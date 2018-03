Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, alaturi de subsecretarul de stat Victor Ionescu din cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni si de membrii Ambasadei Romaniei la Praga au avut, sambata, intrevederi cu reprezentantii firmei unde lucrau cei 5 romani, victime…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, alaturi de subsecretarul de stat Victor Ionescu din cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni și de membrii Ambasadei Romaniei la Praga au avut astazi, 24 martie 2018, intrevederi cu reprezentanții firmei unde lucrau cei 5…

- Au plecat la munca in Praga pentru a-si construi o viata mai buna in Romania, dar visele s-au spulberat in cateva secunde. Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni s-a intalnit astazi cu rudele celor cinci romani ucisi in explozia de la uzina chimica. Primul care a vazut dezastrul a…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, s-a intalnit, sambata, cu reprezentantii firmei unde lucrau cei 5 romani, victime ale exploziei de la uzina chimica din Cehia, solicitand urgentarea procedurilor pentru repatrierea trupurilor celor cinci romani morti in Cehia.

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), condusa de ministrul Natalia-Elena Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile cetatenilor romani care au decedat in incidentul de la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou.

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), condusa de ministrul Natalia-Elena Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile cetatenilor romani care au decedat in incidentul de la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou.

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, condusa de ministrul Natalia Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile cetatenilor romani care au murit in incidentul de la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, informeaza MRP intr-un…

- Guvernul ia masuri, dupa incidentul de la uzina chimica din Republica Ceha, accident soldat cu decesul a cinci romani. O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, condusa de ministrul Natalia Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile victimelor,…

- Ion Pandele era plecat in Cehia de 10 ani. Potrivit familiei, el lucra ca lacatus la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, unde s-a produs explozia. Familia a fost anuntata ca este unul dintre cei cinci romani care au murit in urma deflagratiei. Tatal, Florea Pandele, spune ca…

- In paralel cu ancheta care chiar in acest moment este in plina desfașurare la uzina in care au murit cei cinci romani, a fost declanșata, in regim de urgența, și procedura de repatriere a cadavrelor victimelor exploziei de la uzina chimica Unipetrol din orasul Kralupi nad Vltavou, situat in nordul capitalei…

- Cinci romani au murit intr-o explozie care a avut loc joi, intr-o uzina din Cehia. Din primele informatii, acestia lucrau intr-un depozit unde o cisterna cu combustibil ar fi sarit in aer. Iata și ce transmite Ministerul Afacerilor Externe: ”In continuarea informațiilor cu privire la explozia produsa…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu tristețe despre accidentul produs joi, 22 martie a.c., la o uzina chimica din Cehia, in urma caruia și-au pierdut viața mai multe persoane, iar altele au fost ranite. Președintele Klaus Iohannis iși exprima profundul regret ca cetațeni romani…

- Update -Precizari de presa cu privire la explozia produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia In continuarea informatiilor cu privire la explozia produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari:…

- Cinci romani si au pierdut viata in explozia produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe. Accidentul s a produs in cursul zilei de joi.Ancheta autoritatilor locale cu privire la acest incident este in curs de desfasurare.Premierul Viorica…

- Inca doua dintre victimele exploziei produse la uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe. "Potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Praga, inca doua dintre victimele exploziei au fost identificate ca fiind cetateni…

- Numarul romanilor morti in explozia din Cehia a crescut la 5 Centrul oraselului Kralupy nad Vltavou, Cehia. Foto: commons.wikimedia.org/wiki/File:Kralupy_nad_Vltavou,_Palackého_námestí.jpg. Cinci români au murit în urma exploziei…

- Trei din cele sase persoane decedate in urma exploziei care s-a produs la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou , Cehia, au fost identificate ca fiind cetateni romani, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Președintele Klaus Iohannis a transmis intr-un comunicat de presa condoleanțe…

- Trei din cele sase persoane decedate in urma exploziei produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, au fost identificate ca fiind cetateni romani. ''Potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii ambasadei Romaniei in Cehia de la autoritatile locale, pana la acest moment,…

