- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a afirmat la postul Antena 3, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are doua variante la intoarcerea din Japonia, ori „ia niste masuri foarte radicale, legale si concrete sau isi pune mandatul pe masa”.

- Organizatia de mediu care a reclamat modul in care au fost taiati arborii seculari din Sarmizegetusa Regia este acuzata de dezinformare, de administratorii monumentului UNESCO. Arheologii sustin ca niciun vestigiu nu a fost afectat de lucrarile forestiere prin care au fost extrasi 80 de fagi.

- Cercetatorii japonezi au anuntat ca au dezvoltat o metoda de cultura foarte rapida a foliculilor capilari care ar putea duce, in final, la eliminarea calvitiei si la remedierea pierderilor de par provocate de chimioterapie sau de anumite boli.

- Arbori de dimensiuni uriașe s-au prabușit peste zidurile cetații Agent Green și Fundația Dacica atrag atenția ca taierile fagetelor de la Sarmizegetusa Regia afecteaza ireversibil situl arheologic, monument UNESCO. Situl a fost inchis publicului la 22 ianuarie in vederea defrișarii, insa imagini surprinse…

- Lucrarile silvice efectuate in zona sitului Sarmizegetusa Regia au loc in zona de management durabil a Parcului Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina, in care acestea sunt permise, si nu se refera la defrisarea a 18,3 hectare, cum sustin reprezentantii organizatiei Agent Green, precizeaza Regia…

- Peste 150 de autovehicule au fost oprite in trafic și supuse verificarii. Polițiștii au cautat prevenirea infracțiunilor rutiere. Rezultatul intregii acțiuni a fost un calup de amenzi de peste 30.000 de lei.

- Paul Stanescu, avizat favorabil in comisii pentru functia de minsitru al Dezvoltarii Regionale si Adminsitratiei Publice, a declarat in cadrul audierii ca functionarul public acuzat de coruptie nu ar trebui dat afara, ci ar trebui transferat la alt loc de munca. „El nu mai are familie, copii, cu ce…

- Presedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului Romaniei, senatorul Robert Cazanciuc, a participat miercuri, 24 ianuarie 2018, la reuniunea interparlamentara - Agenda europeana privind migratia - Care sunt caile legale si de integrare de urmat?, eveniment desfasurat…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site ul televiziunii France 24, preluat de Romania TV.Cel putin 20.000 de persoane au fost nevoite…

- Prefectul Vasile Moldovan s-a deplasat, la solicitarea Primariei și Consiliului Local Ulmeni, respectiv a locuitorilor din zona, in localitatea Țicau, orașul Ulmeni pentru a analiza oportunitatea amenajarii trecerii de cale ferata, care asigura accesul autovehiculelor la drumul județean 108 A. Din comisia…

- Satul cu cele mai mici temperaturi de pe glob se afla în Oimiakon, Siberia. Aici, în luna ianuarie, temperaturile medii sunt de -50 de grade Celsius, iar genele localnicilor îngheața la câteva momente dupa ce ajung afara.

- Prima zapada a dat complet peste cap traficul din oras. Pe arterele principale traficul a devenit unul de cosmar, si asta pentru ca s-au format ambuteiaje care au pus serios la incercare nervii soferilor. Participantii la trafic spun ca nu au putut circula pentru ca pe carosabil s-a format polei. De…

- Consiliul Local Municipal Constanta a aprobat anul trecut o noua organigrama a personalului din aparatul de specialitate al primarului si a serviciilor publice. In urma aprobarii, in aceasta perioada se desfasoara concursuri pentru 240 de posturi scoase la concurs, 96 dintre ele fiind la Politia Locala.…

- Pentru anul in curs, ajutorul de deces a fost stabilit la o noua valoare, respectiv 4.162 de lei. Cuantumul acestui tip de ajutor se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, in 2018 fiind, incepand din 6 ianuarie 2018, data la care a intrat in vigoare Legea nr. 3/2018, legea…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat miercuri la CCN Turk ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele american Donald Trump sustin protestele antiguvernamentale din Iran, relateaza agentia Reuters. Cavusoglu a mai spus, potrivit canalului de televiziune,…

- Proiectul de lege privind reducerea presiunilor asupa mediului de afaceri are scop crearea unor conditii mai bune pentru agentii economici onesti. Iar cei care incalca legislatia intentionat nu vor scapa de pedepse.

