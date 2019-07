Autorităţile se joacă de-a restricţiile rutiere prin Defileul Jiului Soferii de camioane cu greutate mai mare de 20 de tone n-ar mai trebui sa circule pe DN 66, intre Lainici si Petrosani, pentru ca drumul sta sa pice la granita dintre Gorj si Hunedoara. Autoritatile au facut un anunt oficial pe aceasta tema dupa care... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