- Trei din cele sase persoane decedate in urma exploziei produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, au fost identificate ca fiind cetateni romani, informeaza un comunicat MAE transmis AGERPRES. ''Potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii ambasadei…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte cateva au fost grav ranite intr-o explozie produsa joi dimineata intr-o uzina chimica din orasul Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord de Praga, relateaza AFP. ‘Am primit informatii despre sase persoane care si-au pierdut viata si altele au…

- O deflagratie a curmat sase vieti si a trimis pe mana medicilor alte cateva persoane. Explozia in urma careia au rezultat victimele a afectat o uzina chimica aflata in orasul ceh Kralupy nad Vltavou, potrivit site-ului BBC. Inca nu se cunosc exact cauzele care au generat aceasta explozie. Revenim! 6…

- Sase oameni au murit in Cehia intr o explozie produsa la o uzina petrochimica in orasul Kralupy nad Vltavou, aflat la 30 de kilometri de Praga, potrivit Digi 24.Echipele de salvatori au reusit sa recupereze patru raniti. Doi dintre ei sunt in stare grava, unul a fost transportat cu elicopterul la un…

- Sase oameni au murit in Cehia intr-o explozie produsa la o uzina petrochimica in orașul Kralupy nad Vltavou, aflat la 30 de kilometri de Praga.Echipele de salvatori au reusit sa recupereze patru raniti.

- Sase persoane au fost ucise intr-o explozie la o uzina chimica din Cehia, joi, scrie BBC. Explozia a avut loc la o unitate Unipetrol din orasul Kralupy nad Vltavou, la nord de capitala. “Am primit...

- Cel putin sase persoane au murit si mai multe persoane au fost grav ranite, intr-o explozie survenita joi dimineata intr-o uzina chimica din Kralupy nad Vltavou (30 de kilometri la nord de Praga), au anuntat pompierii, relateaza AFP.

- O explozie a avut loc la uzina chimica Synthos, care se afla in orasul Kralupy nad Vltavou, de langa capitala Cehiei, Praga. Cel putin sase persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite, potrivit purtatorului de cuvant al pompierilor locali,Vladimira Kerekova.

- Șase persoane au murit in urma unei explozii produse la o fabrica din apropierea capitalei Cehiei. Doua persoane au fost ranite grav, titreaza presa straina. O explozie puternica a avut loc la o uzina de petrochimice din orașul Kralupy nad Vltavou, aflat la nord de Praga. Potrivit Express.co.uk, care…

- O explozie a avut loc la uzina Synthos din orașul Kralupy nad Vltavou, situat la nord de Praga. 6 oameni au murit și mai mulți au fost raniți, potrivit purtatorului de cuvant al pompierilor, citat de Associated Press.

- Reactie controversata a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni fata de demersul Parlamentului de a reglementa clar formele de sprijin acordat de statul roman comunitatilor romanesti din vetrele istorice.

- In perioada 9-11 martie 2018, o delegație a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP), condusa de Victor Ionescu, subsecretar de stat, a efectuat o vizita de lucru in Regatul Spaniei. Agenda delegației a cuprins intrevederi cu reprezentanți ai mediului asociativ romanesc din…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, a efectuat in perioada 2 3 martie 2018 prima vizita de lucru de la preluarea mandatului in Ucraina."Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni acorda o importanta sporita comunitatilor istorice, sustinerii si respectarii drepturilor etnicilor…