- Situata la numai zece kilometri de Craiova, comuna Malu Mare se afla in plin proces de dezvoltare și modernizare. Autoritațile locale trateaza cu deosebita atenție problemele comunei și ale locuitorilor ei, cu atat mai mult cu cat numeroși craioveni s-au ...

- Posturile pentru sistemul penitenciar se suplimenteaza cu 1000 de locuri, de la 15.041 la 16.041, potrivit unei hotarari de Guvern aprobata in ședința de astazi.Nevoia de suplimentare a posturilor este data de inregistrarea, la nivelul sistemului penitenciar, a numeroase ore suplimentare nerecuperate,…

- Un barbat traieste in padure deoarece crede ca razboiul din Vietnam, care s-a incheiat acum patru decenii, inca mai continua.Pentru a supravietui, Ho Van Lang prinde si mananca soareci si doarme in copaci.

- Autoritatile din statul american California au emis, joi, ordine de evacuare pentru aproximativ 200.000 de locuitori, în conditiile în care incendiile de vegetatie s-au extins în ultimele ore, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- "Am fost socat sa aflu astazi despre teribila incendiere din orasul german Bergkamen. In primul rand, doresc sa imi exprim compasiunea pentru cei raniti. Autoritatile germane au inceput o investigatie amanuntita cu privire la acest act criminal, ale carui motive nu au fost inca stabilite", afirma…

- Ambasadorul James Pettit, impreuna cu Stefan Liller, reprezentantul rezident adjunct al PNUD in Moldova, Alexandru Pinzari, Șeful Inspectoratului General al Poliției, precum și Ana Revenco, directorul La Strada, au aplicat simbolic apțibilduri cu numarul de incredere și cel al

- "La 11 ma duc la parada. Voi sta in tribuna alaturi de toti invitatii", a declarat joi premierul Mihai Tudose. Intrebat daca va fi si Liviu Dragnea in tribuna, Tudose a spus: "Eu cred ca este in tribuna, asa stiu, a fost invitat". Atat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea,…

- Deputatul Kulcsar Terza Jozsef solicita autoritatilor sa ia masuri pentru preintampinarea eventualelor manifestari nationalist-extremiste, jignitoare la adresa comunitatii maghiare, ce ar putea aparea in preajma sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei. Kulcsar Terza Jozsef a declarat, miercuri, ca…

- Facebook Inc va extinde și in alte țari folosirea software-ului sau de recunoaștere a tiparelor comportamentale dupa succesul inregistrat de testele desfașurate in Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intenții suicidare, au anunțat luni reprezentanții celei mai mari rețele de socializare…

- Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive, cu sediul in Buzau, Str. Horticolei nr. 54, judetul Buzau, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza: ingrijitoare – femeie de serviciu (6 posturi); conducator…

- Tot mai multi medici, proaspat iesiti din facultate, decid sa mearga sa profeseze in strainatate, acolo unde sunt platiti mult mai bine decat in Romania. Autoritatile au decis sa schimbe cumva aceasta situatie.

- Pomul de Craciun din Piața Marii Adunari Naționale ar putea fi instalat in acest an cu intarzieri și nu pe 1 decembrie, așa cum se practica pana acum. Asta deși, bradul a fost identificat, a anunțat șeful adjunct al Asociației Spații Verzi, Galina Leahu, in cadrul ședinței Primariei Chișinau.

