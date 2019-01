Biletul zilei 4 ianuarie 2019. Pe ce meciuri să pariezi azi

BREMERHAVEN - INGOLSTADT Liga nemteasca de hockey ne propune un meci cu doua combatante care au oferit mereu spectacol total, fie ca vorbim de meciuri directe sau de partidele lor in general. 15 meciuri acasa din ultimele 20 are Bremerhaven cu peste 4.5 goluri, in timp ce oaspetii… [citeste mai departe]