- Romania are, dupa Bulgaria, cea mai ridicata rata a mortalitații din Uniunea Europeana. Potrivit datelor statistice, cele mai multe decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare. Romania are a doua cea mai ridicata rata a mortalitații din Uniune Europeana. Potrivit Eurostat, in țara noastra s-au inregistrat…

- Un barbat de 42 de ani din Timișoara a murit in drum spre spital, dupa ce ar fi sarit in gol de la etajul al treilea al blocului in care locuia. Timișoreanul ar fi recurs la acest gest dupa ce s-ar fi certat cu soția. Tragedia s-a petrecut marți seara, pe strada Grigore T. Popa, din nordul Timișoarei.…

- O puternica furtuna solara va lovi Pamantul! Este avertismentul dat astazi de astronomii NASA, care anunța ca satelitii de telecomunicatii si retelele electrice ar putea fi grav afectate!

- Pericol pentru omenire. O furtuna solara va lovi miercuri Pamantul. Oamenii de stiinta fac un apel pentru populatie si avertizeaza ca efectul acesteia ar putea fi resimtit de catre satelitii de comunicatii, iar retelele electrice ar putea fi afectate.

- Chiar daca din ce in ce mai multi oameni utilizeaza carduri, telefoane mobile, sau chiar recunoastere faciala pentru a plati pentru utilitati sau pentru alimente, cash-ul nu arata inca semne ca va disparea curand, transmis bancile centrale, potrivit Reuters. Banca Reglementelor Internationale…

- O uriasa furtuna solara se îndreapta spre planeta noastra, eveniment care este posibil sa afecteze satelitii din spatiu, sa ridice probleme energiei electrice, dar si sa ne arate o fabuloasa aurora boreala.

- Oamenii de știința militari ai guvernului britanic inca incearca sa identifice cu precizie substanța misterioasa cu care au fost otraviți fostul spion rus Sergey Skripal și fiica sa, in localitatea Salisbury, din Marea Britanie.

- Traficul internațional cu autovehicule furate are o ruta bine stabilita: din vestul Europei, via Romania, in est, in țari precum Moldova, Ucraina etc. Anul trecut, in punctele de trecere ale frontierei din județul Arad au fost descoperite 44 de autoturisme care figurau ca fiind furate. Potrivit comisarului…

- Fundatia „Open Society” (societatea deschisa) a lui George Soros a donat banii grupului „Best for Britain”. O persoana familiara cu situatia a adaugat ca Soros a organizat o cina la proprietatea sa din Londra pentru a incuraja initiativa. Printre participantii la aceasta cina s-a numarat si Martin Sorrel,…

- Miliardarul George Soros a finantat cu 450.000 de euro grupul anti-Brexit al carui co-fondator este femeia de afaceri Gina Miller. Fundatia a fost infiintata pentru a sustine campania impotriva deciziei Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana, conform Financial Times. Fundatia „Open…

- Fostul premier britanic, Tony Blair, a indemnat, joi, Uniunea Europeana sa accepte sa-si reformeze politica sa de imigratie, pentru a face Marea Britanie sa-si schimbe parerea cu privire la Brexit, estimand ca este inca timp pentru a evita o despartire ce va aduce pierderi, informeaza AFP.Tony…

- O legenda a martisorului, originara din Moldova, povesteste despre o vrajitoare a iernii care, intr-o zi, i s-a casunat sa nu lase primavara sa se astearna peste pamant. Zana Primavara a recurs, in cele din urma, la un gest extrem: și-a taiat un deget, iar sangele scurs din rana a cazut peste zapada,…

- O noua versiune a proiectului, care a suferit usoare modificari, a fost negociata timp de doua saptamani si a fost distribuita membrilor Consiliului de Securitate.Deocamdata nu se stie daca Rusia, ce are drept de veto in Consiliu, in calitate de membra permanenta si care s-a opus initial…

- La un deceniu dupa ce datoriile gospodariilor au constituit unul din factorii care au dus la criza din SUA si Europa, un nou grup de economii se confrunta cu datorii ridicate, in crestere continua, ale gospodariilor, relateaza Wall Street Journal. In prezent, datoriile gospodariilor sunt…

- Un cerșetor care agresa trecatorii ce nu ii dadeau bani a fost ridicat de polițiștii din Suedia, iar oamenii legii au fost șocați sa constate ca acesta avea asupra lui in jur de 6 milioane de coroane suedeze, echivalentul a peste 600.000 de euro, scrie The Sun. Omul fara adapost lansa amenințari la…

