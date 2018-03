Stiri pe aceeasi tema

- Compania chineza de stat China Railway Group (CRG) pregateste o eventuala oferta pentru constructia unui tunel in valoare de 5,6 miliarde de dolari intre Suedia si Danemarca, au declarat vineri autoritatile municipale din orasul suedez Helsingborg, transmite Reuters. Proiectul tunelului cu o lungime…

- Deutsche Telekom si-a exercitat dreptul de preemtiune si va plati 284,05 milioane de euro (348,87 milioane de dolari) pentru achizitionarea unei participatii de 5% in cea mai mare companie de telecomunicatii - Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anuntat miercuri Agentia pentru privatizare…

- Autoritatile locale din Pitesti au decis sa instituie amenzi pentru persoanele care uratesc fatadele blocurilor. Si nu oricum. Chiar si gospodinele care intind rufele pe sarma la balcoane risca sa fie amendate cu sume ...

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici este suparat ca Tarom nu a depus o oferta, dupa ce MFP a vrut sa achiziționeze bilete de avion; Toate companiile statului vor fi obligate sa participe la licitații, potrivit unui memorandum adoptat, joi, de Executivul Dancila. ”Am avut, ca orice instituție…

- Angajatorii care au salariați fara contract risca amenzi intre 20.00 și 200.000 lei, au decis, miercuri, 14 martie, deputații, care au votat proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2017 referitoare la Codul Muncii, cu mai multe amendamente. Camera Deputatilor este…

- Georgios Stratos, presedintele Superligii elene de fotbal, a criticat suspendarea campionatului de catre guvern si a avertizat ca toate cluburile se vor confrunta cu consecinte grave, care le pun in pericol insasi existenta, relateaza Reuters. Guvernul elen a decis luni sa suspende pe termen nedefinit…

- Guvernul a aprobat astazi Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018. Cheltuielile totale pentru 2018 constituie 972 449,3 mii de lei, pentru lucrari de intretinere si reparatie a drumurilor publice naționale. Proiectul vine la scurt timp…

- Senatul a aprobat miercuri, cu 80 de voturi "pentru", unul "impotriva" si o abtinere, proiectul de lege al USR potrivit caruia perturbarea linistii persoanelor din locuinte sau din alte imobile intre orele 7.00 - 14.00 si 16.00 - 23.00, se pedepseste cu amenda contraventionala de pana la 1.500 de…

- Cipriotii turci avertizeaza ca vor efectua propriile foraje maritime de explorare a zacamintelor de titei si gaze, daca cipriotii greci îsi continua planurile în acest sens, informeaza Reuters. Vineri, Kudret Ozersay, ministru de externe al Republicii Turce a Ciprului de Nord…

- Pe acest proiect de lege, Guvernul a emis un punct de vedere negativ, afirmand ca "modalitatea de calcul al nivelului de presiune acustica este nepotrivita, in contextul in care la aparitia organelor de ordine publica solicitate prin apelul 112 astfel de activitati inceteaza". Proiectul prevede ca se…

- Un barbat care a sustras statueta Oscar primita de actrita Frances McDormand la gala de duminica a fost pus sub acuzare pentru furt si risca o pedeapsa de pana la trei ani de inchisoare, transmite Reuters.

- *Exproprieri suplimentare pe Autostrada Sebeș-Turda, Lotul 2: LISTA proprietarilor și VALOAREA despagubirilor Guvernul a lansat in dezbatere publica Proiectul de Hotarare privind declanșarea procedurilor ...

- Trei tramvaie pictate circula pe strazile Clujului. Proiectul este susținut de mai mulți artiști stradali și asociații non-guvernamentale. Autoritațile locale se gandesc sa extinda acest proiect artistic, "Galeria de arta pe roți".

- Amenintarea ransomware GandCrab a facut peste 50.000 de victime in mai putin de o luna, inclusiv din Romania, si cere recompense substantiale ca sa redea accesul la datele blocate, informeaza producatorul de solutii de securitate Bitdefender.

- O petiție online intitulata „Inchiderea școlilor in județul Vrancea“ a strans aproape 500 de semnaturi pana la ora 21.20. „Am creat acesta petitie,știind cat e de greu sa fii elev si sa stai cate 20 de minute la -17 grade asteptand autobuzele, care din cauza gerului circula mai greu.Propun…

- Seful departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite, Sonny Perdue, a declarat ieri ca Guvernul vrea sa implementeze un program separat pentru imigrantii care se angajeaza in domeniul agriculturii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a propus astazi includerea pe ordinea de zi a unui nou proiect de lege cu privire la modificarea Codului Educației, și anume marirea burselor studențești. Comuniștii propun ca nivelul minim al burselor studențești sa fie egal cu valoarea nivelului minim de…

- Autoritatile din SUA investigheaza Daimler, producatorul Mercedes, dupa ce au gasit un software instalat pe masinile acestora care ar fi putut sa ajute trecerea testelor pentru determinarea emisiilor de noxe la motoarele diesel, scrie Reuters care citeaza o publicatie germana a carei sursa sunt…

- Comisia Juridica dezbate marți, la ora 10.00, un proiect al UDMR pentru condiții mai ușoare privind eliberarea din închisoare. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat , în noiembrie, anul trecut, iar Guvernul a dat punct de vedere negativ.

