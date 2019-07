Stiri pe aceeasi tema

- In orasul Somcuta Mare functioneaza un punct de lucru pompieri militari SMURD. In aceasta perioada obiectivul se afla in plina modernizare. Valoarea investitiei se ridica la 6 miliarde lei. Prefectul Vasile Moldovan, impreuna cu inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Gheorghe…

- Imagini de coșmar surprinse de un tanar care a mers sa se racoreasca la un ștrand privat din Reșița. Tanarul a descoperit ca in zona toboganului se aflau viermi și lipitori. Revoltat de ce a descoperit, acesta a realizat un filmuleț pe care l-a postat pe pagina sa de Facebook. Imaginile au fost distribuite…

- Autoritațile locale din Ocna Mureș au reușit sa atraga 3,6 milioane de euro pentru construirea a doua noi blocuri cu locuințe sociale și modernizarea a mai mult de 2,3 km strazi urbane printr-o inițiativa locala finanțata in cadrul Programului REGIO. Prin proiectul ”Imbunatatirea calitatii vietii populatiei…

- Autoritatile locale anunta inceperea lucrarilor la „Dambovita Mall”, complexul comercial care va fi consturit pe amplasamentul fostei unitati militare de la Gara si a carui valoare se ridica la 50 de milioane de euro.

- Autoritațile județene vor ca investiția sa fie finalizata in acest an, pentru ca in 2020 aici sa se poata desfașura Festivalul de Umor “Constantin Tanase”. Ciprian Trifan, vicepreședintele CJ Vaslui, a spus ca la inceputul acestei saptamani a facut o vizita la obiectivul de investiții și a avut discuții…

- Autoritațile locale din comuna Slobozia Bradului vor construi in dispensar medical in localitate. Investiția este finanțata prin Programul Național de Dezvoltare Locala, etapa a II-a. Lucrarile de execuție au fost deja adjudecate de o societate constructoare in cadrul licitației publice care a avut…

- Mai bine de 500 de cugireni au asistat astazi la ceremonia de sfințire a painii și a vinului in biserica, un obicei care de peste șapte decenii se petrece in Miercurea Mare la Cugir și in Joia Mare la Vinerea. Pregatirile acestei manifestari au demarat inca din prima saptamana a inceperii Postului Mare,…