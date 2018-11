Stiri pe aceeasi tema

- Zona centrala a municipiului Suceava este impodobita, incepand de ieri, cu sute de steaguri tricolore, cu forma semicirculara, amplasate atat pe suportul plasei de lumini de pe esplanada, cat și pe Casa de Cultura. Pregatirile pentru sarbatorirea Zilei Bucovinei (28 Noiembrie) și cea a Romaniei (1 ...

- Pentru ca in 2018 Romania marcheaza anul Centenarului Marii Uniri, Primaria Sibiu a montat, deja, pentru Ziua Naționala, nu mai puțin de 5000 de steaguri pe 90 de strazi din centru și din cartiere. Macar de ne-o fi podoaba sufetului și... indemn! Read More...

- Gradina Botanica a Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava se va imbogați de astazi cu 250 de arbori, din diverse specii, care vin in completarea celor plantați anul trecut in cadrul sectorului „Vegetatia Romaniei".Astfel, vineri, incepand cu ora 8.30, in Campusul II al USV ...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a efectuat ieri o vizita de lucru in municipiul Suceava, la invitatia presedintelui Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, pentru a marca deschiderea manifestarilor dedicate Unirii Bucovinei cu Romania si Centenarului Marii Uniri. Presedintele Iohannis a ajuns…

- Lista „Cetatenilor de onoare" ai Sucevei va cuprinde de luna aceasta prima femeie director din lunga existenta a renumitului Liceu „Stefan cel Mare", profesoara Rodica Alexandru, acum in varsta de 85 de ani.Proiectul de hotarare, initiat de primarul Ion Lungu, in baza ...

- Rectorul interimar al Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava (USV), prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, atrage atenția ca Romania este codașa Uniunii Europene in ceea ce privește numarul de absolvenți de studii superioare.Acesta a punctat ca la nivelul UE, 40% dintr-o generație reușește ...

- Universitatea ”Stefan cel Mare” din Suceava (USV) a inceput noul an academic avand cel mai mare numar de ”boboci” din ultimii cinci ani, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, rectorul interimar prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian. El a spus ca numarul bobocilor la licenta in USV a crescut cu 7%,…

- Rectorul interimar al Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava (USV), prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, atrage atenția ca Romania este codașa Uniunii Europene in ceea ce privește numarul de absolvenți de studii superioare.Acesta a punctat ca la nivelul UE, 40% dintr-o generație reușește ...