de presa dpa. In 2016, 1.865.000 de migranti au sosit in Germania si 1.365.000 de persoane au…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) - 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- Autoritatile de frontiera ungare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea despre faptul ca in perioada 14 martie, ora 23,00 (ora Romaniei) - 15 martie, ora 23,00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o…

- Media in UE, in 2016, a fost de 16%, in timp ce Romania a avut o diferenta de 5,2%, urmata de Italia (5,3%), Luxemburg (5,5%), Belgia (6,1%) si Polonia (7,2%).Cele mai mari diferente au fost inregistrate in Estonia (25,3%), Cehia (21,8%), Germania (21,5%), Marea Britanie (21%) si Austria…

- Un tribunal german a condamnat miercuri sapte barbati si o femeie la pedepse cuprinse intre patru si zece ani de inchisoare pentru constituirea unui grup de extrema-dreapta responsabil pentru tentativa de crima si atacuri cu bomba considerate "teroriste" asupra unor adaposturi de refugiati si a unor…

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene incepand din 2024. Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate'…

- Telefonul mobil nu mai reprezinta de ani buni un mijloc de comunicare, ci a devenit precum o extensie a corpului nostru, provocand dependente tot mai mari. Efectele negative ale acestei adictii se vad nu numai in randul adultilor, ci mai ales in randul copiilor. Un studiu dat publicitatii de Statista.com…

- Un tanar de 24 de ani, din Galati, este suspectat ca ar fi determinat o tanara in varsta de 25 ani sa practice prostituția in diferite țari europene precum Austria, Elveția, Germania. Din banii obtinuti, el ar fi cumparat mai multe autoturisme, atat pe numele sau, cat și pe cele ale rudelor, a fost…

- Campioanele Europene la Tir s-au intors pe viscol și pe ger. In componența Roxana Tudose (CSA Steaua), Laura Coman si Eliza Molnar (ambele CS Dinamo), echipa Romaniei a cucerit titlul european la Gyor (Ungaria) la pusca 10 metri cu aer comprimat. In finala, fetele noastre au depașit (22-18) Danemarca.…

- Merkel a lasat clar sa se inteleaga ca viitorul UE va fi prioritatea viitorului ei mandat de cancelar, daca membrii Partidului Social-Democrat vor aproba noua coalitie cu crestin-democratii.''Avem nevoie de un nou inceput pentru Europa'', a spus ea in fata camerei inferioare a parlamentului…

- ”Timișoara, punct de interes pentru traficul ilegal de persoane”, spune poliția federala germana, care conidera orașul de pe Bega o noua ”ancora” a traficanților. Traficantii de persoane folosesc tot mai mult Timisoara, oras cu 300.000 de locuitori din vestul Romaniei, ca „ancora” pentru transportul…

- Doi romani au fost arestați in Germania pentru ca au omorat o capra de Angora dintr-o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Doi suspecți au fost luați in custodie pentru furtul și uciderea unei capre gravide de la o gradina zoologica, au declarat autoritațile din Berlin. Poliția a arestat duminica…

- Formatiunea de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a depasit pentru prima data Partidul Social Democrat (SPD) in preferintele alegatorilor, fiind devansata doar de blocul conservator al cancelarului Angela Merkel, indica un sondaj realizat de institutul Insa pentru cotidianul Bild,…

- Pentru prima oara, partidul german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) devanseaza intr-un sondaj partidul social-democrat (SPD), chemat sa guverneze cu conservatorii condusi de Angela Merkel, scrie AFP.

- De la an la an prețul alimentelor occidentale care burdușesc frigiderele romanilor crește. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), in primele 10 luni ale anului care a trecut Romania a cumparat din țarile UE mancare in valoare de 5 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1,3 miliarde…

- Un ales al extremei drepte germane a declansat joi un scandal, catalogandu-i pe turci ”negustori de chimion” si ”camilari”, ultimul derapaj dontr-o lunga serie din partea acestei miscari, relateaza AFP. Seful statului german Frank-Walter Steinmeier a denuntat o ”strategie” pusa in aplicare de Alternativa…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au dispus arestarea preventiva a lui Stelica Mocianu, de 41 de ani, din Constant, cercetat de catre autoritatile judiciare din Germania. Mandatul de arestare este valabil pentru 30 de zile. Dispune predarea persoanei solicitate Stelica Mocianu catre autoritatile…

