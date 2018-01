Stiri pe aceeasi tema

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, retinut de politie in timpul unei manifestatii la Moscova, a fost eliberat duminica seara. Potrivit Reuters, avocata lui Navalnii, Olga Mihailova, a declarat ca clientul sau nu a fost pus sub acuzare, dar va trebui sa se prezinte in fata unui…

- Candidatura lui Aleksei Navalnii la alegerile prezidențiale din martie a fost respinsa de Comisia Electorala rusa, invocandu-se faptul ca opozantul lui Vladimir Putin are o condamnare la activ.

- Roman Rubanov, un sustinator al lui Navalnii, a scris o retea de socializare ca politia a declarat ca doreste sa verifice informatiile potrivit carora in biroul din Moscova al opozantului rus s-ar afla o bomba.Sute de sustinatori ai lui Aleksei Navalnii participa duminica la proteste in…

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnii, principalul oponent al Kremlinului, intentioneaza sa organizeze duminica proteste in intreaga Rusie, cerand boicotarea viitoarelor alegeri prezidentiale, relateaza dpa. Navalnii, care de mai multi ani conduce o puternica miscare de protest alimentata…

- Oponentul nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii, declarat neeligibil la alegerile prezidentiale din martie in Rusia, considera 'imposibil de recunoscut' scrutinul ce vizeaza "reinstalarea" lui Vladimir Putin care, spune el, vrea sa devina "imparat pe viata", intr-un interviu acordat miercuri…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international. Si uite asa aflam ca ungurii nostri, instigati de Budapesta, au ajuns agenti de influenta ai Kremlinului. Si ei se afla…

- Autoritatile iraniene au eliberat peste 400 de persoane retinute in protestele antiguvernamentale care au izbucnit in mai multe orase din tara la sfarsitul lunii decembrie, au relatat media de stat, citate de CNN. Douazeci si cinci de persoane au murit si un numar necunoscut de protestatari…

- Washingtonul a redenumit strada pe care se afla Ambasada Rusiei dupa un opozant al lui Putin asasinat, iar acest lucru a creat controverse la Moscova, scrie BBC News. Consiliul municipal al Washington DC a votat pentru redenumirea strazii pe care se afla complexul Ambasadei al Rusiei dupa Boris Nemtsov,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit Craciunul ortodox pe rit vechi sambata seara, asistand la un serviciu religios intr-o biserica din Sankt Petersburg unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP. "Aceasta sarbatoare ofera fericire si speranta pentru milioane…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Kremlinul a aparat marti ''legitimitatea'' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca ''arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el avand o condamnare penala neanulata.

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- "In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat trei indivizi suspectati de infectarea unor sisteme cibernetice prin transmiterea unui virus informatic CTB-Locker (...). Alti doi suspecti din acelasi grup infractional au fost arestati la Bucuresti in cadrul unei investigatii paralele care are…

- Campania electorala din Federatia Rusa pentru alegerile prezidentiale programate pe 18 martie a inceput luni. Data aleasa de autoritatile de la Moscova coincide cu marcarea a patru ani de la semnarea tratatului de anexare a Peninsulei Crimeea. Pentru organizarea alegerilor, Comisia Electorala…

- Datorita informatiilor venite de la CIA, autoritatile din Rusia i-au arestat pe cei care planuiau un atac la catedrala Kazanski din Sankt Petersburg, dar si in alte locuri publice din acest oras. Un reprezentant al administratiei Trump a confirmat ca presedintele american si Putin au discutat…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a multumit omologului sau american Donald Trump pentru informatiile oferite de CIA si care au ajutat la arestarea teroristilor care au planuit atacuri cu bomba in orasul Sankt Petersburg, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului, relateaza agentia Tass.

- Anuntul a venit atat de la Kremlin, cat si de la Casa Alba. Anterior, Putin a sustinut obisnuita sa conferinta de presa de sfarsit de an, in care a spus, printre altele, ca va candida la...

- Postarile presedintelui american Donald Trump pe contul personal de Twitter sunt percepute drept declaratii oficiale si citite de catre omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Un…

- Autoritațile ruse au blocat marți site-urile organizațiilor straine active in Rusia, desemnate drept 'indezirabile' pe teritoriul rus, printre care cel al mișcarii politice Open Russia (Rusia deschisa) a fostului oligarh in exil Mihail Hodorkovski, informeaza AFP. O lege semnata în…

- Un tribunal din Kiev l-a eliberat aseara pe opozantul Mihail Saakașvili, arestat sâmbata, respingând astfel solicitarea Parchetului, care ceruse în acest caz consemnare la domiciliu cu brațara electronica pentru fostul președinte georgian, transmite Agerpres. Saakașvili…

- Guvernul blocheaza angajarile, obliga autoritatile sa reduca cheltuielile si nu mai plateste orele suplimentare Guvernul limiteaza angajarile si obliga autoritatile sa reduca cheltuielile cu 10% la bunuri si servicii. Potrivit unei OUG, se restrictioneaza achizitia de autoturisme, mobilier si aparatura…

- 'Aceasta decizie le va permite rușilor sa aiba incredere in viitorul lor', și-a exprimat satisfacția președintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, citat de agenția de presa RIA Novosti.Vladimir Putin, 65 de ani, 'a facut intotdeauna tot ce-i sta…

- Autoritatile saudite l-au eliberat pe printul Miteb bin Abdallah, fiul fostului rege Abdallah, arestat in urma cu trei saptamani in cadrul unei vaste epurari anticoruptie, a anuntat o sursa apropiata guvernului, citata de AFP.

