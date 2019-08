Autorităţile ruse au confiscat 4.000 de broaşte ţestoase de stepă, ascunse în verze Cele 4.100 de broaste testoase, transportate intr-un semiremorca, au fost descoperite in regiunea rusa Orenburg, la frontiera cu Kazahstanul, a precizat ministerul intr-un comunicat.



Valoarea pe piata a animalelor confiscate, apartinand unei specii considerate "vulnerabile", este estimata la 7,8 milioane de ruble (aproximativ 105.000 de euro), potrivit aceleiasi surse.



Testoasele au fost duse la o universitate din Orenburg, unde au fost hranite de studenti si de profesori, a adaugat Ministerul de Interne.