- CSA Steaua, victorie la limita in Liga Campionilor la polo pe apa. Campioana Romaniei a reusit primul succes in propriul bazin in Grupa B a Ligii Campionilor, 9-8 (4-1, 1-3, 2-2, 2-2) cu echipa olandeza AZC Alphen. CSA Steaua Stirom Bucuresti a avut un meci mult mai dificil decat cel din Olanda, in…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Nationala Serbiei, campioana editiei din 2010 a Cupei Davis, a pierdut fara drept de apel in prima runda a Grupei Mondiale, scor 0-3 cu SUA. O alta echipa cu pretentii, Elvetia - campioana in 2014, a cedat de asemenea primele trei puncte ale confruntarii cu Kazahstan. Serbia,…

- Startul campaniei "25 de ani de inovație" este marcat prin lansarea ofertei aniversare: 25% reducere pentru o perioada de 25 de luni pentru pachetele de servicii HAPPY HOME®, care conecteaza intreaga casa și ofera divertisment pentru toata familia - viteze de internet de 150 Mbps, 300 Mbps și 500…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.…

- Populația Romaniei va scadea dramatic pana in 2050 deși la nivel mondial va fi inregistrata o creștere demografica. Potrivit unui raport ONU, țara noastra se afla in primele 10 țari in ceea ce privește scaderea populației in urmatorii 30 de ani. Populația globala va crește pana la 10 miliarde pana in…

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- Un suporter al echipei Middlesbrough a fost arestat dupa ce a urinat in sticla de apa a portarului echipei Queens Park Ragers, Alex Smithies, sambata, la un meci din liga a doua engleza, relateaza L’Equipe.

- Autoritatile ungare au returnat catre Ucraina zece migranti dintr-un grup de 11 care au ajuns in Ungaria la bordul unui avion usor ce a aterizat pe 12 ianuarie in apropierea localitatii Kallosemjen din nord-est, informeaza vineri agentia MTI. Potrivit unui purtator de cuvant al politiei ungare, avionul…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Autoritatile ungare au returnat catre Ucraina zece migranti dintr-un grup de 11 care au ajuns in Ungaria la bordul unui avion usor ce a aterizat pe 12 ianuarie in apropierea localitatii Kallosemjen din nord-est, informeaza vineri agentia MTI. Potrivit unui purtator de cuvant al politiei…

- Bundestag-ul german (camera inferioara a parlamentului) a votat joi pentru intensificarea eforturilor de combatere a antisemitismului si infiintarea unui nou post de comisar guvernamental pentru coordonarea acestora, sprijinit de o comisie independenta de experti, transmite Reuters. Propunerea…

- Politia ungara i-a prins dupa ce avionul a ramas impotmolit pe un teren arabil si n-a mai putut sa-si ia zborul. sint in continuare cautati pilotii. Autoritatile cred ca imigrantii au venit din Ucraina. Ce este surprizator: avionul a fost gasit la 80 de kilometri de granita, cu alte cuvinte a parcurs…

- 'Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii 'Celor 64 de comitate' si condamna producerea unor astfel de incidente care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale. MAE considera ca savarsirea unor asemenea acte de catre anumite persoane…

- Un roman aflat in stare de ebrietate care avea asupra sa doua arme cu aer comprimat a fost arestat in cursul unei operatiuni a politiei intr-o gara din nordul Germaniei, relateaza site-ul revistei Focus.

- 2018 incepe la Sala Radio cu Concertul de Anul Nou, susținut miercuri, 10 ianuarie, ora 19.00, de Orchestra de Camera Radio, sub bagheta dirijorului Alexandru Ganea, cu participarea sopranei Melinda Samson. Pe afișul concertului se va afla un mix de lucrari baroce vocal - simfonice de Corelli, Handel,…

- Polițiștii Poliției municipiului Ramnicu Valcea impreuna cu cei din cadrul Serviciului Criminalistic au identificat și reținut un barbat de 23 de ani, din Babeni, banuit de comiterea unei talharii in Ramnicu Valcea. Astfel, potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, in ...

- Controversatul ultra-conservator britanic Milo Yiannopoulos, care a lucrat in trecut si la Breitbart News, va sustine la finalul lunii ianuarie un discurs in deschiderea unui colocviu de trei zile, organizat sub egida guvernului ungar, la care mai este invitat si un lider al extremei drepte germane,…

- Autoritațile turce l-au arestat pe Mustafa Timur Ozkan, organizatorul expoziției in timpul careia a fost asasinat ambasadorul rus din Turcia, Andrei Karlov, potrivit publicației Yeni Safak. Acesta este suspectat de complicitate la omor. Potrivit surselor publicației, Ozkan a fost anchetat de procuratura…