- Natalia Intotero - vizita in regiunile istorice Cernauti si Transcapatia Cernauti. Foto: wikipedia.org Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, a solicitat autoritatilor din Ucraina sa modifice articolul din Legea Educatiei care îngradeste dreptul comunitatii românesti…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a declarat joi ca milioanele de romani de peste granita trebuie convinsi ca Romania nu i-a uitat. "In tara se intampla lucruri bune care trebuie comunicate. Asa cum am spus, trebuie sa convingem 10 milioane de romani de peste granita…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a declarat joi ca milioanele de romani de peste granita trebuie convinsi ca Romania nu i-a uitat. "In tara se intampla lucruri bune care trebuie comunicate. Asa cum am spus, trebuie sa convingem 10 milioane de romani de peste granita…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, va efectua vineri si sambata o vizita de lucru in Ucraina, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, comunitatea de romani din Ucraina este una dintre prioritatile de pe agenda Ministerului pentru Romanii…

- Avand in vedere interesul deosebit pe care Guvernul Romaniei il acorda comunitatilor istorice in vederea sustinerii drepturilor etnicilor romani din vecinatatea tarii, comunitatea de romani din Ucraina este una dintre prioritatile de pe agenda Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. In acest context,…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, va efectua vineri si sambata o vizita de lucru in Ucraina, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, comunitatea de romani din Ucraina este una dintre prioritatile de pe agenda Ministerului pentru Romanii de…

- Avand in vedere interesul deosebit pe care Guvernul Romaniei il acorda comunitaților istorice in vederea susținerii drepturilor etnicilor romani din vecinatatea țarii, comunitatea de romani din Ucraina este una dintre prioritațile de pe agenda Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. In…

- La initiativa Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP), joi, a avut loc intrunirea Comitetului Interministerial in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni. In cadrul discutiilor, ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena-Intotero, a propus: - eficientizarea comunicarii…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a prezentat, marti, intr-o conferinta dedicata Diasporei, elementele unor programe destinate romanilor din afara granitelor in Anul Centenar care vizeaza, intre altele, realizarea unei Enciclopedii a romanilor de pretutindeni, promovarea cartii…

- Orașul Targu Ocna a gazduit, luni, Consiliul Director al Asociației Orașelor din Romania (AOR), la care au participat Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, și Adrian Ionuț Gadea, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale. In cadrul acestei intalniri a avut loc…

- In data de 22 februarie, o delegație a Congresului Romanilor din Serbia, care include mai multe asociații romanești, a efectuat o vizita de lucru la sediul Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni (IEH), instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.…

- "Ati vazut probabil acest val de declaratii de unire cu Romania din partea comunelor din Republica Moldova. Astazi avem o noua declaratie, am ajuns la 39", a afirmat Codreanu, la dezbaterea intitulata "Basarabia si Timocul".Primarii, prezenti la dezbatere, au explicat cum au ajuns la declaratia…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP) isi exprima regretul fata de incidentele violente din Ragusa in care sunt implicati membri ai comunitatii romanesti din teritoriu si anunta ca, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, a initiat demersurile necesare sprijinirii acestora. "Apararea…

- Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, miercuri, in Monitorul Oficial.Tot printr-o decizie a prim-ministrului, Alexandru…

- Sala Filarmonicii Regionale de Stat din Cernauți a devenit neincapatoare pentru sutele de romani din regiune care au venit sa se bucure de muzica tradiționala romaneasca. Pe scena au urcat artiști renumiți din Țara, dar și din Bucovina. Elena Merișoreanu, Gabriel Dorobanțu, Adriana Trandafir,…

- Pe principiul „doi in plus și trei degeaba”, domeniul Afacerilor Externe va fi ocupat in Cabinetul Dancila de cinci oameni: ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Europene, Victor Negrescu, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, ministrul Fondurilor Europene,…

- ♦ Luni seara, pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie ♦ Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ieri ca se gandeste la o varianta de inlocuire a formularului…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) lanseaza Ghidul Beneficiarului 2018, in conformitate cu modificarile aduse, la propunerea instituției, cadrului legislativ care reglementeaza modalitațile de sprijinire a romanilor din afara granițelor, precum și luand in considerare sugestiile primite…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) marcheaza celebrarea a 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu prin lansarea proiectului Masterclass de literatura si poezie in scolile romanesti din afara granitelor tarii, care va fi derulat pe parcursului intregului an 2018."In cadrul…