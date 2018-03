Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Fondului pentru Mediu anunta ca, de luni, 26 martie, in Programul “Rabla Plus”, persoanele fizice se pot inscrie la producatorii validati, iar persoanele juridice pot depune dosare de acceptare. Bugetul este de 50.000.000 lei, dintre care: 15.000.000 lei pentru persoane fizice și 35.000.000…

- Executivul a aprobat, prin Ordonanța de Urgența, alocarea acestei sume catre Unifarm, sub forma de ajutor de stat. Totodata, Cabinetul Dancila a mai aprobat, tot in ședința de miercuri, includerea a 16 molecule noi in lista de medicamente compensate și gratuite. Guvernul a decis sa dea, din fondul…

- Executivul a adoptat miercuri Ordonanta de Urgenta privind constituirea Comisiei nationale de fundamentare a planului de adoptare a monedei euro, care va prezenta pana pe 15 noiembrie spre asumare politica atat calendarul, cat si planul national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca Executivul va adopta o Ordonanta care vizeaza coordonarea programului Centenarului si finantarea acestuia, explimandu-si regretul ca s-a intarziat. ”Trebuie sa facem tot pentru ca romanii sa se bucure de un moment…

- Teatrul EXCELSIOR se alatura și anul acesta Campaniei Naționale Artiștii pentru Artiști, organizata de UNITER și prezinta marți, 27 martie 2018, ora 17:00, la Sala „Ion Lucian”, spectacolul Visul unei nopți de vara, regizat de Vlad Cristache. Va fi o reprezentație aflata sub semnul solidaritații, dar…

- Executivul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta pentru alocarea C.N. Unifarm S.A. din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a peste 44 de milioane de lei pentru aprovizionarea cu imunoglobulina.

- Taxa de mediu pe mașini are drept scop reducerea importurilor second hand, din cauza carora a crescut numarul de rable in Romania, scrie libertatea.ro. Peste 630.000 de masini vechi au fost inmatriculate anul trecut, iar fenomenul ar putea lua amploare in 2018. Peste 120.000 de masini au fost omologate…

- In perioada 12-13 martie, o delegatie oficiala condusa de dl. Akaki Zoidze, presedinte al Comitetului de Sanatate si Probleme Sociale din Parlamentul Georgiei, va vizita Romania cu scopul de a pregati intrarea in vigoare a legii de interzicere a fumatului in locurile publice si de a invata din experienta…

- Plafonarea, in mod arbitrar, a dobanzilor la nivelul intregii piete de creditare poate avea ca efect limitarea accesului populatiei la solutii de creditare pentru nevoile personale, de baza, determinand, astfel, consecinte negative asupra intregii economii, se arata intr-un comunicat al Asociatiei…

- Multi soferi isi gasesc masina lovita in parcare, iar gasirea vinovatului poate fi extrem de dificila. In primul rand, cei pagubiți trebuie sa anunte incidentul la sediul Politiei Rutiere, in cel mult 24 de ore de la constatare. La Serviciul Rutier, proprietarul masinii va primi…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea care prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina.

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de azi, la propunerea MDRAP, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform noului act normativ, in perioada 2018-2019 unitatile administrativ-teritoriale…

- Senatorul Iancu Caracota avertizeaza ca autoritațile locale risca falimentul din cauza modificarilor aduse legilor fiscale. Reacția liberalului a venit dupa ce a fost eliminata limita de indatorare a primariilor. Eliminarea limitei de indatorare a primariilor vulnerabilizeaza și mai mult autoritațile…

- Ordonanta de urgenta prin care autoritatile locale pot folosi, in acest an, excedentul bugetar pentru finantarea cheltuielilor de personal a fost adoptata joi de Guvern. ”O ordonanta de urgenta privind noi masuri bugetare pentru autoritatile publice locale. Se instituie posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale…

- Comisarul pentru politica regionala Corina Crețu a declarat ca 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune vor fi investite pentru modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar care leaga localitatea Curtici, aflata la granița cu Ungaria, de municipiul Constanța, subliniind importanța strategica…

- Ministrul Justitiei, a declarat joi ca, in anul 2017, a fost a fost inregistrata o situatie fara precedent in cadrul raporturilor dintre autoritatile publice din Romania, in care Directia Nationala Anticoruptie a fost sanctionata de Curtea Constitutionala pentru comportament lipsit de loialitate.…

- Guvernul ar urma sa adopte in sedinta de joi proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii care se refera la concediile medicale, inclusiv maternale. Executivul ar mai putea discuta un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii…

- 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar ce leaga localitatea Curtici, aflata la granița dintre Romania și Ungaria, de municipiul Constanța, de la malul Marii Negre. Lucrarile se vor concentra in mod semnificativ pe creșterea…

- In 2017, in sapte sectoare de activitate salariul mediu a depasit 1.000 de euro net pe luna: servicii IT - 5.974 de lei net/luna in 2017, extractia petrolului brut si a gazelor naturale - 5.309 lei net, industria grea - 5.165 de lei net, asigurari si fonduri de pensii private - 4.722 de lei net, servicii…

