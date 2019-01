Stiri pe aceeasi tema

- DRDP Constanta a emis un nou raport privind situatia drumurilor valabil astazi, 5 ianuarie 2019, ora 12:00:STAREA CAROSABILULUIJudetul Constanta: drumuri nationale uscat; Autostrazile A2 si A4 uscat;Judetul Calarasi : drumuri nationale: uscat ; Autostrada A2: uscat; Fetesti:uscat;Judetul Braila : uscat;Judetul…

- Argeșul, sub zapada! Atenție, șoferi! Drumuri județene cu probleme. Județul Argeș se afla la aceasta ora sub incidența codurilor galben și portocaliu de ninsoare și viscol. Inca de vineri seara, dar și la aceasta ora, ninge abundent in tot județul, iar zapada este viscolita. Pe toate drumurile județene…

- Pe drumurile naționale și județene din Timiș s-a acționat pe parcursul nopții cu 126 utilaje, fiind impraștiate 1.721 tone de material antiderapant, nefiind raportate probleme deosebite pe caile de comunicații. Conform reprezentanților grupei operative de la nivelul județului Timiș,…

- DRDP Constanta transmite situatia drumurilor in judetul Constanta si judetele limitrofe. Astfel, potrivit DRDP Constanta, la ora 12 situatia se prezinta astfelCAROSABIL: Judetul Constanta: DN uri:partial umed uscat ; A A2 A4 partial umed uscat;Judetul Calarasi : DN uri A A2: partial umed uscat;Judetul…

- Potrivit IPJ Constanta, in judetul Constanta nu sunt probleme privind circulatia pe drumurile publice.Pe DN 39 si DN 38 carosabilul este umed, pe DN 22C ninge in zona Cernavoda, pe DN 3 carosabilul este umed din cauza lapovitei, pe DN 2A de asemenea ninge in zona Hirsova.Pe DN 22 este prezenta lapovita…

- Deputatul PMP Ionut Simionca a depus la Senat un proiect prin care autoritatile publice locale vor fi obligate sa asigure iluminatul public al trecerilor de pietoni nesemaforizate pe drumurile internationale, nationale si judetene. Prevederile ar intra in vigoare la un an de la publicarea legii.

- Autoritatile au demarat pregatirea drumurilor judetene pentru sezonul de iarna. Schimbarea brusca a vremii a determinat sefii Consiliului Judetean Gorj sa organizeze o intalnire cu firmele care vor executa serviciile de deszapezire si intretinere a soselelor pe perioada de iarna. ...

- Imediat dupa ce s-a instalat în functia de presedinte al Consiliului Judetean, Alin Tise spunea ca va face din drumurile judetene o prioritate a mandatului si ca cei mai multi bani vor merge în reabilitarea si modernizarea acestora. Mai mult, acelasi Tise a îndatorat judetul cu…