Autoritatile sunt optimiste: Aeroportul Brasov ar putea fi realizat cu bani europeni!

Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, s-a declarat optimista ca suma necesara pentru realizarea proiectului Aeroportului International Brasov - Ghimbav va putea fi decontata din bani europeni, la fel si investitiile deja facute de administratia locala in pista si in caile de rulare.



"Lucram foarte indeaproape cu administratia judeteana, cu Consiliul Judetean Brasov, pentru Aeroportul Brasov. Lucram de cand am preluat mandatul, lucram cu Consiliul Concurentei. Urmeaza sa iesim cu o pozitie publica cat de curand, pentru ca e destul de sofisticata maniera in care aeroporturile…