- Deputatii au adoptat marti proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- USR propune modificarea articolului 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in sensul reglementarii unei obligatii in sarcina autoritatii sau institutiei publice de a publica toate contractele si actele aditionale incheiate cu furnizorii - ”contractele de…

- Daniel Tudorache a exemplificat timpul necesar pentru construirea unui patinoar. Pentru o primarie de sector, realizarea unei astfel de construcții ar dura aproximativ doi ani, in timp ce Ion Țiriac a reușit sa construiasca un patinoar in Otopeni, in doar 70 de zile. "Ca sa asfaltezi o strada…

- Noul „El Dorado” al Romaniei se numește jobul la stat. Orice muritor de rand din Romania și-ar dori, fara doar și poate, o slujba unde nu te omori cu munca, posibilitatea de a fi dat afara este aproape exclusa daca nu faci prostii mari și mai ales ești platit indecent de bine fața de ghinioniștii […]

- Executivul isi propune in Programul de guvernare actualizarea legislatiei in domeniul politicilor pentru diaspora pentru sprijinirea procesului de reintoarcere a romanilor din strainatate si pentru incheierea de catre autoritatile administratiei publice locale de acorduri de infratire sau cooperare…

- – Ii invit pe tinerii din Alba sa aplice! Situatia implementarii programului Start-up Nation este in graficul stabilit initial prin procedura de implementare, neexistand intarzieri, personalul agentiilor si al institutiilor de credit partenere fiind implicat in rezolvarea tuturor deconturilor depuse.…

- Regulile din anul 2018 pentru programul Rabla sunt incluse in Ordinul Ministerului Mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto național 2017-2019. Concret, acestea au fost stabilite in 2017 pentru o perioada de trei ani, astfel…

- Executivul a aprobat astazi pachetul de legi privind schimbul de date si interoperabilitatea. Documentele vor facilita schimbul de date dintre autoritațile publice, prin consolidarea bazei juridico-normative pentru utilizarea platformei de interoperabilitate – MConnect.

- Instituțiile le cer contribuabililor tone de acte, in original și xeroxate, deși in multe cazuri acestea pot fi verificate de funcționari cu un simplu click pe tastatura calculatorului. Cu IT-iști care se numara printre cei mai buni din lume, cu un sistem informatic care a costat zeci de milioane de…

- Ministerul Mediului a lansat in consultare publica proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice privind achizițiile de autovehicule.

- Municipiul Tulcea este izolat complet din cauza condițiilor meteorologice deosebit de grele din ultimele ore. Autoritațile locale au decis ca niciun autoturism care nu aparține instituțiilor de intervenție sa nu iasa din oraș, pentru ca drumurile sunt inchise. In acest scop, au fost instituite filtre…

- Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul „Rabla Plus”, autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de suma stabilita in prezent, reiese dintr-un…

- Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nationale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, informeaza CNAIR. Acest tarif a fost introdus in legislatia…

- Ministrul Marius Nica a postat pe Facebook, sambata dupa-amiaza, un mesaj de sustine a premierului Mihai Tudose, sustinand ca sub mandatul acestuia Romania a acreditat Autoritatile de Management, a luat masurile pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante si a primit primii bani europeni din…

- Ministrul Marius Nica iși anunța, sambata, susținerea pentru premierul Mihai Tudose. ”Orice decizie guvernamentala trebuie luata in interiorul Guvernului, responsabilitate aparține premierului!”, a transmis el, pe Facebook. Alaturi de ministrul pentru fonduri europene, s-au mai declarat de partea șefului…

- - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitații sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului…

- Salariații din instituțiile și autoritațile publice vor beneficia, in 2018, de vouchere de vacanta. Acordarea acestora se face potrivit Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009. La sfarșitul anului trecut au fost aduse modificari la Norme, prin HG nr. 940/2017, norme care vor intra in vigoare…

- Soferii vor avea parte de o noua taxa, iar ea va fi cu atat mai mare cu cat masina polueaza mai mult. Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, ea urmand sa fie calculata in functie de gradul de poluare…

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca in 2018 are in plan sa imprumute pana la 50 de miliarde de lei de pe piata interna si 5 miliarde de euro de pe pietele externe. "Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni…

- Guvernul vrea sa interconecteze bazele de date ale Politiei si ale autoritatilor fiscale, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta, iar in cazul in care un cumparator de autovehicul nu plateste taxele cu privire la detinere si inmatriculare in 60 de zile, inmatricularea este suspendata. Executivul…

- Anul 2017, care sta sa se incheie, a stat sub semnul inventarii de noi taxe de catre Guvern, care a renunțat ulterior la unele dintre aceste, dar a menținut altele care au dat peste cap viața tuturor romanilor, potrivit unei analize Libertatea. Anul a inceput sub semnul eliminarii a 102 taxe, dar și…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala. Camera Deputaţilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata defalcată a…