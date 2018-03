Stiri pe aceeasi tema

- Redresarea economiei Elvetiei ar putea fi pusa in pericol de sporirea tensiunilor comerciale pe plan global si de piata ipotecara si imobiliara suprasolicitata, se arata intr-un raport al Fondului Monetar International. Economia elvetiana ar urma sa inregistreze un avans de 2,25% in 2018,…

- China s-a angajat duminica sa isi deschida in continuare economia si sa adope reforme, reiterand ca va trata in mod egal companiile locale si straine si ca va proteja drepturile de proprietate intelectuala, transmite Reuters, conform news.ro.Angajamentul pentru reforme si tratament egal a…

- Presedintele american Donald Trump a semnat vineri un memorandum care interzice anumitor persoane transgender sa intre in serviciul militar al SUA, dar ofera putere de decizie fortelor armate privind implementarea deciziei, scrie Reuters conform News.ro . Memorandumul stipuleaza ca persoanele transgender…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.Intr-un…

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Optimism in scadere la conducerile companiilor din Romania Directorii companiilor din România au din ce în ce mai putina încredere în perspectivele de crestere a veniturilor organizatiilor lor în urmatorii ani, potrivit unui studiu publicat azi de PricewaterhouseCoopers…

- Presedintele american Donald Trump va participa in aprilie la Summitul Americilor in Peru si apoi va vizita Columbia, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza Reuters. Agentia de presa britanica mentioneaza ca va fi prima vizita a lui Trump in America Latina. Liderul de la Casa Alba va avea…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an si si-a revizuit in jos estimarile de inflatie pentru 2019. Presedintele BCE, Mario Draghi, a dezvaluit ca, in conformitate cu noile estimari ale institutiei,…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in anul 2017, fata de anul anterior.Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016,…

- Cresterea taxelor de import pentru otel si aluminiu in SUA ar putea avea un "impact semnificativ" in economia britanica, a avertizat vineri Richard Warren, directorul UK Steel, asociatia britanica din sectorul siderurgic. Presedintele american, Donald Trump, si-a anuntat joi intentia de a…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- Japonia a inregistrat al optulea trimestru consecutiv de crestere economica, cea mai lunga perioada de crestere din ultimii 28 de ani, iar economistii se asteapta ca situatia sa continue, potrivit Wall Street Journal. Economia a crescut cu 0,5% in ultimele trei luni din 2017, fata de trimestrul…

- Datele statistice dupa primele doua luni ale trimestrului IV 2017 arata o accentuare a tendintei ascendente a productiei industriale, insotita de dinamizarea comenzilor noi din industria prelucratoare, precum si mentinerea ritmurilor inalte de crestere a activitatii din comert si servicii, pe fondul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, acuza oficiali din cadrul FBI si ai Departamentului de Justitie ca politizeaza institutiile in favoarea democratilor, relateaza Reuters. Asta, in contextul in care FBI s-a aratat impotriva declasificarii unui document cu privire la campania electorala a lui Donald Trump…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Procurorul special Robert Mueller vrea sa-l interogheze pe fostul purtator de cuvant al echipei juridice a presedintelui Donald Trump in cadrul unei investigatii cu privire la o presupusa complicitate intre Rusia si echipa de campanie a miliardarului republican in vederea influentarii alegerilor…

- Economia celor 19 tari din zona euro a crescut anul trecut cu 2,5%, cea mai mare rata de crestere de la cea atinsa in 2007, de 3%, informeaza Eurostat. In ultimul trimestru al anului trecut economia zonei euro a crescut cu 0,6%. Banca Centrala Europeana deruleaza un important program de…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa ce un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut într-un râu în statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste…

- Datele de audienta pentru gala Premiilor Grammy care a avut loc duminica si a fost transmisa de postul de televiziune CBS indica o scadere de peste sase milioane de telespectatori, a precizat luni CBS, informeaza Reuters. Citând cifrele furnizate de Nielsen, agentia americana care masoara audientele…

- "Sunt convins ca investitiile trebuie prioritizate astfel incat acestea sa sprijine cresterea economica. Investitiile in infrastructura (de educatie, de sanatate, dar si rutiera) au nu numai un rol economic, ci si unul social. Romania are cea mai mare disparitate regionala dintre statele UE. Chiar si…