- Scandal in Letonia, dupa ce Guvernatorul Bancii Centrale a fost reținut. Guvernatorul bancii centrale din Letonia ar trebui sa-și dea demisia dupa ce a fost reținut de agenția anti-corupție de la Riga, a susținut primul ministru Maris Kucinskis, luni. Procurorii Biroului de Prevenție și Combatere a…

- Matei Dobrovie, deputat USR, vrea ca zgomotul resimtit intr-o incapere sa fie masurat, iar cei care depasesc limita de 30 de decibeli sa fie amendati! Politistii vor fi cei care vor da sanctiuni, abia dupa ce vor primi sonometre.

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la inchisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP si Reuters.Citește și: Ponta, iesire FARA PRECEDENT: ' Dragnea e PROST pe bune...'Este…

- Japonia propune cetatenilor sa inceapa sa iasa la pensie dupa varsta de 70 de ani, in incercarea de a face fata unei scaderi a fortei de munca, scrie Reuters.Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere…

- Deputatii au adoptat marti proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al…

- Autoritatile israeliene au inceput sa distribuie notificari catre 20.000 de imigranti africani, toti barbati, prin care sunt avertizati ca au la dispozitie doua luni sa paraseasca tara altfel risca sa intre la inchisoare, informeaza Reuters. Guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu ofera imigrantilor…

- Ministerul Mediului a pus in dezbatere publica proiectul de lege prin care se impune o taxa pe sticle si borcane, prin care se incearca incurajarea reciclarii, taxa care va afecta, insa, gospodinele, deoarece pretul borcanelor se va tripla. La inceputul acestei luni, Ministerul Mediului a pus in dezbatere…

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- Guvernul italian va contesta decizia UE de a muta la Amsterdam Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a anuntat marti Beppe Sala, primarul centrului financiar Milano, oras clasat pe locul doi in cursa pentru relocarea EMA, transmite Reuters. Beppe Sala a declarat la un post de radio ca a discutat…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa ce un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut într-un râu în statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea firmei belgiene de biotehnologie Ablynx, pentru 3,9 miliarde de euro (4,8 miliarde de dolari), depasind astfel oferta Novo Nordisk, transmite Reuters.

- Compania aeriana low-cost Wizz Air este interesata de achizitionarea Alitalia, dar numai pentru rutele pe distante scurte si medii, a afirmat directorul general Jozsef Varadi, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Repubblica, transmite Reuters. Wizz Air, cel mai mare operator aerian…

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, citata de Mediafax. La exercitiu au…

- Autoritatile din Myanmar au impuscat sapte manifestanti din regiune Rakhin, iar alti 12 au fost raniti, in urma unei altercatii intre politie si oamenii adunati pentru a sarbatori o veche regiune budista, Arakan, care au devenit violenti, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Postul national japonez de radioteleviziune NHK a emis marti o alarma falsa care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, corectând-o însa dupa câteva minute, dupa ce o gafa similara a provocat panica sâmbata în statul american Hawaii si într-un context…

- Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Targu Jiu, le-a cerut sprijin parlamentarilor din judet pentru a face rost de fonduri in vederea restaurarii si punerii in valoare a Mausoleului Ecaterinei Teodoroiu din Piata Prefecturii. Vicele a precizat ca in momentul de fata sunt luate toate avizele pentru…

- Guvernul spaniol a respins vineri posibilitatea ca fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont sa conduca regiunea din exilul autoimpus la Bruxelles si a subliniat ca Madridul va contesta in justitie orice incercare in acest sens, informeaza Reuters. Separatistii catalani au convenit miercuri…

- Un purtator de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii Theresa May, a declarat, joi, ca Guvernul de la Londra nu va organiza un nou referendum pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- In Franta, parintii care posteaza imagini cu copiii lor pe Facebook risca inchisoarea daca nu respecta anumite reguli impuse de Guvernul din Hexagon. Autoritatile au decis ca parintii care urca pe retelele de socializare fotografii cu minori sunt vinovati de incalcarea dreptului copilului la viata privata.…

- Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative initiata de liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, privind Statutul Casei Regale, potrivit unor surse guvernamentale.

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters conform News.ro . Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva…

- Comentariile anonime pe Internet au fost interzise în Kazahstan. Legea în cauza a fost semnata de președintele Nursultan Nazarbaev. De acum încolo, utilizatorii de Internet vor fi obligați sa se înregistreze pe portalul de e-guvernare din Kazahstan sau prin SMS, scrie paginaderusia.ro…

- Doi cetateni romani, acuzati de autoritatile SUA risca 20 ani de inchisoare Doi cetateni români au fost acuzati oficial pentru ca ar fi patruns ilegal în sistemul de monitorizare video al Politiei din Washington si ar fi introdus doua programe cu intentia de a obtine bani, cu câteva…

- Patru detinuti au evadat dintr-o inchisoare de la Berlin, a anuntat Guvernul orasului-land, relateaza The Associated Press, citeaza news.ro.Cei patru barbati par sa fi evadat cu ajutorul unui vehicul de reparatii auto din incinta Inchisorii Ploetzensee, a precizat joi Ministerul berlinez al…