- O explozie pe suprafața Soarelui, numita erupție solara, a produs, la inceputul saptamanii, o furtuna electromagnetica de proporții. Particulele incarcate vor lovi Pamantul joi, 15 februarie, și ar putea cauza intreruperea alimentarii electrice in zonele afectate, dar și mai multe probleme de funcționare…

- Potrivit site-ului de specialitate Spaceweather, astazi au loc doua evenimente speciale: trecerea a nu mai putin de 5 asteroizi la distante relativ mici de Pamant si explozia solara uriasa ce a avut loc in urma cu 3 zile pe suprafata Soarelui – care atinge astazi planeta noastra. Astronomii americani…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar miercuri se vor acorda 6 medalii de aur, la snowboard (halfpipe masculin), schi alpin (slalom feminin), combinata nordica, patinaj viteza (1.000 m feminin), biatlon (individual feminin), sanie:…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti ''un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor, informeaza Press Association joi. Cercetatorii…

- Uniunea Europeana pregateste un plan prin care sa sanctioneze Marea Britanie in etapa de tranzitie post-Brexit prin excluderea din sectoare ale pietei comunitare daca Londra nu respecta conditiile stabilite, arata un proiect de document UE obtinut de Financial Times.

- Autoritatile britanice nu colaboreaza cu procurorii DIICOT in ancheta privind dosarul Sky News, iar doi inculpati romani doresc sa isi recunoasca vinovatia, a declarat marti seful DIICOT, Daniel Horodniceanu.La prezentarea activitatii DIICOT pe anul 2017, Daniel Horodniceanu a fost intrebat…

- Oamenii se vor putea aproviziona cu apa gratuit de la mii de magazine, cafenele, companii si fantani de apa in toata Anglia, pana in 2021, conform industriei apei din Marea Britanie, Water UK. Scopul programului este de a preveni utilizarea a zeci de milioane de sticle din plastic…

- Dintr-o perspectiva macroeconomica, bulele imobiliare au tendința de a fi cele mai periculoase pentru ca afecteaza o mare parte a populației. Cele mai riscante piețe imobiliare din prezent sunt in Australia, Londra, Hong Kong, Suedia și Norvegia, se arata intr-o analiza efectuata de Saxo Bank.

- Imigratia din alte state ale Uniunii Europene pune presiune pe salariile din Germania, a avertizat presedintele Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), transmite Financial Times (FT), preluat de Agerpres. Majorarea salariilor în cea mai mare economie europeană este doar uşor peste…

- Aceasta concluzie a fost facuta de oamenii de știința, dupa ce au auzit povestirile aborigenilor, care au descris pasarile ce se aflau in apropierea locului incendierii, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Cercetatorii au dus discuții cu reprezentanții a 12 triburi din Australia de Nord, in…

- Industria croata a turismului a inregistrat o crestere istorica in 2017, cand pentru prima data innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica au ajuns la 102 milioane, o crestere de 12% fata de 2016, a anuntat, luni, ministrul Turismului, Gari Cappelli, transmite Xinhua, citata de Agerpres.…

- Statele Uniunii Europene au adoptat o pozitie mult mai intransigenta in ceea ce priveste conditiile pentru o intelegere cu privire la perioada de tranzitie cu Marea Britanie, cerand termeni stricti in ceea ce priveste imigratia, acordurile de liber schimb comercial si drepturile de pescuit, informeaza…

- MAE a avertizat, luni, cetatenii romani, ca 15 regiuni din Bulgaria sunt sub cod galben de ninsori, iar pentru doua regiuni muntoase din Suedia a fost emis un cod portocaliu de furtuna, cu vant extrem de puternic si averse de zapada.

- Institutul Meteorologic si Hidrologic din Suedia a emis, pentru regiunile muntoase Norra Lapplandsfjallen și Jamtlandsfjallen, un cod protocaliu de furtuna, cu vant extrem de puternic și averse de zapada.

- Intr-un singur minut pot avea loc nenumarate evenimente, de la nasteri, la sute de filmulete incarcate pe Youtube. Potrivit ASAPScience, intr-un singur minut, un barbat adult isi pierde 98 de milioane de celule din corp, iar Pamantul calatoreste 1.800 de kilometri in jurul Soarelui. Conform videoclipului…

- America de Nord este lovita de mai multe zile de un val de frig extrem, cu origine polara, iar conditiile ar urma sa se inrautateasca, iar expertii vorbesc deja despre un fenomen straniu la nivel planetar. Presa de peste Ocean vorbeste deja despre un asa-numit “ciclon-bomba” care va aduce…

