- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu pe termen scurt care anunța „averse torențiale care vor cumula local 35…45 l/mp, frecvente descarcari electrice”. Alerta de tip „nowcasting” vizeaza localitațile Brad, Baița, Crișcior, Baia de Criș, Buceș, Bucureșci, Blajeni,…

- Un copil in varsta de 13 ani, din Tecuci, a sunat la numarul unic de urgenta 112 si a anuntat ca a fost rapit de un taximetrist si este tinut sechestrat intr-o casa, legat la ochi. Politistii l-au localizat in scurt timp, insa au aflat ca baiatul era in siguranta, in casa unor rude, si se juca cu un…

- Doi barbati, dintre care unul este cetatean italian, au fost transportati la spital in urma unui conflict in trafic izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, in care au fost implicate trei persoane, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.…

- Nicolae Mirea, fostul șef al Poliției Caracal, cauta scuze celor care nu au reușit sa o gaseasca la timp ce Alexandra, victima crimei din Caracal. El spune ca tanara, in varsta de 15 ani, aflata in casa agresorului ei, nu a dat informații corecte polițiștilor. In direct la Romania TV, Nicolae Mirea…

- Primii kilometri de material tubular din magistrala care va racorda municipiul Brad la magistrala de gaze naturale au fost realizati. Alaturi de Brad, mai multe comune din Hunedoara vor fi racordate la noua retea.

- Cea de-a XLVII-a ediție a manifestarii cultural-patriotice și religioase „Intalnirea moților cu istoria” se va desfașura in acest sfarșit de saptamana in localitatea Dupapiatra, comuna Buceș din județul Hunedoara, acest eveniment fiind organizat in scopul de a omagia lupta eroica a localnicilor de aici…

- Un autobuz fara pasageri a luat foc in trafic, joi, pe DN 76 Brad - Deva, dupa ce la compartimentul motor al autovehiculului a izbucnit un incendiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara.

- In acesta dimineața, meteorologii au emis un cod galben pentru mai multe localitați hunedorene. Vor fi perioade cu innorari temporar accentuate, averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20…25 l/mp si izolat 35…40 l/mp.…