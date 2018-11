Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au preluat datele orare de la recorderul de zbor al avionului Lion Air care s-a prabușit in mod misterios și a ucis 189 de persoane. Autoritațile indoneziene au extins cautarea victimelor și a resturilor pe mare, dupa ce timp de 69 de ore s-a așteptat descarcarea datelor. Autoritațile au…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii au reusit identificarea barbatului gasit decedat intr-un fost bazin de inot. El avea 51 de ani, era din judetul Vaslui, fara ocupatie, potrivit news.ro. Medicii legisti nu au gasit urme de violenta pe trupul…

- Anunt neasteptat in cazul copilului care a murit dupa o operatie de hernie inghinala la un spital privat din Bucuresti. Medicii legiști au aflat cauza decesului. Cauza decesului copilului de 1 an si 10 luni a fost stabilita ca soc hemoragic, in urma unei hemoragii interne. Baiețelul de nici 2 ani s-a…

- Medicii legisti au finalizat necropsia in cazul cadavrului cu gatul sectionat gasit sambata, 20 septembrie, in parcul unui castel din orasul bihorean Valea lui Mihai si au ajuns la concluzia ca victima, un localnic in varsta de 58 ani, fratele unui om de afaceri din localitate, si-a taiat singur beregata.

- Un barbat de 56 de ani din Hong Kong a fost diagnosticat cu hepatita E, acesta fiind primul caz in care boala a fost transmisa de la un șobolan. Momentan, cercetatorii nu știu cum a contractat omul virusul. In schimb, au descoperit ca, in apropierea casei acestuia, coșurile de gunoi erau pline cu șobolani,…

- Un rezident din Hong Kong a fost diagnosticat cu virusul hepatitei E a sobolanilor, indica un studiu al uneia dintre cele mai mari universitati din fosta colonie britanica, potrivit caruia acesta este primul caz cunoscut de infectare a unui om cu aceasta varianta a bolii, informeaza AFP. …

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au revenit, sambata, in localitatea Sotrile,din judetul Prahova, unde medicii specialisti au interpretat si completat analizele medicale efectuate anterior de catre reprezentantii clinicii Polimed. La editia cu nr. 53 a campaniei “Sanatate pentru…

- Medicii scriu rețete cu antibiotice în cazul tratamentului infectiilor bacteriene, dar acestea pot cauza reactii adverse. Majoritatea efectelor secundare asociate cu utilizarea antibioticelor nu pun in pericol viata, insa, in unele cazuri, ele pot cauza reactii…