- Aeroportul international Ngurah Rai va fi inchis pentru alte 24 de ore "avand in vedere impactul cenusii de la Muntele Agung", a declarat Arie Ahsanurrihim, un purtator de cuvant al aeroportului. Ahsanurrihim a mai adaugat ca 443 de zboruri spre si dinspre Bali au fost afectate de inchiderea…

- Recent, proiectul de lege a fost aprobat de catre Duma de Stat, la mai putin de o saptamana dupa ce Washingtonul a obligat RT, institutie media controlata de Moscova, cunoscuta anterior drept Russia Today, sa se inregistreze ca agent strain in SUA. Oficiali din cadrul serviciilor de informatii…

- Institutiile media din alte tari sunt agenti straini, in Rusia. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a promulgat sambata, 25 noiembrie, proiectul de lege care va permite desemnarea institutiilor media din alte tari care activeaza in Rusia drept ”agenti straini”, informeaza Mediafax . Recent, proiectul…

- Norul de fum si de cenusa vulcanica se ridica la aproximativ 700 metri inaltime. Gradul de alerta este mentinut la nivelul III (atentionare). Aeroportul international Ngurah Rai din Denpasar este deschis. Zona de restrictie in jurul vulcanului este mentinuta la 6-7,5 km, precizeaza…

- Proiect privind incadrarea institutiilor media din alte tari ca "agenti straini", aprobata in Rusia. Proiectul de lege a fost aprobat la mai putin de o saptamana dupa ce Washingtonul a obligat RT, institutie media controlata de Moscova, cunoscuta anterior drept Russia Today, sa se inregistreze ca…

- Echipele de salvatori au anunțat ca in urma verificarii ruinelor cladirilor daramate de cutremurul care s-a produs duminica la granița dintre Irak și Iran au gasit noi victime, bilanul ajungand la 535 de morți, scrie USA Today. Provincia Kermanshah din vestul Iranului a fost cea mai afectata de cutremurul…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, afirma intr-un comunicat comun ca au convenit sa continue eforturile comune de combatere a Stat Islamic in Siria pana la infrangerea completa a retelei teroriste, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei de stiri Reuters.…

- Moscova a primit semnale contradictorii dinspre Statele Unite in privinta unei posibile intaniri dintre Vladimir Putin si Donald Trump in Vietnam, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov. Pesko a spus ca Putin se va intalni cu Trump in marja summitului APEC din Vietnam "intr-un…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin au ajuns, vineri, în Vietnam, urmând a participa la summitul Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC) din orasul Da Nang, dar nu vor avea o întrevedere formala, relateaza

- O investigatie realizata de agentia Associated Press a examinat 36.210 de mesaje transmise prin Twitter in intervalul 31 august 2015 - 10 noiembrie 2016. Mesajele au fost postate prin 382 de conturi de Twitter inregistrate in Rusia.Conform analizei, presupusi agenti rusi au blocat anumite…

- Autoritatile din Galati intentioneaza sa modernizeze soseaua de centura a municipiului si vor sa depuna un proiect pentru obtinerea de fonduri europene. Proiectul, in valoare de aproape 40 de milioane de euro, trebuie finalizat pana in 28 decembrie, iar marti, Consiliul Local a adoptat o hotarare…

- Poliția rusa a efectuat sambata la Moscova zeci de arestari in timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, in marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin, scrie Agerpres.ro.

- Poliția rusa a efectuat sambata la Moscova zeci de arestari in timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, in marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin, informeaza AFP. Acest "Marș rus", care reunește în fiecare an de 4 noiembrie…

- Atacul terorist de la New York, revendicat de Stat islamic Organizatia terorista Stat Islamic a revendicat, vineri, atacul comis marti de catre uzbecul Sayfullo Saipov la New York, in urma caruia opt persoane au murit, iar alte 12 au fost ranite, relateaza site-ul agentiei Reuters. În editia…

- În ciuda criticilor Moscovei la adresa sancțiunilor impuse de Washington, ele au un impact pozitiv asupra economiei rusești, a declarat secretarul de presa al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de RIA Novosti. Rugat sa comenteze noile sanctiuni SUA care vor intra in vigoare in…

- ''I-am ucis și apoi m-am ocupat puțin de corpuri pentru a ascunde probele'', a declarat barbatul, identificat drept Takahiro Shiraishi, pentru postul de televiziune nipon NHK. Agenția de presa Jiji a relatat ca Shiraishi a tranșat corpurile victimelor — opt femei și un barbat — in baia apartamentului…