- China a cerut Canadei sa o elibereze pe imediat pe Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei, avertizând ca în caz contrar vor exista consecințe severe pentru Ottawa, avertismentul fiind comunicat ambasadorului canadian la Beijing, care a fost convocat sâmbata la MAE chinez.…

- "Meng Wanzhou a fost arestata pe 1 decembrie la Vancouver. Statele Unite reclama extradarea ei si o audiere pentru punerea in libertate conditionata urmeaza sa aiba loc vineri", a declarat un purtatorul de cuvant al Ministerului canadian al Justitiei, confirmand informatii de presa potrivit carora…

- Salome Zurabisvili, fostul ambasador al Franței la Tbilisi, a devenit prima femeie președinte al Georgiei, dupa ce a caștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale, scrie BBC News. Sustinuta de partidul la putere Visul georgian, Zurabisvili l-a devansat categoric pe contracandidatul sau din turul…

- Moldova are dreptul sa dezvolte relații cu orice stat sau organizație internaționala. Declarația a fost facuta de purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, in contextul intentiei guvernarii de la Chisinau de a introduce vectorul european in

- Premierul Viorica Dancila declara joi, 11 octombrie, ca dosarul prin care Romania solicita finantarea din bani europeni pentru Centura Capitalei este gata, iar luni va fi transmis Comisiei Europene. Surse de la cel mai inalt nivel al Comisiei Europene au declarat, marti, pentru STIRIPESURSE.RO, ca…

- Guvernul rus este dispus sa ofere garantii in scris de neamestec in afacerile interne ale Statelor Unite ale Americii daca Washingtonul isi asuma un angajament similar fata de Rusia, a declarat vineri Gheorghi Borisenko, seful Departamentului America de Nord din cadrul Ministerului de Externe rus,…

- Autoritatile saudite au confirmat autoritatilor turce ca pot sa perchezitioneze Consulatul Arabiei Saudite de la istanbul, in cadrul anchetei cu privire la disparitia jurnalistului saudit de la ziarul american Washington Post Jamal Khashoggi, constata dupa ce acesta a intrat in sediul acestei misiuni,…

- Miguel Diaz-Canel, noul presedinte al Cubei, a ajuns la New York pentru Adunarea Generala a ONU. Aceasta este prima calatorie a sa in SUA si este asteptat sa denunte embargoul comercial impus de Statele Unite tarii sale, scrie Reuters conform News.ro . Relatiile au devenit mai tensionate intre cei doi…