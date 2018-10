Autorităţile turce au arestat 137 de persoane suspectate de legături cu PKK Autoritatile turce au arestat 137 de persoane vineri si sambata, in cadrul unei operatiuni indreptate impotriva insurgentilor din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) intreprinse pe teritoriul Turciei, informeaza sambata agentia Anadolu, preluata de AFP. Dintre aceste persoane, 49 au fost arestate sambata, pentru presupuse legaturi cu PKK, organizatie clasificata drept "terorista" de Ankara si aliatii sai occidentali. Fortele de ordine turce aresteaza regulat presupusi membri sau simpatizanti ai PKK, a caror lupta armata impotriva Ankarei s-a soldat din 1984 si pana in prezent cu peste 40.000… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