- Inalta Curte de Justitie de la Londra a inghetat activele detinute la nivel mondial de catre oligarhii ucraineni Igor Kolomoiski si Ghenadi Bogoliubov. Este vorba despre cel putin doua miliarde si jumatate de dolari, suma care ar recupera capitalul extras in 2014 de la PrivatBank, cea mai mare banca…

- Un video filmat intr-un oras din Australia a facut inconjurul lumii si a ingrozit milioane de oameni. Internautii nu si-au putut da seama daca este sau nu vorba de un paianjen, iar presa din Marea Britanie a numit creatura “o insecta-extraterestra”. Un lucru este sigur insa: niciunul din cei care au…

- Cele doua organizatii au denumit ziua de 4 ianuarie 'Fat Cat Thursday' (joia pisicilor grase) pentru a denunta disparitatile salariale existente in Marea Britanie. Potrivit calculelor celor doua organizatii, remuneratia medie acordata directorilor generali ai celor 100 de companii din indicele bursier…

- Furtuna botezata Eleanor s-a dezlantuit noaptea trecuta asupra Irlandei si a Marii Britanii, provocând inundatii masive. Vântul si ploaia torentiale au avariat reteaua de electricitate, asa încât mii de locuinte au ramas în bezna si frig. În…

- Potrivit concluziilor unui studiu, nivelul de inteligenta din tarile europene avansate industrial se confrunta cu un declin în ultimele decenii, pe primul loc în lista fiind Marea Britanie si Scandinavia – Danemarca, Norvegia, Finlanda si Suedia. Noul studiu, intitulat…

- Nu mai este nicio noutate ca masinile electrice reprezinta viitorul industriei auto, dar rapiditatea cu care lucrurile evolueaza in Norvegia este de-a dreptul admirabila. Aproape o treime dintre masinile noi vandute in Norvegia in acest an sunt electrice, iar specialistii se asteapta ca procentul…

- Populatia mondiala va ajunge la aproape 7,6 miliarde de oameni la inceputul anului 2018, au anuntat vineri reprezentantii German Foundation for World Population (DSW), citati de DPA și preluați de Agerpres.Expertii German Foundation for World Population se asteapta ca numarul total de oameni…

- Zeci de oameni au ramas fara un loc de munca in Suedia, din cauza revoluției digitale. Angajații bancilor din aceasta țara sint inlocuiți cu roboți. Declarații in acest sens au fost facute de catre Autoritatea de Reglementare a Pietei Financiare din Suedia, citata de Bloomberg. Autoritațile suedeze…

- Mai multe fosile microscopice descoperite in Australia intr-o roca datata acum 3,5 miliarde de ani sunt cele mai vechi fosile descoperite vreodata pe Terra si reprezinta cea mai veche amprenta a unor microorganisme de pe planeta noastra, au confirmat oamenii de stiinta potrivit carora viata ar fi aparut…

- Solstițiul de iarna reprezinta ziua cea mai scurta și noaptea cea mai lunga. Ca în fiecare an, acesta are loc pe data de 21 decembrie. În aceasta zi, emisfera nordica a planetei este în punctul cel mai îndepartat fața de soare, scrie USA Today. Momentul exact are loc în…

- Conform unui recent studiu realizat de Financial Times, Brexitul a costat economia Marii Britanii circa 350 de milioane de lire pe saptamana - exact aceeasi suma pe care campania pro-Brexit a sustinut ca Marea Britanie o va primi inapoi dupa parasirea Uniunii Europene.

- Peste o tona de droguri, confiscate in urma dosarelor penale, au fost distruse de Poliția Romana. Poliția Romana a distrus peste o tona de droguri, confiscate in peste 500 de dosare penale care au primit deja o sentința definitiva din partea instanțelor. “La data de 13 decembrie a.c., Inspectoratul…

- Victimele s-au inregistrat dupa inundatiile si alunecarile de teren cauzate de furtuna. Printre cei decedati se numara si un baietel de doi ani. Peste 150.000 de persoane au fost afectate de furtuna. Aproape 40.000 de oameni au fost nevoita sa isi paraseasca locuintele. Cel putin sase…

- Secret Santa este o tradiție nord-americana simpatica, pe care o regasim și in Marea Britanie, Austria, Israel, Australia și chiar Filipine, prin care membrii unei comunitați iși ofera unii altora cadouri-surpriza cu ocazia Craciunului, dupa ce fiecaruia i-a fost desemnata, in secret, o persoana din…

- Dintre aceștia, peste 4 milioane de romani au plecat in strainatate, iar aproape 6 milioane traiesc in comunitațile istorice. Din statistici rezulta ca numarul romanilor care au plecat din țara se afla in continuare in creștere. Raportul ONU din 2015 vorbea de aproximativ 3,4 milioane de romani…