- Economia americana a inregistrat, in trimestrul al patrulea al anului trecut, o crestere sub asteptari, din cauza importurilor care au fost stimulate de majorarea cheltuielilor de consum, arata o estimare preliminara publicata vineri de Departamentul american al Comertului, informeaza Reuters. Potrivit…

- Powell, care a fost nominalizat de Trump in noiembrie anul trecut, este republican. Mandatul lui Janet Yellen, numita de presedintele Obama in 2014, expira in februarie.Jerome Powell, in varsta de 64 de ani, a facut parte din boardul institutiei din 2012, este avocat si este vazut drept…

- Economia zonei euro se imbunatateste la inceputul anului 2018, iar odata cu acest fenomen apar semne mult asteptate ale unei posibile cresteri a inflatiei, potrivit Bloomberg. Imbunatatirea vine cu o crestere a puterii de cumparare de la 56,1 puncte in decembrie la 58,6 puncte in ianuarie,…

- Economia mondiala si tensiunile geopolitice se situeaza pe lista in urma unei probleme mai importante in acest moment la summitul liderilor politici si afaceristilor de la Davos din acest an: zapada in cantitati mari ingroapa locul, noteaza Reuters. Organizatorii spera ca lucrurile sa functioneze mai…

- Autoritatile sudaneze au eliberat luni un jurnalist al agentiei France-Presse (AFP) si un altul al agentiei Reuters, arestati saptamana trecuta in timp ce relatau de la proteste sociale, transmit cele doua agentii de presa. Potrivit AFP, Abdelmoneim Abu Idris Ali, un cetatean sudanez de 51 de ani,…

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Autoritatile de la Ciudad de Mexico au respins afirmatia presedintelui american Donald Trump potrivit careia Mexicul este cea mai periculoasa tara din lume, reiterand ca nu vor finanta zidul pe care Administratia de la Washington intentioneaza sa-l ridice la frontiera de sud a Statelor Unite, informeaza…

- Autoritatea poloneza de reglementare a pietei financiare (KFN) a anuntat marti ca nu va aproba planul grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) de a infiinta o noua banca in Polonia, ceea ce ar ajuta la listarea cu succes a actualei subsidiare - Raiffeisen Bank Polska - pe Bursa de…

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal…

- Cresterea economica pentru anul trecut va trece de 6 procente, dar 80% din acest salt se bazeaza pe consum. In urmatoarele luni, cresterea economica s-ar putea injumatati, pentru ca si consumul va scadea, avertizeaza economistii.

- Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate marti dintr-un Apple Store, la Zurich, in Elvetia, unde o baterie supraincalzita a unui iPhone a ranit un reparator si a degajat fum, a anuntat politia, relateaza Reuters. Politia din Zurich a precizat ca incidentul a avut loc in momentul in care angajatul…

- "Japonia s-a luptat ani de zile sa puna economia pe inflatie. O usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica. Nu cred ca suntem intr-un pericol de a avea o rata a inflatiei care sa depaseasca media europeana si care sa afecteze functionarea economiei pana la urma, si nu numai…

- Creșterea economica a Romaniei este puternica, alerta, dar acesta este și contextul in care au aparut primele dezechilibre, fața de stadiul macroeconomic obișnuit de stabilitate din ultimii ani. Aceasta este caracterizarea facuta economiei naționale de catre Horia Braun Erdei, economist-șef și director…

- Vicepresedintele american Mike Pence va efectua intre 20 si 23 ianuarie un turneu in Orientul Mijlociu, cu etape in Egipt, Iordania si Israel, tara in care va pronunta un discurs in Knesset (parlamentul israelian), a anuntat luni Casa Alba, transmit AFP si Reuters. Turneul lui Mike Pence era programat…

- In 2018, cresterea economica mondiala va fi ”mai puternica si mai bine repartizata” Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, a estimat ca in anul 2018 cresterea economiei mondiale va fi 'mai puternica si mai bine repartizata' intre statele lumii, continuand procesul…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat…