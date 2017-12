Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit intr-un interviu la Antena 3 despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim. „Mie nu mi se pare foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran și are aceleași drepturi pe carele avem și noi. In Israel…

- Ministerul Palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat pe reprezentantul roman, dupa ce presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca autoritatile romane ar trebui sa se gandeasca serios sa mute Ambasada in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, precum si ca urmare a abtinerii Romanei…

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, noteaza Mediafax. Oficialii palestinieni argumenteaza ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat…

- Autoritatea Palestiniana il convoaca pe reprezentantul Romaniei dupa declaratiile lui Liviu Dragnea. Ministerul palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat miercuri pe reprezentantul Romaniei, dupa anuntul privind analizarea cu seriozitate a posibilitatii mutarii Ambasadei din Israel de la Tel…

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii.Articolul…

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii.

- Ministerul palestinian de Externe l-a convocat, miercuri, pe reprezentantul Romaniei, dupa ce "Romania a luat serios in considerare mutarea ambasadei in Israel din Tel Aviv la Ierusalim". Articolul de pe site-ul agentiei de stiri Palestine News Network face referire la anuntul presedintelui…

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. "Romania ar putea deveni prima țara care se va alatura președintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…

- La Betleem, orasul Nasterii Mantuitorului, se fac ultimele pregatiri pentru slujba de Craciun din aceasta seara. Au fost luate masuri drastice de securitate, din cauza protestelor palestiniene, declansate de decizia administratiei americane de a muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Donald Trump a afirmat ca decizia Consiliului de Securitate demonstreaza ca lumea ”vrea pace, nu moarte”. Sanctiunile, elaborate de SUA, propun interzicerea a 90% din exporturile de produse petroliere rafinate catre Coreea de Nord, impunand…

- Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel - de la Tel Aviv, la Ierusalim. O declaratie venita de la seful Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, urmata, la scurt timp, de un mesaj similar al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Consultantul politic Cozmin Gușa îl critica dur pe președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, dupa ce acesta a venit cu propunerea ca Românea sa își mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca in privinta unei decizii referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim trebuie facuta o analiza la nivelul Ministerului de Externe, subiectul urmand sa fie discutat si in coalitia de guvernare."Trebuie facuta…

- Protestul este cu privire la decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. La protest au participat mulți copii. Protestul, la care au participat si multi copii, s-a desfasurat fara incidente. Protestatarii au afisat bannere cu mesaje…

- „Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt și chestiuni practice, toate instituțiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim și ambasadorii și personalul ambasadei face (fac - n.r.) naveta din Tel…

- Autoritatile romane ar trebui sa se gandeasca serios sa mute Ambasada Romaniei in Israel la Ierusalim, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada…

- 'Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt si chestiuni practice, toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorul si personalul…

- Dragnea spune ca Ambasada Romaniei din Israel ar trebui mutata la Ierusalim. Afirmația președintelui Camerei Deputaților a fost facuta vineri, la Parlament. Dragnea a precizat ca este o opinie personala. Președintele SUA, Donald Trump a anunțat, recent, ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a statului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii, sustinand ca toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorii si personalul ambasadei fac naveta…

- Rezolutia a fost adoptata cu votul favorabil a 128 de tari membre, noua voturi contra si 35 de abtineri. Australia, Canada, Mexic si Filipine s-au aflat printre tarile care s-au abtinut de la vot.SUA au facut luni uz de dreptul lor de veto la o rezolutie propusa de Egipt condamnand recunoasterea…

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU care cerea retragerea recunoasterii de catre Donald Trump a Ierusalimului drept capitala Israelului a fost sustinuta de toti membrii consiliului mai putin de SUA, care si-a folosit dreptul de veto, scrie The Guardian.Rezolutia initiata de Egipt…

- Camera Deputatilor a cheltuit, in luna octombrie, peste sapte milioane de lei pentru salariile parlamentarilor, deplasarile in afara tarii, diurne, cazare, transport, telefoane si birourile alesilor din circumscriptii. Totalul indemnizatiilor nete ale deputatilor in luna octombrie a fost de 3.218.846…

- Totalul indemnizatiilor nete ale deputatilor in luna octombrie a fost de 3.218.846 de lei, cel mai mare salariu fiind de 11.696 de lei, al presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, iar cel mai mic, de 4.576 de lei, al fostului ministru al Tranporturilor, deputatul Razvan Cuc. Potrivit…

- Intervenția eurodeputatului Victor Boștinaru a fost facuta in contextul unei dezbateri pe acest subiect, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, in prezența Ministrului adjunct pentru Afaceri Europene din partea Estoniei, Matti Maasikas și a Comisarului european pentru migratie si afaceri…

- Turcan despre legile Justiției: Bulgarele s-a transformat in avalanșa; ma aștept la ce este mai rau Prim-vicepreședintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a afirmat, vineri, ca se așteapta "la tot ce este mai rau" in legatura cu legile Justiției din partea "celor care au acaparat decizia politica in PSD-ALDE".…

- Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat ca nu susține decizia 'unilaterala' a președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului și a lansat un apel la calm in regiunea Orientului Mijlociu. ''Aceasta este o decizie regretabila pe care Franța nu o aproba…

- Presedintele CymbIoT este un general (rtr) al Fortelor Armate israeliene (Tzahal), Giora Eiland, care a fost presedinte al Consiliului de Securitate al Israelului. CymbIOT "ofera o abordare unica bazata pe produse pentru integrarea si gestionarea retelelor de «internetul obiectelor» (IoT) si a Sistemelor…

- Garzile Revoluționare Iraniene au avertizat Europa, ca daca amenința Teheranul, vor mari raza de acțiune a rachetelor la peste 2.000 de kilometri și le vor îndrepta catre continent. „Pâna acum nu am simțit Europa ca o amenințare, așa ca n-am marit raza rachetelor noastre.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, luni, 20 noiembrie, in marja reuniunilor Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale (art. 50) de la Bruxelles, la prima intalnire trilaterala a miniștrilor pentru afaceri europene din Franța, Germania și Romania.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, luni, in marja reuniunilor Consiliului Afaceri Generale si Consiliului Afaceri Generale (art. 50) de la Bruxelles, la prima intalnire trilaterala a ministrilor pentru Afaceri Europene din Franta, Germania si Romania, informeaza…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD s-a incheiat astazi cu adoptarea in unanimitate a unei rezolutii in care PSD acuza statul paralel ca foloseste institutii si fonduri publice pentru a prelua puterea. Totodata, liderii social democrati arata cu degetul spre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca in Romania nu exista stat paralel, iar cei care au venit cu aceasta formulare au probleme cu Justitia. Mesajul sefului statului a fost transmis, marti, de Madalina Dobrovolschi, purtatorul sau de cuvant, ca raspuns la intrebarile jurnalistilor legate…

- USR considera ca se impune introducerea acestei interdicții in Constituție in contextul asaltului asupra Justiției pe care coaliția PSD-ALDE l-a inceput imediat dupa preluarea puterii cu OUG 13 și care a culminat dupa 9 luni cu proiectul de modificare a legilor justiției ce submineaza independența…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputatilor, Rovana Plumb, a avut, joi, 26 octombrie, o intrevedere cu domnul Gunther Oettinger, comisar european responsabil pentru Buget și Resurse Umane, in prezența membrilor comisiilor parlamentare reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului…

- Intrebat de jurnaliști despre "un raport al Comisiei Europene", potrivit caruia "impozitul pe venit va scadea la 12%, nu la 10%", aspect care ar fi fost evidențiat de senatorul liberal Florin Cațu, premierul a raspuns: "Domnul Cațu, haideți sa vorbim, totuși, serios. Nu, nu. Noi vorbim de…

- Intrebat de jurnalisti despre "un raport al Comisiei Europene", potrivit caruia "impozitul pe venit va scadea la 12%, nu la 10%", aspect care ar fi fost evidentiat de senatorul liberal Florin Catu, premierul a raspuns: "Domnul Catu, haideti sa vorbim, totusi, serios. Nu, nu. Noi vorbim de 10%, a vorbit…

- Intrebat de jurnalisti despre "un raport al Comisiei Europene", potrivit caruia "impozitul pe venit va scadea la 12%, nu la 10%", aspect care ar fi fost evidentiat de senatorul liberal Florin Catu, premierul a raspuns astfel: "Domnul Catu, haideti sa vorbim, totusi, serios. Nu, nu. Noi vorbim…

- Afirmatiile presedintelui american Donald Trump potrivit carora Iranul nu respecta acordul nuclear iranian sunt o consecinta a situatiei politice din SUA si nu pot influenta implementarea intelegerii, a declarat sambata secretarul general al serviciului diplomatic al UE, relateaza agentia Tass.…

- Consiliul a analizat tema referitoare la cooperarea structurata permanenta (PESCO) in domeniul apararii la nivelul Uniunii Europene și a aprobat participarea Romaniei la aceasta inițiativa. PESCO va reprezenta o forma intensificata de cooperare pe dimensiunea Politicii de Securitate și Aparare…

- In aceasta luna, Inspectia Muncii prin inspectoratele teritoriale de munca deruleaza o campanie nationala de informare si constientizare, campania pentru locuri de munca sigure si sanatoase 2016-2017 organizata la nivelul Uniunii Europene de catre Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca(EU-OSHA)…

- Miniștrii de externe din țarile Uniunii Europene, reuniți luni la Luxemburg, și-au reafirmat sprijinul pentru acordul nuclear cu Iranul, in ciuda criticilor președintelui american Donald Trump, și au cerut Congresului Statelor Unite sa nu impuna din nou sancțiuni impotriva Teheranului, informeaza…

- Deputații Ana Birchall și Victor Paul Dobre vor face parte dintr-o delegație a Adunarii Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (AP OSCE), care se va deplasa la Rabat (Maroc), informeaza un comunicat al Camerei Deputaților, remis luni AGERPRES. Potrivit sursei…

- Patru țari au aderat la sancțiunile prelungite ale UE împotriva Federației Ruse, impuse pentru încalcarea integritații teritoriale a Ucrainei. Este vorba despre Albania, Muntenegru, Norvegia și Ucraina, se arata în declarația Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, domnul Victor Negrescu, a realizat, in perioada 10-11 octombrie, o vizita oficiala in Republica Federala Germania, in contextul demersurilor de promovare a dosarelor de interes strategic pentru Romania și a stabilirii de raporturi solide de colaborare cu…

- Un dialog aprofundat cu Germania va contribui la intarirea vocii Romaniei ca promotor al valorilor europene, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, in contextul vizitei sale oficiale in Republica Federala Germania, marți și miercuri. Potrivit unui comunicat…

- "Romania este in momentul de fata una dintre tarile cele mai bine dezvoltate in domeniul securitatii cibernetice, un trend pe care trebuie sa il mentinem si dezvoltam la maximum si in viitor. In fata procesului de modernizare si adaptare continua la contextul extern si la noutatile pe care acesta…

- „Situatia din regiune a devenit tot mai tensionata. Sunt esentiale deci implementarea deplina, fara ezitare, a unor angajamente asumate in mod repetat. In acest context, este necesar sa nu uitam ceea ce este in primul rand Marea Neagra: o mare. Se impune deci adecvarea si a mijloacelor maritime de…

- Presedintele Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, a declarat marti ca mesajul sau pentru Coreea de Nord este sa se conformeze rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU. Intrebata de un...