- Ziua Naționala a Romaniei este sarbatorita in acest an la Sebeș, pe 28 și 30 noiembrie, iar in program este inclus un simpozion dedicat Marii Unirii, dar și un concert Voltaj. Autoritațile locale au ales aceste zile pentru manifestari, pentru ca de 1 Decembrie locuitorii orașului sa poata participa…

- Mama romancei violate și sechestrate zece ani in Italia traiește in comuna Cerchezu, din județul Constanța, iar dupa dispariția fiicei sale nu a sesizat niciun fel de autoritați despre acest lucru. Localnicii din comuna Cerchezu, județul Constanța, spun despre familia romancei ținute in sclavie in Italia…

- Mai sunt ocrotiti platanul din Focsani de pe strada Cuza Voda nr 90, exemplarele de zada aflate la mausoleul Soveja si pe Magura Odobestilor, tisa din Gradina Publica a Focsaniului si alte piese remarcabile din orasul Odobesti.

- Autoritatile militare din Zimbabwe au fost de acord sa ii acorde imunitate in fata unei urmariri penale fostului presedinte, Robert Mugabe, iar securitatea acestuia va fi protejata in tara sa...

- Autoritatile au anuntat inaugurarea noii sosele spre Manastirea Prislop, programata in weekend-ul dinaintea comemorarii duhovnicului Arsenie Boca. Lucrarile sunt gata de peste o luna, dar conducerea Consiliului Judetean Hunedoara nu le-a alocat un moment festiv.

- Potrivit unui comunicat de presa al CNAIR, marti, pe raza DRDP Constanta au fost montate sapte statii meteo ce vor transmite parametri precum: temperatura, viteza si directia vantului, umiditate, cantitate de precipitatii in zona drumurilor nationale si a autostrazilor aflate in administrarea directiei…

- Reforma curriculara este absolut necesara, iar in urma acestor modificari, invațamantul va deveni mai eficient pentru elevi. Este opinia cadrelor didactice din raionul Ungheni, care au avut o intrevedere cu ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc.

- Explozie intr-o oțelarie din Belgia. Cel puțin o persoana și-a pierdut viața, iar alte doua au fost ranite grav in urma unei deflagrații care a avut loc intr-un complex siderurgic al gigantului ArcelorMittal din orasul Gent. Circumstanțele in care a avut loc explozia sunt inca neclare. Potrivit publicației…

- Intel, nu Qualcomm, este producatorul pe care Apple pare sa-l fi ales pentru modemul 5G pe care viitoarele modele de iPhone il vor folosi. Conform unor surse apropiate companiei americane, Apple a inceput sa planifice trecerea la 5G, colaborand deja in acest sens cu Intel. In acelasi timp, se pare ca…

- Scandalul privind catacombele Brasovului capata valente penibile, in contextul in care, la o saptamana de la scandalul din jurul unor așa-zise lucrari de igienizare a catacombelor din zona de Dupa Ziduri, de care autoritațile „nu aveau cunoștința”, lucrurile sunt inca departe de a se lamuri. Astfel,…

- Autoritatile romane vor sa infiinteze institutia Avocatul Copilului În jur de 10 mii de cazuri de copii abuzati în familii au fost înregistrate anul trecut în România, un trend crescator fata de anii anteriori. Avocatul Copilului, o institutie noua, separata,…

- Satui sa tot vanda in pierdere, micii fermieri au scumpit kilogramul de carne de porc. De la 5 lei anii trecuți, in unele cazuri cer acum și dublu! O creștere substanțiala care s-ar putea regasi și la raft, chiar inainte de sarbatori.

- Candidatul „Partidului Nostru” pentru funcția de primar al localitații Sangera, Ion Duca, acuza autoritațile ca refuza sa reactioneze la multiple si „evidente incalcari ale legislatiei”, inclusiv coruperea alegatorilor, admise de catre contracandidatul sau inaintat de Partidului Democrat (PD), Valeriu…